【年末年始BIGセール】SUNSOFTゲームが最大90％OFF！冬休みは遊び尽くそう！

サン電子株式会社

サンソフト（サン電子株式会社）は、各種プラットフォームにてダウンロード版のゲームをお得に購入できる「SUNSOFT ウィンターセール 2025」を開催いたします。

ニンテンドーeショップ、PlayStation Store、Steam Storeで発売中のタイトルがセール対象となります。

今話題の「リップルアイランド カイルとキャルのレストラン」の前作となるアドベンチャーゲーム「リップルアイランド」が遊べる「SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション」をはじめ、「クロックタワー・リワインド」「へべれけ２」「ギミック! 2」など、話題のタイトルが最大90%OFFでご購入いただけます。

気になっていたあのゲームがお得に遊べるチャンス！

現在実施中の詳しい内容は「SUNSOFT ウィンターセール 2025」特設サイトでチェックしよう！

◇セール期間

特設サイトはこちら :https://www.sun-denshi.co.jp/soft/sale/winter2025/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=winter_sale2025&utm_content=button_top

▼ ニンテンドーeショップ

2025年12月22日(月)～2026年1月12日(月)

▼ PlayStation Store

2025年12月22日(月)～2026年1月7日(水)

▼ Steam Store

2025年12月19日(金)～2026年1月6日(火)

「SUNSOFT ウィンターセール 2025」対象タイトルピックアップ

ニンテンドーeショップ

SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション

【50%OFF】

(C)SUNSOFT

クロックタワー・リワインド

【50%OFF】

(C)CAPCOM (C)SUNSOFT (C)2024 WayForward Technologies. (C)2024 Limited Run Games.

ギミック！２

【50%OFF】

(C)2024 Developed by Bitwave Games (C)2024 Published by SUNSOFT and Clear River Games

へべれけ２

【50%OFF】

(C)SUNSOFT

いっき団結

【50%OFF】

(C)SUNSOFT

PlayStation Store

OBDUCTION

【70%OFF～】

※PS Plus加入者は最大80%OFF

(C)SUNSOFT

(C)2017 CYAN, INC. ALL RIGHTS RESERVED. CYAN AND OBDUCTION ARE REGISTERED TRADEMARKS OF CYAN, INC.

BeatsFever

【80%OFF～】

※PS Plus加入者は最大90%OFF

(C)SUNSOFT

(C)2016-2019 ARROWIZ. ALL RIGHTS RESERVED.

Steam Store

Ark of Charon

【50%OFF】

(C)SUNSOFT

他にも、SUNSOFTの様々なタイトルをお得な価格で取り揃えております。

セールの詳細につきましては、「SUNSOFT Winter Sale 2025」特設サイトにてご確認ください。

特設サイトはこちら :https://www.sun-denshi.co.jp/soft/sale/winter2025/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=winter_sale2025&utm_content=button_bottom

サンソフトとは

SUNSOFTは1980年代から続く老舗ゲームブランド。レトロブームを追い風にグローバルに展開中！こだわりと遊び心を大切に少数精鋭で開発しています。

【SUNSOFT情報】

■公式サイト：https://www.sun-denshi.co.jp/soft/

■YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@sunsoftdemo

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/sunsoftgames

■権利表記：記載されている社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。

【本件に関するお問合せ先】

サン電子株式会社 サンソフトお客様サポートまで

https://www.sun-denshi.co.jp/soft/support/