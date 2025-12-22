サラリ、ツヤツヤ前髪まとまる。「CHROME BEAUTE折りたたみサラツヤコーム」を12月22日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、髪へのダメージを軽減する「CHROME BEAUTE」から、顏まわりのスタイリングに便利な「CHROME BEAUTE折りたたみサラツヤコーム」を2025年12月22日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/18675

パサついたり、前髪がまとまりにくい…。

そんな時におすすめなのが、このCHROME BEAUTE折りたたみサラツヤコーム。

「CHROME BEAUTE」とは？

髪への摩擦を軽減するサラツヤコーム。 （毛束をブラッシングした際の摩擦を測定比較）