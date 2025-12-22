クチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」、第16回COSME Week 東京 出展のお知らせ

株式会社アイズ

株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242）が運営するクチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」は、2026年1月14日(水)・15日(木)・16日(金)の3日間に東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催される「第16回COSME Week 東京」に出展します。

当社ブース：第16回 COSME Week 東京 内

化粧品マーケティングEXPO

東京ビッグサイト 西ホール 「デジタル活用ゾーン」【16-6】

▼来場事前登録はこちらから

https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/register.html

「第16回 COSME Week 東京」 概要

主催 ：RX Japan株式会社

日時 ：2026年1月14日(水)・1月15日(木)・16日(金)10:00-17:00

会場 ：東京ビッグサイト 西ホール

住所 ：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11－1

アクセス：https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/visit/access.html

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩3分

りんかい線「国際展示場駅」から徒歩7分

詳細 ：https://www.cosme-week.jp/hub/ja-jp/exhibit/cm.html

出展内容：トラミーについて

トラミーは、クライアントの商品やサービスをトラミー会員が体験し、体験した会員自身が利用するSNS上でクチコミ・レビューを公開(情報発信)するクチコミプロモーションサービスです。 20～40代の一般女性を中心とした約15万人*¹の会員を保有しております。一連の業務をすべて当社がディレクションすることで品質を確保し、クライアントへ提供しております。



▼サービス詳細・お問合せはこちらから

https://www.eyez.jp/kuchikomi-03/?a=pt

▼こんなクライアント様におすすめ！

・新鮮なクチコミを定期的にSNSやWEBに露出したい

・商品体験者のコンテンツを獲得したい

・商品体験者のアンケートをLPやECサイトで活用したい



【業界実績】

コスメ/美容、食品、健康食品、日用品、飲食店、アパレル、雑貨、ホテル・宿泊施設、アクティビティ/レジャー、ベビー/キッズ



▼トラミーの特徴

商品を【サンプリング】もしくは【購入】してもらい、サービスを実際に体験した上でクチコミを自身のSNSで発信してもらうことで、認知拡散や検索対策に繋げていく施策となります。投稿先は、会員の任意でコスメ系CGMサイトやECモールへのレビュー投稿も狙うことが可能です。

また、実施前・実施後のアンケート取得も可能となっており、アンケート結果（ユーザーボイス）や投稿記事、写真素材など全て無期限無料で二次利用（商品サイト、店頭POP、営業資料、広告のクリエイティブなど）することができます。

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*²の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*¹2025年1月現在

*²調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2025年9月