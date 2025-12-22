ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、男子バレーボール選手・エバデダン ラリーの「LARRY CLUB」がオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、男子バレーボール選手・エバデダン ラリーのオフィシャルサイト兼ファンクラブサイト「LARRY CLUB」を開設いたしました。

公式サイト兼ファンクラブご紹介

圧倒的な跳躍力と高さでネットを支配するミドルブロッカー・エバデダンラリーの、公式サイト兼ファンクラブがオープン！

上位プランとなる「とくべつ」プランでは、エバデダンラリー本人との1on1ビデオ通話や月1のプレゼント動画など、プレーだけでなく人柄にも触れられる、ラリーとの距離がぐっと近くなる体験をご用意しています！

●サイト名：LARRY CLUB

●URL: https://evbadedanlarry.com/

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

●ほんのり：月額880円

●ほどよし：月額3,300円

●とくべつ：月額6,600円

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

１.会員番号付きデジタル会員証

会員限定オリジナルのデジタル会員証をお持ちいただけます。

加入後はマイページの会員証から対象プランで選べるデザインパターンにいつでも設定変更が可能です。

２.誕生日メッセージ

年に一度のお誕生日に記念のメッセージをお届けいたします。

加入後はサイト内、マイページのメッセージBOXにお届けいたします。

３.ブログ

試合では見られない一面や、ここだけのエピソードを発信していきます。

加入後はサイトのBLOGコーナーからお楽しみいただけます。

４.ギャラリー

試合前後のオフショットや日常の様子など、ここでしか見られない写真をお届けします。

加入後はサイトのGALLERYコーナーからお楽しみいただけます。

５.ムービー

ライブ配信のアーカイブ、ラリーの日常などを動画でお届けします。

加入後はサイトのMOVIEコーナーからお楽しみいただけます。

６.ライブ配信

不定期で行われるライブ配信の視聴が出来ます。

7.マイトーク

ラリー選手とあなただけの1on1チャット機能です。

もしかすると返信があるかも！？

８.1on1ビデオ通話

ラリー選手と1対1でオンラインビデオトークができます。

※トークの時間は一枠につき60秒です。

※開催は不定期です。開催告知をお待ちください。

9.プレゼント動画

月に1度、抽選で1名様限定で、ラリー選手から動画が届きます。

※マイページのメッセージBOXにお届けいたします。

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表 ※価格は全て税込み

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/238_1_37c07611e3847312fe0d088c1ed511a2.jpg?v=202512220352 ]

エバデダン ラリー プロフィール

2000年8月18日生まれ、岐阜県出身

・愛称：ラリー

・身長：195cm

・最高到達点：350cm

・ポジション：MB（ミドルブロッカー）

＜略歴＞

2022年 日本代表初選出、AVCカップ準優勝

2024-25シーズン SV.LEAGUE MEN「ベストミドルブロッカー」受賞

国際大会経験 ネーションズリーグ（2023・2024・2025）

◆ラリーからのメッセージ◆

こんにちは！ラリーです！

いつもたくさんのご声援ありがとうございます！

コートの内外で皆さんの声援が僕の大きなエネルギーになっています。

その感謝の気持ちを、もっと直接伝えたい！

そして、もっと皆さんと近い距離で交流したい！

そんな思いから、この度、僕のオフィシャルファンクラブをスタートさせることになりました。

僕自身、ファンクラブを立ち上げるのは初めての挑戦で、今からとてもワクワクしています！

皆さんと一緒に、僕のバレーボールキャリアを共に歩んでいけるような、ポジティブで最高のコミュニケーションの場を創っていきたいと思っています。

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。

企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

