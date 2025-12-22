博多ひよ子×東京ひよ子　7種のひよ子が今年も再集結！！

株式会社東京ひよ子

昨年、大好評いただきました、博多ひよ子・東京ひよ子のコラボ商品、『七福のひよ子ものがたり』が数量限定で再登場！！！七福神に扮したとってもキュートなひよ子たちが目印♪これを食べれば福が舞い込むかも？♪♪数量限定なのでぜひお早めにお買いお求めください！！

定番の名菓ひよ子＋地域・季節限定の味を一度に楽しめる！！

名菓ひよ子はもちろんの事、博多ひよ子の地域限定商品、冬限定のかわいい『苺ひよ子』、夏限定のさわやかな『茶ひよ子』、春限定の美しい『桜ひよ子』、そして東京ひよ子の地域限定商品、おしゃれな『ショコラひよ子』、秋限定あま～い『メープルひよ子』、春限定薫り高い『紅茶ひよ子』が一同終結！！ 地域も季節も違うそれぞれの『ひよ子』が一度に集まった箱の中は、まるで七福神を乗せた宝船のよう！新年にピッタリな、華やかなパッケージが目印です。

商品概要

商品名：七福のひよ子ものがたり

入数：7個入

価格：1680円（税込）※

内容：名菓ひよ子 (博多限定：桜ひよ子、苺ひよ子、茶ひよ子) (東京ひよ子：紅茶ひよ子、メープルひよ子、ショコラひよ子) 各1個

販売期間：2026年1月23日まで ●数量限定のため、なくなり次第販売終了させていただきます。

※表示金額が店舗により異なりますのでご了承ください。

新年の挨拶はひよ子から

ひよ子オンラインショップ :https://hiyoko-onlineshop.com/東京ひよ子オンラインショップ :http://www.kayashina-onlineshop.com/

ひよ子では他にも、年末年始のご挨拶や、帰省のお土産にぴったりなお菓子を取り揃えております。なかでも紅白に包まれた、名菓ひよ子の【紅白ひよ子】は、お祝い事をより華やかに彩ります。

特に年末年始には博多と東京それぞれで、

「賀正ひよ子」を12月25日から販売いたします。商品詳細と販売箇所につきましては、HPをご確認ください。

※東京ひよ子一部店舗では12月20日より先行販売しております。

※左図は、博多ひよ子限定「賀正ひよ子」です。

会社概要

ひよ子HP :https://www.hiyoko.co.jp/東京ひよ子HP :http://www.tokyo-hiyoko.co.jp/

株式会社 ひよ子

社名：株式会社 ひよ子

本社所在地： 福岡県福岡市南区向野一丁目16番13号

代表取締役：石坂淳子

事業内容： 菓子の製造販売・その他

設立： 昭和34年8月1日

HP：http://www.hiyoko.co.jp/index.html

オンラインショップ：https://hiyoko-onlineshop.com/

Instagram：https://www.instagram.com/hiyokohonpoyoshinodo/

X：https://twitter.com/hiyoko145

株式会社 東京ひよ子

社名：株式会社 東京ひよ子

本社所在地： 東京都台東区上野二丁目7番7号

代表取締役：石坂淳子

事業内容： 菓子の製造販売・その他

設立： 昭和63年4月18日

HP： http://www.tokyo-hiyoko.co.jp/