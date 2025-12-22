【年末年始BIGセール】SUNSOFTゲームが最大90％OFF！冬休みは遊び尽くそう！

サン電子株式会社




サンソフト（サン電子株式会社）は、各種プラットフォームにてダウンロード版のゲームをお得に購入できる「SUNSOFT ウィンターセール 2025」を開催いたします。


ニンテンドーeショップ、PlayStation Store、Steam Storeで発売中のタイトルがセール対象となります。



今話題の「リップルアイランド　カイルとキャルのレストラン」の前作となるアドベンチャーゲーム「リップルアイランド」が遊べる「SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション」をはじめ、「クロックタワー・リワインド」「へべれけ２」「ギミック! 2」など、話題のタイトルが最大90%OFFでご購入いただけます。



気になっていたあのゲームがお得に遊べるチャンス！


現在実施中の詳しい内容は「SUNSOFT ウィンターセール 2025」特設サイトでチェックしよう！


特設サイトはこちら :
https://www.sun-denshi.co.jp/soft/sale/winter2025/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=winter_sale2025&utm_content=button_top

◇セール期間

▼ ニンテンドーeショップ
　 2025年12月22日(月)～2026年1月12日(月)


▼ PlayStation Store
　 2025年12月22日(月)～2026年1月7日(水)


▼ Steam Store
　 2025年12月19日(金)～2026年1月6日(火)


「SUNSOFT ウィンターセール 2025」対象タイトルピックアップ

ニンテンドーeショップ



SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション


【50%OFF】




(C)SUNSOFT



クロックタワー・リワインド


【50%OFF】




(C)CAPCOM (C)SUNSOFT (C)2024 WayForward Technologies. (C)2024 Limited Run Games.



ギミック！２


【50%OFF】




(C)2024 Developed by Bitwave Games (C)2024 Published by SUNSOFT and Clear River Games



へべれけ２


【50%OFF】




(C)SUNSOFT



いっき団結


【50%OFF】




(C)SUNSOFT



PlayStation Store



OBDUCTION


【70%OFF～】


※PS Plus加入者は最大80%OFF




(C)SUNSOFT


(C)2017 CYAN, INC. ALL RIGHTS RESERVED. CYAN AND OBDUCTION ARE REGISTERED TRADEMARKS OF CYAN, INC.



BeatsFever


【80%OFF～】


※PS Plus加入者は最大90%OFF




(C)SUNSOFT


(C)2016-2019 ARROWIZ. ALL RIGHTS RESERVED.



Steam Store



Ark of Charon


【50%OFF】




(C)SUNSOFT



他にも、SUNSOFTの様々なタイトルをお得な価格で取り揃えております。


セールの詳細につきましては、「SUNSOFT Winter Sale 2025」特設サイトにてご確認ください。


サンソフトとは


SUNSOFTは1980年代から続く老舗ゲームブランド。レトロブームを追い風にグローバルに展開中！こだわりと遊び心を大切に少数精鋭で開発しています。



【SUNSOFT情報】


■公式サイト：https://www.sun-denshi.co.jp/soft/


■YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@sunsoftdemo


■公式X（旧Twitter）：https://x.com/sunsoftgames



■権利表記：記載されている社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。




【本件に関するお問合せ先】
サン電子株式会社 サンソフトお客様サポートまで
https://www.sun-denshi.co.jp/soft/support/