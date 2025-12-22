マヌカハニーを“特別”から“毎日”へ。MYHONEY『からだに優しい毎日のマヌカハニーブレンド』新発売

株式会社MY HONEY

株式会社MY HONEY(本社：鳥取県倉吉市、代表取締役:麻田雄一)は、

マヌカハニーの「高価・薬っぽい・苦みがある」という従来のイメージを覆し、

日常に取り入れやすい味と価格を両立した新商品

『からだに優しい毎日のマヌカハニーブレンド』を発売いたします。

これまで“特別なときだけのもの”“健康意識が高い人だけが使うもの”という

イメージの強かったマヌカハニー。

興味はあるのに、自分の生活に取り入れるにはハードルがあると感じられていました。

そこでMYHONEYは、マヌカハニーを“特別”から“毎日”へと変えることを目指し、

開発を進めてきました。

クセの強さや価格による“続けにくさ”を見直し、

ハンガリー産アカシア蜂蜜とのブレンドで、

日々の食卓になじむやさしい味わいを実現。

こうして誕生したのが、

『からだに優しい毎日のマヌカハニーブレンド』 です。

朝のひとさじから、家族とのシェアまで、

毎日無理なく続けられる新しいマヌカのかたちを提案します。

■開発背景：マヌカをもっと身近に

からだに優しい毎日のマヌカハニーブレンド

マヌカハニーは高い健康価値がある一方、

・クセが強くて食べにくい

・価格が高く続けにくい

・特別なときだけ使うもの

といった理由で、興味があっても一歩踏み出せない人が多くいました。

そこで当社は、

「おいしさ」「はじめやすさ」「続けやすさ」

に焦点をあて、毎日の生活に自然と寄り添うマヌカを追求しました。

■商品特長

1. 毎日続けたくなる、やさしい味わい

マヌカ特有のクセを軽減し、自然な甘みを引き立てるため、

ハンガリー産アカシア蜂蜜 × ニュージーランド産マヌカハニー のブレンドを採用。

香りや甘さの個性を最大限に活かし、

味のバランスを丁寧に見直しながら、“毎日にちょうどいいおいしさ” を実現しました。

パンやヨーグルト、飲み物にも合わせやすい軽やかな味わいが特徴です。

2. はじめての方でも取り入れやすい、続けやすさ

「苦いのは苦手」「高くて続けにくい」という声に応え、

味も価格も“続けられるライン”に設計。

毎日のコンディションづくりに、気軽に取り入れていただけます。

3. 家族みんなで使える、自然な甘さ

子どもから大人まで使いやすいまろやかな風味。

パンケーキやホットミルクに入れて、日々の食卓にも取り入れやすく、

季節の変わり目の“おいしいおまもり”として活躍します。

※一歳未満のお子様には与えないでください。

■こんな方に

本商品は、以下のようなライフスタイルをもつ方々を想定しています。

・毎日の中で無理なく健康を意識したい方に

ひとさじで始められる“がんばらない習慣”。

「がんばらない健康習慣」「おいしく続けるマヌカ生活」

・ 家族で使える自然な甘味を求める方に

食卓になじむ、おいしいやさしさ。

「家族みんなの“おいしいおまもり”」

・マヌカが「苦い・続かない」と感じていた方に

印象が変わる、軽やかなブレンド。

「マヌカの印象、変わるおいしさ」

・自然なもので暮らしを整えたい方に

毎日が少し心地よくなる、ナチュラルな甘さ。

「自然の恵みで、ちょっといい毎日」

■【商品概要】

商品名： からだに優しい毎日のマヌカハニーブレンド

販売価格：

・500g：4,590円（税込）

・300g：3,290円（税込）

・200g：2,490円（税込）※自社EC限定

発売日： 2025年12月22日（22日）より順次発送開始

販売期間： 通年販売（※200gのみ公式オンラインショップ限定）

内容量： 500g / 300g / 200g

特徴： ハンガリー産アカシア蜂蜜とニュージーランド産マヌカハニーのブレンド。

毎日の生活に取り入れやすい、やさしい味わいが特長。

■【販売チャネル】

・公式オンラインショップ

https://www.myhoneyjapan.com/

・MYHONEY 表参道本店

東京都渋谷区神宮前4-23-6

・MYHONEY 横浜店

神奈川県横浜市中区元町3-145

（※200gサイズは公式オンラインショップ限定）

■メッセージ

健康は、毎日の小さな積み重ねから。

大切なのは、大きな変化より、日々の小さな選択。

『からだに優しい毎日のマヌカハニーブレンド』は、

毎日の暮らしにすっと寄り添い、

無理をせず、自然体で続けられる“やさしい日々の習慣”をお届けします。

■【会社概要】

会社名：株式会社MY HONEY

所在地：<本社>鳥取県倉吉市中江298-22

<表参道本店>東京都渋谷区神宮前4-23-6

<横浜>神奈川県横浜市中区元町3-145

取扱商品：完全無添加の生はちみつ商品・オーガニック商品、生はちみつのヘアケア商品ほか

オフィシャルサイト：https://myhoneyjapan.com