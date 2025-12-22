【年末年始BIGセール】SUNSOFTゲームが最大90％OFF！冬休みは遊び尽くそう！
サンソフト（サン電子株式会社）は、各種プラットフォームにてダウンロード版のゲームをお得に購入できる「SUNSOFT ウィンターセール 2025」を開催いたします。
ニンテンドーeショップ、PlayStation Store、Steam Storeで発売中のタイトルがセール対象となります。
今話題の「リップルアイランド カイルとキャルのレストラン」の前作となるアドベンチャーゲーム「リップルアイランド」が遊べる「SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション」をはじめ、「クロックタワー・リワインド」「へべれけ２」「ギミック! 2」など、話題のタイトルが最大90%OFFでご購入いただけます。
気になっていたあのゲームがお得に遊べるチャンス！
現在実施中の詳しい内容は「SUNSOFT ウィンターセール 2025」特設サイトでチェックしよう！
特設サイトはこちら :
https://www.sun-denshi.co.jp/soft/sale/winter2025/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=winter_sale2025&utm_content=button_top
◇セール期間
▼ ニンテンドーeショップ
2025年12月22日(月)～2026年1月12日(月)
▼ PlayStation Store
2025年12月22日(月)～2026年1月7日(水)
▼ Steam Store
2025年12月19日(金)～2026年1月6日(火)
「SUNSOFT ウィンターセール 2025」対象タイトルピックアップ
ニンテンドーeショップ
SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション
【50%OFF】
(C)SUNSOFT
クロックタワー・リワインド
【50%OFF】
(C)CAPCOM (C)SUNSOFT (C)2024 WayForward Technologies. (C)2024 Limited Run Games.
ギミック！２
【50%OFF】
(C)2024 Developed by Bitwave Games (C)2024 Published by SUNSOFT and Clear River Games
へべれけ２
【50%OFF】
(C)SUNSOFT
いっき団結
【50%OFF】
(C)SUNSOFT
PlayStation Store
OBDUCTION
【70%OFF～】
※PS Plus加入者は最大80%OFF
(C)SUNSOFT
(C)2017 CYAN, INC. ALL RIGHTS RESERVED. CYAN AND OBDUCTION ARE REGISTERED TRADEMARKS OF CYAN, INC.
BeatsFever
【80%OFF～】
※PS Plus加入者は最大90%OFF
(C)SUNSOFT
(C)2016-2019 ARROWIZ. ALL RIGHTS RESERVED.
Steam Store
Ark of Charon
【50%OFF】
(C)SUNSOFT
他にも、SUNSOFTの様々なタイトルをお得な価格で取り揃えております。
セールの詳細につきましては、「SUNSOFT Winter Sale 2025」特設サイトにてご確認ください。
特設サイトはこちら :
https://www.sun-denshi.co.jp/soft/sale/winter2025/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=winter_sale2025&utm_content=button_bottom
サンソフトとは
SUNSOFTは1980年代から続く老舗ゲームブランド。レトロブームを追い風にグローバルに展開中！こだわりと遊び心を大切に少数精鋭で開発しています。
【SUNSOFT情報】
■公式サイト：https://www.sun-denshi.co.jp/soft/
■YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@sunsoftdemo
■公式X（旧Twitter）：https://x.com/sunsoftgames
■権利表記：記載されている社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。
【本件に関するお問合せ先】
サン電子株式会社 サンソフトお客様サポートまで
https://www.sun-denshi.co.jp/soft/support/