サラリ、ツヤツヤ前髪まとまる。「CHROME BEAUTE折りたたみサラツヤコーム」を12月22日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、髪へのダメージを軽減する「CHROME BEAUTE」から、顏まわりのスタイリングに便利な「CHROME BEAUTE折りたたみサラツヤコーム」を2025年12月22日（月）より全国発売します。




https://www.cogit.co.jp/news/18675



パサついたり、前髪がまとまりにくい…。


そんな時におすすめなのが、このCHROME BEAUTE折りたたみサラツヤコーム。


「CHROME BEAUTE」とは？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

髪への摩擦を軽減するサラツヤコーム。 （毛束をブラッシングした際の摩擦を測定比較）





前髪、サイドの髪もサッと捉えてサラツヤ仕上がり。コンパクトに持ち運んでいつでもヘアスタイリング！



薄くてコンパクトな形状だから、前髪を整えたり、サイドやおくれ毛などの細かい部分までスタイリングが可能。二つ折りにできるから、バッグに忍ばせて、気になる時にいつでも使える！




普段の通勤・通学・旅行に。いつでもどこでも見違えるほどの多光感ヘアへ。





【商品情報】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


【NEW】CHROME BEAUTE折りたたみサラツヤコーム


価格：2,200円（税込）


商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/18663







CHROME BEAUTEサラツヤコーム


価格：2,200円（税込）


商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/17297






販売先：全国のバラエティショップ・ドラッグストアなど



【お問い合わせ先】


会社名：株式会社コジット


所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20


担当者：西村


e-mail：press@cogit.co.jp