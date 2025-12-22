2026年2月「ヤマザキマリの世界」美術館「えき」KYOTOにて開催！

株式会社ジェイアール西日本伊勢丹

14歳で初めてヨーロッパを旅して以来、国境のない生き方を続けるヤマザキマリ。

イタリアで学び、その後さまざまな文化圏で暮らしながら培ってきた知識と経験は、古代ローマと現代日本の入浴文化をクロスオーバーさせた代表作『テルマエ・ロマエ』などの漫画や、多くのエッセイのなかにさまざまな形であらわれています。

この度、活動のインスピレーションの源泉がどこにあるかを探るため、「漫画家・画家・著述家」という三つの側面から、その広大な世界を網羅する展覧会を開催します。

―画家として―

山下達郎の「SOFTLY」（2022年）ジャケット用に描かれた油彩肖像画や

立川志の輔の高座での姿、そして文楽の人形使い、人間国宝の桐竹勘十郎を描いた作品も！

―著述家として―

単著本はもちろん、共著本から雑誌記事までその著作活動を網羅！

―漫画家として―

ファン垂涎！『テルマエ・ロマエ』など、手描き原稿を堪能できる！

【ヤマザキマリ プロフィール】

漫画家・文筆家・画家。

日本女子大学 国際文化学部国際文化学科 特別招聘教授、東京造形大学客員教授。1967年東京生まれ。84年にイタリアに渡り、フィレンツェの国立アカデミア美術学院で美術史・油絵を専攻。比較文学研究者のイタリア人との結婚を機にエジプト、シリア、ポルトガル、アメリカなどの国々に暮らす。2010年『テルマエ・ロマエ』でマンガ大賞2010受賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞受賞。2015年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。2017年イタリア共和国星勲章コメンダトーレ綬章。2024年『プリニウス』（とり・みきと共著）第28回手塚治虫文化賞マンガ大賞受賞。著書に『ヴィオラ母さん』『ムスコ物語』など。現在、『続テルマエ・ロマエ』を集英社「少年ジャンプ＋」で連載中、コミックスも好評発売中。

■イベント情報

開幕前夜!！ヤマザキマリ氏スペシャルトークイベント／会場＝美術館「えき」KYOTO

展覧会開幕前夜、会場にてヤマザキマリさんに創作にまつわるエピソードや、さまざまな国での暮らし・旅についてお話いただきます。

日時：2026年2月20日（金）19：00～20：00（受付18：00開始／21：00終了）

※ヤマザキマリさんのお話は19：00～20：00。

※トークイベントの前後、以下の時間（18：00～19：00／20：00～21：00）は展覧会をご覧いただけます。

定員：30名（参加者は18歳以上、お子様の同伴不可）

参加料金：お一人さま1500円（税込）

参加券販売：2026年1月5日(月)10：00よりローソンチケット（Lコード56069）にて販売。定員になり次第販売終了

■相互割引

ヤマザキマリの世界展期間中に

１. 京都国際マンガミュージアム入館チケット（入館前・後）を当館チケット窓口にてご提示で1名さま100円割引※オンラインチケットも可

２. ヤマザキマリ展入館チケット（入館前・済 ※招待券も可）を京都国際漫画ミュージアムにてご提示で、次回展割引券をお渡し

【開催概要】

会期：2026年2月21日（土）～3月30日（月） 会期中無休

会場：美術館「えき」KYOTO（京都駅ビル内ジェイアール京都伊勢丹7階隣接）

開館時間：10：00～19：30

入館締切：閉館30分前

入館料（税込）：一般1,100円（900円）／高・大学生900円（700円）／小・中学生500円（300円）

※高・大学生の方は学生証をご提示ください。※（ ）内は前売料金。2026年1月2日（金）～2月20日（金）まで前売券販売。

販売場所：当館チケット窓口（休館日を除く）、京都駅ビルインフォメーション、チケットぴあ（Pコード995-748）、ローソンチケット（Lコード56069）。

「障害者手帳」をご提示のご本人さまとご同伴者1名さまは、当日料金より各200円割引。

主催：美術館「えき」KYOTO、京都新聞

協力：株式会社スマイルカンパニー

企画協力：株式会社トラフィックプロモーション

美術館「えき」KYOTO公式HP： https://www.mistore.jp/store/kyoto/museum.html

公式X：＠ekimuseum

※展示作品やイベント内容が変更、または中止になる場合がございます。予めご了承ください。

最新情報は当館HPをご覧ください。

お問合せ：ジェイアール京都伊勢丹 TEL 075（352）1111（大代表）