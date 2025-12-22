サラリ、ツヤツヤ前髪まとまる。「CHROME BEAUTE折りたたみサラツヤコーム」を12月22日より発売
株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、髪へのダメージを軽減する「CHROME BEAUTE」から、顏まわりのスタイリングに便利な「CHROME BEAUTE折りたたみサラツヤコーム」を2025年12月22日（月）より全国発売します。
https://www.cogit.co.jp/news/18675
パサついたり、前髪がまとまりにくい…。
そんな時におすすめなのが、このCHROME BEAUTE折りたたみサラツヤコーム。
「CHROME BEAUTE」とは？
髪への摩擦を軽減するサラツヤコーム。 （毛束をブラッシングした際の摩擦を測定比較）
前髪、サイドの髪もサッと捉えてサラツヤ仕上がり。コンパクトに持ち運んでいつでもヘアスタイリング！
薄くてコンパクトな形状だから、前髪を整えたり、サイドやおくれ毛などの細かい部分までスタイリングが可能。二つ折りにできるから、バッグに忍ばせて、気になる時にいつでも使える！
普段の通勤・通学・旅行に。いつでもどこでも見違えるほどの多光感ヘアへ。
【商品情報】
【NEW】CHROME BEAUTE折りたたみサラツヤコーム
価格：2,200円（税込）
商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/18663
CHROME BEAUTEサラツヤコーム
価格：2,200円（税込）
商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/17297
販売先：全国のバラエティショップ・ドラッグストアなど
【お問い合わせ先】
会社名：株式会社コジット
所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20
担当者：西村
e-mail：press@cogit.co.jp