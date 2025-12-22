「レオ・レオーニと仲間たち」2026年1月17日（土）より岩手県立美術館で開催！

岩手県

小さなさかなのお話『スイミー』、青と黄の抽象的な形が織りなす物語『あおくんときいろちゃん』。これらは、刊行から60 年以上たってなお愛され続けるレオ・レオーニ（Leo Lionni 1910-1999）の絵本です。レオーニは、20 世紀のイタリアやアメリカにおいて、絵画、デザイン、絵本など多彩な分野で活躍しました。本展では、レオーニの生涯にわたる制作活動と、影響関係にあったアーティストたちを併せて紹介します。1910 年にオランダで生まれ、幼少期から豊かなヨーロッパ文化を享受して成長したレオーニは、青年期にはイタリアでブルーノ・ムナーリ（Bruno Munari 1907-1998）をはじめとする多くのアーティストや文化人と交流し、影響を与え合いました。1939 年にアメリカへと渡り、アートディレクターとして活躍する一方、絵画の制作にも打ち込みます。後半生はイタリアとアメリカを往来しながら画家、彫刻家、そして絵本作家として多数の作品を生みだしました。ヨーロッパとアメリカ、コマーシャルアートとファインアート、さまざまな世界を越境して制作を続けたレオーニの活動の全貌を、20世紀の文化史の大きな流れの中から検証します。また、本展の最終章では絵本原画を多数展示し、30年以上におよぶレオーニの絵本づくりの軌跡を振り返ります。

【概要】

■展覧会名：レオ・レオーニと仲間たち

■会 期：2026年1月17日（土）ー2026年3月22日（日）

■開館時間：9:30ー18:00（入館は17:30まで）

■休 館 日：月曜日（2月23日は開館）、2月24日

■主 催：岩手県立美術館、テレビ岩手、レオ・レオーニ展実行委員会、公益財団法人岩手県文化

振興事業団、朝日新聞社

■企画協力：Blueandyellow,LLC、コスモマーチャンダイズィング

■特別協力：板橋区立美術館

■協 力：好学社、あすなろ書房、至光社

■後 援：一般社団法人岩手県芸術文化協会、岩手県商工会議所連合会、岩手日日新聞社、

NHK盛岡放送局、IBC岩手放送、めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、エフエム岩手、

ラヂオ・もりおか、岩手ケーブルテレビジョン、情報紙ゆうゆう

■会 場：岩手県立美術館

■観 覧 料：[一般] 前売1,100円（当日1,400円）、[高校生・学生] 前売600円（当日800円）、

[小学生・中学生] 前売500円（当日600円）

＊当日券は当館とローソン、セブンｰイレブンで販売します。

＊当館で当日券をお買い求めの際、次の割引があります。

・20名以上の団体は前売料金と同額

・療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をご提示の方、および

その付き添いの方1名は半額

＊岩手県子育て応援パスポートによる割引があります。

＊学生の方は学生証または生徒手帳をご提示ください。

＊企画展観覧券でコレクション展もご覧になれます。

(1月27日-1月30日は展示替えのためコレクション展はご覧いただけません）。

〔前売券販売所〕※販売は1月16日（金）まで

・岩手県立美術館

・指定プレイガイド＜カワトク／フェザン／東山堂書店／さわや書店本店／

江釣子ＳＣパル／いわて生協（一部店舗を除く）／岩手県庁生協／

Cyg art gallery／ローソン（Lコード：22466）／セブン-イレブン（セブンコード

112-804）＞

【関連イベント】

○ワークショップ「レオーニのテクニック体験」

１.大人向け

日時:2026年1月18日(日) 10:00-12:00

場所:スタジオ

対象・定員:中学生以上一般15名

応募締切:2025年12月25日(木)

２.子ども向け1

日時:2026年2月7日(土) 10:00-11:30

場所:スタジオ

対象・定員:小学生（保護者同伴）15名

応募締切:2026年1月21日（水）

３.子ども向け2

日時:2026年3月8日(日) 10:00-11:30

場所:光壁前

対象・定員:小学生（保護者同伴）15名

応募締切:2026年2月18日（水）

＊ワークショップに参加ご希望の方は、当館ウェブサイト内の当イベントの情報ページの参加申込みフォームに入力してください。申し込み結果はメールでお知らせします。定員を超えた場合は抽選になります。また、当日観覧のための本展観覧券をお持ちのうえ、各会場にお越しください。

〇当館学芸員によるギャラリートーク

日時:2026年1月23日(金)、2月6日(金)、2月20日(金)、3月6日(金)、3月20日(金・祝)

14：00-(30分程度)

場所:企画展示室

＊参加ご希望の方は本展観覧券をお持ちの上、当日直接企画展示室へお越しください。

〇毎月第2木曜日、第4土曜日の11:00から、2階ライブラリーで友の会ボランティアスタッフによるレオーニ絵本の読み聞かせ会を開催します。

【問い合わせ先】

岩手県立美術館

電話：019-658-1711

E-mail：info@ima.or.jp