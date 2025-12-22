【株式会社 現代仏壇】2025年人気お位牌ランキングをカテゴリー別に発表

株式会社現代仏壇

モダンな仏壇・仏具の企画・販売を行う株式会社現代仏壇（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 伊井秀行、以下「現代仏壇」）は、2025年の人気お位牌ランキングをカテゴリー別に発表いたします。住まいに溶け込むお仏壇の人気が高まっていることに伴い、お位牌もモダンスタイルに調和するおしゃれなデザインが選ばれています。

塗位牌 人気ランキング

伝統型位牌の格調を受け継ぎながら、現代の感性に合わせたモダンなお位牌です。洗練された美しいフォルムに気品が感じられます。※下記のお位牌は漆塗りではありません。

＜第１位＞

伝統とモダンの融合が感じられる美しいお位牌です。アンタレス 4.0寸

伝統型位牌の黒と金をモチーフに、スタイリッシュなデザインで現代的にアレンジしました。塗り込められた金色の粉が光を受けて繊細に輝きます。

商品ページはこちら(https://1-butsudan.jp/products/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ac%e3%82%b9-4-0%e5%af%b8/)

＜第2位＞

台座にはウォールナットの無垢材を用いています。フォンデュ ブラック

漆芸の技術を活かしてウレタン塗装で美しい艶感を表現しました。とろけるような愛らしいフォルムが大切な想いを包みこみます。

商品ページはこちら(https://1-butsudan.jp/products/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%A5%E3%80%80%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/)

＜第3位＞

優しい白が光を受けて煌めきます。ノーブル ホワイト

札の艶やかな光沢と金色が美しいコントラストを描きます。台座は落水和紙と箔で七宝柄を表現し、「ご縁」の願いを込めました。

商品ページはこちら(https://1-butsudan.jp/products/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88/)

木製位牌 人気ランキング

無垢材のぬくもりを感じられる木製のデザイン位牌です。木そのものの色味を活かした寄木細工や、丁寧に削り出した優しい曲面など、あたたかみに満ちています。

＜第１位＞

小さな木材で表現した寄木の模様がアクセントに。箱根III 4.0寸

寄木細工を施した、おしゃれなお位牌。ウォールナットの上質感と天然木の色合いを活かした可愛らしさが人気です。

商品ページはこちら(https://1-butsudan.jp/products/%e7%ae%b1%e6%a0%b9iii%e3%80%804-0%e5%af%b8/)

＜第2位＞

ウォールナットとメープルのコントラストがおしゃれです。スピリッツ 4.0寸

無垢材の美しさが際立つシンプルなスタイル。旭川の職人が木の選定から手掛け、スタイリッシュに仕上げました。

商品ページはこちら(https://1-butsudan.jp/products/%e3%82%b9%e3%83%94%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%84-4-0%e5%af%b8/)

＜第3位＞

無垢のあたたかみにあふれています。ソウルズ 4.0寸

天然木を削り出した美しいラウンド形状が優しい雰囲気を醸し出します。ナチュラルな佇まいはどんなお仏壇にも調和します。

商品ページはこちら(https://1-butsudan.jp/products/%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%82%ba-4-0%e5%af%b8/)

ガラス位牌 人気ランキング

多面カットされたガラスが光を受けてきらめくお位牌。モダン仏壇に美しく映え、思い出を輝かせます。

＜第１位＞

半球型のフォルムと光の輝きで特別な祈りの空間に。グローヴ

光の反射と屈折の美しさを最大限に引き出したモダンデザイン。メッセージを刻印して大切な方を偲ぶモニュメントとしても選ばれています。

商品ページはこちら(https://1-butsudan.jp/products/%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B4/)

＜第2位＞

ホワイトパール色で美しく彫刻します。ブレイズ

ドロップ型が印象的なガラス位牌です。丹念に磨き上げた光学ガラスは透明感ある輝きを放ち、空間を美しく彩ります。

商品ページはこちら(https://1-butsudan.jp/products/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%BA/)

＜第3位＞

可愛らしいものを好んだ故人に選ばれる方も。エリプス チェリー

クリアガラスとカラーガラスを組み合わせたグラデーションが華やかなお位牌。卵型のやわらかなラインは優しい印象を与えます。

商品ページはこちら(https://1-butsudan.jp/products/%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%83%97%e3%82%b9-%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%aa%e3%83%bc/)

近年は「おしゃれだったあの人のイメージで選びたい」「お気に入りだった色がいい」など、故人らしさを感じるお位牌を選ぶ方が増えています。また、無宗派の方でも、手を合わせる対象として生前のお名前を彫刻したお位牌をお求めになる方や、ガラス位牌に感謝のメッセージを刻むなど、お祀りのスタイルが多様化してきました。現代仏壇の店舗『ギャラリーメモリア』では、お客様それぞれの想いに寄り添い、オンリーワンのお位牌選びを提案いたします。

全国のギャラリーメモリアはこちら :https://1-butsudan.jp/shop-search/

▼調査概要

集計期間：2025年1月1日(水)～10月31日(火)

集計対象：当社営業店、現代仏壇お取り扱い店全店舗の受注データより

※当社営業店、現代仏壇お取扱店様の売上高、売上個数を参考に、プロモーションチーム担当部署が独自にランキング順位を作成しております。

■「現代仏壇」とは

リビングなどの身近な場所でお祀りできる、現代の住まいにマッチしたモダンなお仏壇です。当社は商品企画から製造販売まで一貫して携わり、常に新しい発想で祈りの空間づくりを行っています。販売店『ギャラリーメモリア』は全国に直営店が17店舗あり、専門店を合わせて全国約100 店舗を展開。大型SC店にも出店し、様々な世代層へ現代における祈りのスタイルを伝えています。

■会社概要

会社名：株式会社現代仏壇

代表者：代表取締役社長 伊井 秀行

設立：2024年8月※2024年10月1日株式会社八木研より仏壇仏具事業部門を承継

事業内容：仏壇仏具の企画・開発・販売（小売・卸）

資本金：100万円

社員数：114名

本社所在地：〒537-0011 大阪市東成区東今里2-7-37

現代仏壇ブランドサイト https://1-butsudan.jp/

現代仏壇企業サイト https://gendaibutsudan.co.jp/