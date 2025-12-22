“午年”は馬肉で祝う！干支にちなんだ「馬肉尽くしの祝い膳」で新年の幕開け！【大衆馬肉酒場 馬王 十三店】

株式会社N・I

大阪・十三の「大衆馬肉酒場 馬王 十三店」では、2026年の午（うま）年の始まりを祝し、縁起の良い“馬肉”を主役にした『馬肉尽くしの祝い膳』を、期間限定で提供いたします。主役は、希少部位を贅沢に盛り込んだ純国産馬肉の“階段盛り”。さらに、黒豆や筑前煮などの縁起物の副菜も取り揃えた、馬肉専門店として長年馬肉を扱ってきた「馬王」ならではの祝い膳です。ご提供は1日限定3食で、ご予約は2025年12月22日(月)より受付開始いたします。

◆午(うま)年にふさわしい、馬肉尽くしの祝い膳

午年は、その名の通り「馬」に縁のある一年。古くから馬は、力強さや前進、成功の象徴として縁起の良い存在とされてきました。その馬を食材として味わう馬肉は、滋養に富み、ハレの日に選ばれてきた日本の食文化のひとつでもあります。本企画では、干支にちなんだ食材で年の始まりを祝うという日本らしい伝統を大切にしながら、馬肉専門店ならではの視点で“祝い膳”としてご提供。「午年だからこそ味わいたい馬肉」をテーマに、新年のスタートを華やかに彩る一膳をご用意しました。

◆主役は希少部位を味わう、馬刺し7種の階段盛り

主役となる純国産馬肉の階段盛りは、もも・上ロース・こうね・フタエゴ・霜降り・ヒレ・特上ユッケといった希少部位も盛り込んだ豪華な盛り合わせです。部位ごとに異なる食感や風味を味わいながら、馬肉の奥深さを存分に感じていただけます。

さらに祝い膳には、黒豆、馬肉の筑前煮、紅白長芋、栗きんとん、たたきごぼうといった縁起物の料理に加え、ローストホース、タン燻製、赤身肉のタタキ、馬肉の味噌和えなど、馬肉専門店ならではのアレンジ料理を揃え、祝いの席にふさわしい充実した内容に仕上げました。馬肉の魅力を多彩に堪能できる、年の始まりにふさわしい、期間限定の祝い膳です。

◆商品概要

商品名：午年祝い『馬肉尽くしの祝い膳』（店内提供限定）

予約：要予約（2日前まで）／1日限定3食

提供期間：2026年1月7日(水)～1月12日(月・成人の日)まで予定

価格：税込9,000円（約2人前）

内容：

【階段盛り（馬刺し7種）】

もも／上ロース／こうね／フタエゴ／霜降り／ヒレ／特上ユッケ

【祝い膳・副菜】

黒豆／馬肉の筑前煮／紅白長芋／栗きんとん／たたきごぼう／

ローストホース／タン燻製／赤身肉のタタキ／馬肉の味噌和え

◆店舗情報

大衆馬肉酒場 馬王 十三店

■所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町1-9-21 2F

■アクセス：阪急「十三駅」より徒歩約2分

■電話番号：06-4862-6333

■営業時間：17：00～24：00 (L.O.23：30）

■定休日：不定休

（年末年始は、2025年12月31日(水)～2026年1月4日(日)まで休業）

■座席：60席（テーブル50名／掘りごたつ4～20名）

＞ 忘年会・新年会のご予約も受付中！

最大50名様までご利用いただける広々としたテーブル席に加え、4名様～20名様まで対応可能な掘りごたつ座敷をご用意しております。忘年会・新年会などの大人数宴会はもちろん、2名様から利用できるテーブル席は、仕事納めの一杯やご家族でのお食事にも最適です。年末年始で集まりの増えるこの時期、人数やシーンに合わせて柔軟にご利用いただける環境を整えておりますので、ぜひお気軽にご予約ください。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈株式会社N・I 会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928