ロゴスグッズでポケモンと冒険へ出かけよう！「ポケモンデザインシリーズ」12月22日より先行予約販売開始！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、2026年3月19日(火)に発売を予定しているポケモンデザインアイテムの先行予約販売を、2025年12月22日(月)より開始いたしました。

【 ポケモンデザインシリーズ 先行予約販売 】https://www.logos.ne.jp/news/1542(https://www.logos.ne.jp/news/1542)

本アイテムは、ロゴスのポケモンデザインアイテムです。

2026年に、ポケモンはシリーズ第1作ゲームソフト『ポケットモンスター⾚・緑』の発売から30周年を迎えます。 アニバーサリーイヤーを記念して、ポケモンデザインのロゴスアイテムの発売が決定いたしました。ピカチュウをワンポイントにあしらったサンシェードや、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメをデザインしたチェア、クーラーバッグ、Tシャツなど、全19アイテムの豊富なラインアップを展開いたします。

3月19日(火)の販売開始に先駆け、ロゴス公式オンライン店とAmazonロゴスストア限定で、2025年12月22日(月)より先行予約販売を開始いたしました。

ぜひ先行予約販売にて、お好みのアイテムを一足早くゲットして、今春のアウトドアをお楽しみください。

詳しくはこちら :https://www.logos.ne.jp/news/1542

先行予約情報

【 予約受付期間 】2025年12月22日(月)～2026年3月18日(水)

※ご予約商品は、3月19日(木)より順次発送いたします。

【 先行予約受付店舗 】

・ロゴス公式オンライン店

・Amazonロゴスストア

※予約準備中の場合はしばらくしてから再度アクセスをお試しください

★詳細は下記よりご確認ください。

【 ポケモンデザインシリーズ 先行予約販売 】https://www.logos.ne.jp/news/1542(https://www.logos.ne.jp/news/1542)

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global（グローバルページ）

LOGOS公式アプリ［ios版］ https://goo.gl/qoFSxL

［Android版］https://goo.gl/qupA9f

LOGOS公式チャンネル https://www.youtube.com/user/outdoorlogos

全国キャンプ場空き情報 http://www.campjo.com

■画像データの取扱いに関するお願い

掲載をご希望される場合は、お手数ですが必ず事前のご連絡をお願いいたします。