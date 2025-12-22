古谷陸×山内聖子「BARレモン・ハート40周年 プロが語る酒の面白さ」書店トークイベント開催！

株式会社双葉社

「BARレモン・ハート」連載40周年を記念し、書籍『意外に知らない酒の基本知識』とコミックス『世界の名酒セレクション』の2冊が刊行されました。それを記念してトークイベントを開催します。

今回は、「レモン・ハート」作者の古谷三敏先生のお孫さんにして大泉学園の実店舗「BARレモン・ハート」のバーテンダーで書籍の監修を務めた古谷陸さんと、書籍の著者・山内聖子さんをお招きします。お酒に関する基本的な蘊蓄や、古谷先生の思い出話を語っていただきます。

当日は「BARレモン・ハート」のオリジナル商品（ウイスキー）を提供します。小瓶に入っていますので、飲めない方はお土産にどうぞ。

また、『意外に知らない酒の基本知識』に古谷先生の思い出の一本として掲載された「八海山」の醸造元である八海醸造株式会社様よりご協賛いただき、知る人ぞ知る限定酒「魚沼で候」も提供します。

ウイスキーと日本酒で一杯やりながらお楽しみください。

<イベント概要>「BARレモン・ハート40周年 プロが語る酒の面白さ」

●開催日時：2026年1月31日（土） 13:20開場／14:00開演

●会場：ジュンク堂書店池袋本店 9F イベントスペース

●入場料：3000円

（当日会場にてお支払い。「BARレモン・ハート」のオリジナル商品（ウイスキー）のお土産つき。日本酒「魚沼で候」も会場で試飲いただけます。）

●定員：60名

お申込みフォーム：https://www.maruzenjunkudo.co.jp/entry/260131lemonhart

★予約申込期間：2025年12月20日（土）12:00～2026年1月24日（土）22:00

★先着順の申込みとなります。

イベント詳細：https://honto.jp/store/news/detail_041000123434.html?shgcd=HB300

《ご参加に関する注意事項》

※未成年の方や運転をされる方はご参加いただけません。受付時に年齢確認をさせていただきます。

・当日受付の際はお申込み後に届く回答のコピーメール画面をご提示ください。ご提示いただけない場合は、イベントに参加することはできません。また、スクリーンショットでの参加もできませんのでご注意ください。

・転売、複製、偽造行為は一切禁止です。それらの行為が発覚した場合は無効となり、入場をお断りいたします。

・お申込み後にキャンセルされる場合は、ikebukuro.pid@junkudo.co.jp までご連絡ください。

【登壇者紹介】

古谷 陸（ふるや・りく）

1990年生まれ。漫画家・古谷三敏の孫。祖父の代表作『BARレモン・ハート』に影響を受け、幼少期よりバーテンダーを志す。学生時代にお酒の歴史や文化を学びつつ、高校・専門学校在学中にはバンド「ゴールデンボンバー」のローディーとしても活動。新宿『藤田BAR』にて修行をし、都内のカフェやダイニングバーで現場経験を積み、2015年に『BARレモン・ハート 大泉学園店』を継承。2018年にはECサイト「酒屋BARレモン・ハート」を開設し、2024年にはアートとウイスキーを融合させたブランド【ARTASTE／アルテイスト】を立ち上げる。現在は古谷三敏作品の管理を行いながら、バーテンダー・ブランドプロデューサーとして活動中。

山内 聖子（やまうち・きよこ）

呑む文筆家・唎酒師。1980年生まれ、岩手県盛岡市出身。22歳で飲んだひと口の日本酒がきっかけで魅力に開眼しライターの道へ。現在は酒にまつわることについて各媒体で執筆する傍ら、2011年より週に一度だけ日本酒バー「后バー有楽」のママを務め、様々な酒イベントで燗番としても活動中。著書に『蔵を継ぐ』（双葉文庫）、『いつも、日本酒のことばかり。』『夜ふけの酒評 愛と独断の日本酒厳選50』『日本酒呑んで旅ゆけば』（3冊共にイースト・プレス）、新刊に『酒どころを旅する』（イカロス出版）。

＜作品情報＞

『BARレモン・ハート 意外に知らない酒の基本知識』（書籍）

●著：山内聖子／監修 : 古谷陸（ファミリー企画）

●発売日：2025年10月10日

●定価：1,925円（税込）

●判型：四六判

●発行元：株式会社双葉社

詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845753200460000000?type=1

『BARレモン・ハート 40周年 世界の名酒セレクション』（コミックス）

●著：古谷三敏／ファミリー企画

●発売日：2025年10月9日

●定価：836円（税込）

●判型：B6判

●発行元：株式会社双葉社

詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845758614400000000?type=1