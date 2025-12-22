「学園アイドルマスター×東武動物公園」コラボイベントが開催決定！サファリルックを身にまとい、動物たちと触れ合う姿を描き下ろした新規イラストを使用したコラボグッズが登場！

中外鉱業株式会社

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：西元丈夫）は、「学園アイドルマスター×東武動物公園」コラボイベントにて2026年1月24日(土)より新商品を販売します。

コラボ情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/gakuen-idolmaster_tobu/

「学園アイドルマスター×東武動物公園」のコラボイベントが開催決定！


トップアイドルを目指すため、アイドル育成学校「初星学園」のアイドル科に通う総勢13名のアイドル候補生たちが、サファリルック風の衣装を身にまとい、うさぎやモルモット、ヒヨコなどの動物たちとふれあう描き下ろしイラストを使用した新作アイテムが多数登場！


2026年1月24日(土)より東武動物公園および、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて販売します。


さらに、限定特典付きの「コラボ入園券」や「コラボフード」「コラボガラポン」のほか、動物園エリアにはアイドルたちのキャラクターパネルが登場！


アイドル候補生たちと動物のコラボレーションをお楽しみください。


開催情報

「学園アイドルマスター×東武動物公園」


・開催日時　2026年1月24日(土)～3月8日(日)※休園日除く


　※休園日:2026年1月27日(火)・28日(水)、2月3日(火)・4日(水)・10日(火)・17日(火)・18日(水)・24日(火)・25日(水)


・開催場所　「東武動物公園」
　　　　　　埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110


・東武動物公園 特設サイト　https://www.tobuzoo.com/event/9924.html
・通販・商品案内　https://www.chugai-contents.jp/blog/event/gakuen-idolmaster_tobu/



【開催内容】


1．オリジナルグッズの販売


2．コラボメニューの販売


3．コラボガラポンの実施


4．キャラクターパネルの展示



※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください


※ご入場の詳細は上記イベント特設サイトをご確認ください。



コラボメニュー

テイクアウトタイプのコラボフードを販売します。遊園地や動物園散策の合間にお楽しみください。


なお、対象メニューをご注文いただいたお客様には、「オリジナルコースター（前半13種/後半13種）」をランダムで1枚プレゼントします。



【販売場所】


遊園地内 スナック「ステーション」









コラボガラポン

遊園地内のゲームコーナー「レインボータウン」ではオリジナル景品がもらえるコラボガラポンを実施します。



【開催場所】


遊園地内 ゲームコーナー「レインボータウン」



【参加料金】


1ゲーム600円（税込）



【ゲーム内容】


S賞…B2タペストリー（全3種）


A賞…スクエア缶バッジ（ランダム全13種）


B賞…ステッカー（ランダム全13種）








特典付きコラボ入園券

描き下ろしイラストがデザインされた「コラボデザインレプリカチケット（全3種のうちランダムで1枚）」と「チケットホルダー」がセットになった『コラボ入園券』を入園ゲートチケット窓口で販売します。


また、『コラボ入園券』をご購入いただいたお客様には、スタンプラリーにご参加いただける「スタンプラリー台紙」をお渡しします。スタンプラリーのスタンプを集めたお客様には「ポストカード」をプレゼントします。







※特典付きコラボ入園券の詳細については特設サイト(https://www.tobuzoo.com/event/9924.html)をご確認ください。


オリジナルグッズ購入特典

会場・通販にて『学園アイドルマスター×東武動物公園』関連商品を１会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典ブロマイド(全13種)をランダムで1枚プレゼントします。






※通販でご購入の方も、特典ブロマイドの対象となります。※複数会計の合算はできません。※無くなり次第終了となります、予めご了承ください。


オリジナルグッズ



■アクリルフィギュアスタンド　サファリver.（全13種）


販売価格：1,870円(税込)


ラインナップ：花海咲季、月村手毬、藤田ことね、雨夜 燕、有村麻央、葛城リーリヤ、倉本千奈、紫雲清夏、篠澤 広、十王星南、秦谷美鈴、花海佑芽、姫崎莉波（全13種）





■トレーディンググリッター缶バッジ　サファリver.（全13種）


販売価格：1個 550円(税込)／1SET[13個入]7,150円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■トレーディングミニキャラホロ缶バッジ 　ホワイトタイガーver.（全13種）


販売価格：1個 550円(税込)／1SET[13個入]7,150円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■ポラショットコレクション(ランダムサイン入り)　サファリver.（全13種）


販売価格：1個 440円(税込)／1SET[14個入]6,160円(税込)


　　　　　※1SET14枚入（ノーマルポラショット13枚 + サイン入り1枚）


※トレーディングタイプですので種類は選べません。


※サイン絵柄のレアポラショット(全13種)がランダムに封入されています。





■ポラショットコレクション　ホワイトタイガーver.（全13種）


販売価格：1個 440円(税込)／1SET[13個入]5,720円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■トレーディングアクリルスタンド　ホワイトタイガーver.（全13種）


販売価格：1個 770円(税込)／1SET[13個入]10,010円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■アクリルネームプレート　サファリver.（全13種）


販売価格：770円(税込)





■A4クリアファイル　東武動物公園ver.（全13種）


販売価格：550円(税込)





■B2タペストリー　サファリver.


販売価格：4,400円(税込)





■B2ハーフタペストリー　サファリver.（全13種）


販売価格：2,750円(税込)





■ミニタオル　ホワイトタイガーver.（全13種）


販売価格：990円(税込)





■ホワイトタイガー風ふわふわカードケース(チャーム付き)


販売価格：3,300円(税込)





■初星学園 サファリ探検家風ショルダーバッグ


販売価格：4,620円(税込)





■初星学園 サファリ探検家風トップス


販売価格：9,900円(税込)


サイズ：LLサイズ



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。


※一部の商品はイベント会場販売価格となります。商品に記載されている定価とは異なりますので、予めご了承ください。


Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）


https://www.chugai-contents.jp/blog/event/gakuen-idolmaster_tobu/


予約期間：2026年1月24日(土)10:00～3月15日(日)23:59


発送日：2026年6月以降順次発送予定



※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


権利表記・関連情報

【学園アイドルマスターとは】


2024年5月16日より、App Store、GooglePlayにてサービスを開始した『アイドルマスター』シリーズ6年ぶりの完全新作タイトル。


活躍の舞台はシリーズ初の「学園」。


プレイヤーはアイドル養成学校「初星学園」プロデューサー科に入学し、アイドル科に通う「トップアイドル」を目指すアイドル候補生たちをプロデュース！


プレイヤーがプロデュースするのは輝かしい魅力と大きな問題を抱えた生徒ばかり…。そんな彼女たちを導き 共に学び 悩み 笑い合い 壁を乗り越え 夢への階段を上がっていく。



【権利表記】


THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



【関連サイト】


学園アイドルマスター　公式サイト


https://gakuen.idolmaster-official.jp/



ハイブリッド・レジャーランド東武動物公園公式Webサイト
https://www.tobuzoo.com/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://x.com/chugaionline