マヌカハニーを“特別”から“毎日”へ。MYHONEY『からだに優しい毎日のマヌカハニーブレンド』新発売
株式会社MY HONEY(本社：鳥取県倉吉市、代表取締役:麻田雄一)は、
マヌカハニーの「高価・薬っぽい・苦みがある」という従来のイメージを覆し、
日常に取り入れやすい味と価格を両立した新商品
『からだに優しい毎日のマヌカハニーブレンド』を発売いたします。
これまで“特別なときだけのもの”“健康意識が高い人だけが使うもの”という
イメージの強かったマヌカハニー。
興味はあるのに、自分の生活に取り入れるにはハードルがあると感じられていました。
そこでMYHONEYは、マヌカハニーを“特別”から“毎日”へと変えることを目指し、
開発を進めてきました。
クセの強さや価格による“続けにくさ”を見直し、
ハンガリー産アカシア蜂蜜とのブレンドで、
日々の食卓になじむやさしい味わいを実現。
こうして誕生したのが、
『からだに優しい毎日のマヌカハニーブレンド』 です。
朝のひとさじから、家族とのシェアまで、
毎日無理なく続けられる新しいマヌカのかたちを提案します。
からだに優しい毎日のマヌカハニーブレンド
■開発背景：マヌカをもっと身近に
マヌカハニーは高い健康価値がある一方、
・クセが強くて食べにくい
・価格が高く続けにくい
・特別なときだけ使うもの
といった理由で、興味があっても一歩踏み出せない人が多くいました。
そこで当社は、
「おいしさ」「はじめやすさ」「続けやすさ」
に焦点をあて、毎日の生活に自然と寄り添うマヌカを追求しました。
■商品特長
1. 毎日続けたくなる、やさしい味わい
マヌカ特有のクセを軽減し、自然な甘みを引き立てるため、
ハンガリー産アカシア蜂蜜 × ニュージーランド産マヌカハニー のブレンドを採用。
香りや甘さの個性を最大限に活かし、
味のバランスを丁寧に見直しながら、“毎日にちょうどいいおいしさ” を実現しました。
パンやヨーグルト、飲み物にも合わせやすい軽やかな味わいが特徴です。
2. はじめての方でも取り入れやすい、続けやすさ
「苦いのは苦手」「高くて続けにくい」という声に応え、
味も価格も“続けられるライン”に設計。
毎日のコンディションづくりに、気軽に取り入れていただけます。
3. 家族みんなで使える、自然な甘さ
子どもから大人まで使いやすいまろやかな風味。
パンケーキやホットミルクに入れて、日々の食卓にも取り入れやすく、
季節の変わり目の“おいしいおまもり”として活躍します。
※一歳未満のお子様には与えないでください。
■こんな方に
本商品は、以下のようなライフスタイルをもつ方々を想定しています。
・毎日の中で無理なく健康を意識したい方に
ひとさじで始められる“がんばらない習慣”。
「がんばらない健康習慣」「おいしく続けるマヌカ生活」
・ 家族で使える自然な甘味を求める方に
食卓になじむ、おいしいやさしさ。
「家族みんなの“おいしいおまもり”」
・マヌカが「苦い・続かない」と感じていた方に
印象が変わる、軽やかなブレンド。
「マヌカの印象、変わるおいしさ」
・自然なもので暮らしを整えたい方に
毎日が少し心地よくなる、ナチュラルな甘さ。
「自然の恵みで、ちょっといい毎日」
■【商品概要】
商品名： からだに優しい毎日のマヌカハニーブレンド
販売価格：
・500g：4,590円（税込）
・300g：3,290円（税込）
・200g：2,490円（税込）※自社EC限定
発売日： 2025年12月22日（22日）より順次発送開始
販売期間： 通年販売（※200gのみ公式オンラインショップ限定）
内容量： 500g / 300g / 200g
特徴： ハンガリー産アカシア蜂蜜とニュージーランド産マヌカハニーのブレンド。
毎日の生活に取り入れやすい、やさしい味わいが特長。
■【販売チャネル】
・公式オンラインショップ
https://www.myhoneyjapan.com/
・MYHONEY 表参道本店
東京都渋谷区神宮前4-23-6
・MYHONEY 横浜店
神奈川県横浜市中区元町3-145
（※200gサイズは公式オンラインショップ限定）
■メッセージ
健康は、毎日の小さな積み重ねから。
大切なのは、大きな変化より、日々の小さな選択。
『からだに優しい毎日のマヌカハニーブレンド』は、
毎日の暮らしにすっと寄り添い、
無理をせず、自然体で続けられる“やさしい日々の習慣”をお届けします。
■【会社概要】
会社名：株式会社MY HONEY
所在地：<本社>鳥取県倉吉市中江298-22
<表参道本店>東京都渋谷区神宮前4-23-6
<横浜>神奈川県横浜市中区元町3-145
取扱商品：完全無添加の生はちみつ商品・オーガニック商品、生はちみつのヘアケア商品ほか
オフィシャルサイト：https://myhoneyjapan.com