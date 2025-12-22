博多ひよ子×東京ひよ子　7種のひよ子が今年も再集結！！

写真拡大 (全4枚)

株式会社東京ひよ子

昨年、大好評いただきました、博多ひよ子・東京ひよ子のコラボ商品、『七福のひよ子ものがたり』が数量限定で再登場！！！七福神に扮したとってもキュートなひよ子たちが目印♪これを食べれば福が舞い込むかも？♪♪数量限定なのでぜひお早めにお買いお求めください！！





定番の名菓ひよ子＋地域・季節限定の味を一度に楽しめる！！


名菓ひよ子はもちろんの事、博多ひよ子の地域限定商品、冬限定のかわいい『苺ひよ子』、夏限定のさわやかな『茶ひよ子』、春限定の美しい『桜ひよ子』、そして東京ひよ子の地域限定商品、おしゃれな『ショコラひよ子』、秋限定あま～い『メープルひよ子』、春限定薫り高い『紅茶ひよ子』が一同終結！！ 地域も季節も違うそれぞれの『ひよ子』が一度に集まった箱の中は、まるで七福神を乗せた宝船のよう！新年にピッタリな、華やかなパッケージが目印です。





商品概要



商品名：七福のひよ子ものがたり

入数：7個入


価格：1680円（税込）※


内容：名菓ひよ子　(博多限定：桜ひよ子、苺ひよ子、茶ひよ子)　(東京ひよ子：紅茶ひよ子、メープルひよ子、ショコラひよ子)　各1個


販売期間：2026年1月23日まで　●数量限定のため、なくなり次第販売終了させていただきます。


※表示金額が店舗により異なりますのでご了承ください。





ひよ子オンラインショップ :
https://hiyoko-onlineshop.com/
東京ひよ子オンラインショップ :
http://www.kayashina-onlineshop.com/

新年の挨拶はひよ子から


ひよ子では他にも、年末年始のご挨拶や、帰省のお土産にぴったりなお菓子を取り揃えております。なかでも紅白に包まれた、名菓ひよ子の【紅白ひよ子】は、お祝い事をより華やかに彩ります。



特に年末年始には博多と東京それぞれで、


「賀正ひよ子」を12月25日から販売いたします。商品詳細と販売箇所につきましては、HPをご確認ください。


※東京ひよ子一部店舗では12月20日より先行販売しております。


※左図は、博多ひよ子限定「賀正ひよ子」です。






ひよ子HP :
https://www.hiyoko.co.jp/
東京ひよ子HP :
http://www.tokyo-hiyoko.co.jp/

会社概要


株式会社　ひよ子


社名：株式会社　ひよ子


本社所在地： 福岡県福岡市南区向野一丁目16番13号


代表取締役：石坂淳子


事業内容： 菓子の製造販売・その他


設立： 昭和34年8月1日


HP：http://www.hiyoko.co.jp/index.html


オンラインショップ：https://hiyoko-onlineshop.com/


Instagram：https://www.instagram.com/hiyokohonpoyoshinodo/


X：https://twitter.com/hiyoko145



株式会社　東京ひよ子


社名：株式会社　東京ひよ子


本社所在地： 東京都台東区上野二丁目7番7号


代表取締役：石坂淳子


事業内容： 菓子の製造販売・その他


設立： 昭和63年4月18日


HP： http://www.tokyo-hiyoko.co.jp/