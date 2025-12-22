美容師専門転職サービス『Beauty Angel』が、美容師さん向け「給与アップシュミレーションサービス」を新たにリリース！

株式会社RenBao

美容師専門の転職エージェント『Beauty Angel』(https://beautyangel.jp)（運営：株式会社RenBao）は、美容師の技術力や経験値から将来の年収を推定する 「給与アップシュミレーションサービス」 をリリース致しました。

本サービスは、美容師専門の転職支援で蓄積してきたデータをもとに、入力情報から想定される給与レンジを算出するものです。

サービス開発の背景

美容師の年収はサロン規模や歩合制度、地域差などによって大きく幅があります。

一方で、自分の市場価値を客観的に把握する機会は多くありません。

当社は美容師専門の転職エージェントとして、日々寄せられる

「自分の本来の年収はいくらくらいなのか」

「転職で給与はどれほど変わるのか」

といった声を受け、気軽に利用できるシミュレーションツールの提供を開始しました。

「給与アップシミュレーション」について

本サービスでは、以下の情報をもとに推定年収を算出します。

・これまでの経験年数

・技術レベル

・働き方の希望

・役職や得意施術などのキャリア情報

専門領域に特化したデータ分析により、

現状の市場価値と、将来想定される給与の目安を確認できます。

転職を検討している方はもちろん、キャリアの棚卸しとしてもご利用いただけます。

日本中の美容師さんへ、小さな勇気と、自分らしい選択を。

当社は、美容師という仕事には、もっと多くの魅力や価値があると感じています。

お客さまの人生に寄り添い、日々の気分や自信を変える力を持つ──

そんな特別な職業であるにもかかわらず、

美容師さん自身が“自分の価値”を実感しにくい場面がまだ多くあります。

だからこそ、私たちはその価値を少しでも可視化し、自信を持ってキャリアを選べる環境をつくりたいと願っています。

「キャリアの不安が少し軽くなるように。美容師さんへ、小さな勇気と、自分らしい選択を。」

その想いを込めて、サービスを届けています。

未来を考える際の、そっと背中を押す存在になれたら嬉しく思います。



「給与アップシミュレーション」はこちらから！

https://aura-mico.jp/qr-codes/cde5174b99f48d3454eab8f9f4497649/preview

運営会社RenBaoについて

RenBaoは、「世界中のおはようを爽やかに」というビジョンのもと、個人がより自分らしい働き方を実現できるよう、転職支援という形でサポートしてきました。情報が多い昨今だからこそ、自分らしい「ベスト」の選択ができるよう、それぞれの業界のプロフェッショナルとして一人一人に最適な解を出すことを極めることで、より質の高い出会いを実現していきたいと考えています。

【RenBaoホームページ】https://renbao.jp

【会社名】 株式会社RenBao

【代表者】 代表取締役社長 佐野元彦

【設立年月日】2018年4月2日

【資本金】5,500万

【本社所在地】〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル4F-D

【事業内容】美容業界に特化した人材紹介サービス（有料職業紹介事業厚生労働大臣許可番号27-ユ-302426）

お問い合わせはこちら

社長室：高野陽子

Email：info@beautyangel.jp

TEL：06-6809-1825