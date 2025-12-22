TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』2026年1月7日からテレ東・ＢＳテレ東・AT-XほかにてTVアニメ放送開始 ！
TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』が2026年1月7日から放送開始いたします！
(C) 岬・TOブックス／穏やか貴族製作委員会
■放送日情報
2026年1月7日からテレ東・ＢＳテレ東・AT-XほかにてTVアニメ放送開始！
テレ東 １月7日から毎週水曜 深夜24時00分～
ＢＳテレ東 １月8日から毎週木曜 深夜24時30分～
AT-X 1月8日から毎週木曜 21時30分～
（リピート放送：毎週月曜 9時30分～／毎週水曜 15時30分～）
※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。
■スタッフ
原作：岬『穏やか貴族の休暇のすすめ。』（TOブックス刊）
原作イラスト：さんど
漫画：百地
監督：能田健太
シリーズ構成：鈴木洋介
キャラクターデザイン：藤原彰人
音楽：山下康介
アニメーション制作：SynergySP
アニメーション制作協力：アセンション
オープニングテーマ：牧島 輝「Gypso」
エンディングテーマ：直田姫奈「うっすら」
■キャスト
リゼル：斉藤壮馬
ジル：梅原裕一郎
イレヴン：柿原徹也
スタッド：福山 潤
ジャッジ：山下大輝
レイ：鳥海浩輔
シャドウ：安元洋貴
インサイ：浜田賢二
■『穏やか貴族の休暇のすすめ。』とは
シリーズ累計200万部(紙＋電子）突破！
有閑貴族の異世界まったり冒険ファンタジー！
ファンタジーな世界で宰相として活躍していた青年リゼル。彼はある日突然、更に別の異世界へと転移してしまう。だが、持ち前の頭脳と話術を活かして、彼は上級冒険者ジルを相棒にし、自らも冒険者として華麗に転身。元の世界に戻れるかも解らないのに、「休暇だと思って楽しみます」と軽いノリで口ずさみ、異世界生活を存分に満喫していく。
▼『穏やか貴族の休暇のすすめ。』TVアニメ公式HP
https://odayakakizoku-pr.com/
▼『穏やか貴族の休暇のすすめ。』原作特設サイト
https://www.tobooks.jp/odayaka/index.html
■単行本情報
1/10発売作品を一部ご紹介！《予約受付中》
(C) Momochi / Misaki
『穏やか貴族の休暇のすすめ。@COMIC 第14巻』(https://www.tobooks.jp/contents/20646)
[漫画] 百地
[原作] 岬
[キャラクター原案] さんど
[構成] 鵜呑
価格：704円(税込)
ISBN：9784867948163
＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞
https://to-corona-ex.com/comics/20000000038686
＜スペシャルプライスパックで一気読み！＞
- 穏やか貴族の休暇のすすめ。@COMIC スペシャルプライスパック（1～3巻）(https://www.tobooks.jp/contents/20650)
価格：1,320円(税込) ISBN：9784867948309
- 穏やか貴族の休暇のすすめ。@COMIC スペシャルプライスパック（4～6巻）(https://www.tobooks.jp/contents/20651)
価格：1,320円(税込) ISBN：9784867948316
- 穏やか貴族の休暇のすすめ。@COMIC スペシャルプライスパック（7～9巻）(https://www.tobooks.jp/contents/20652)
価格：1,320円(税込) ISBN：9784867948323
(C) sando / Risa Sunakawa / Misaki
穏やか貴族の休暇のすすめ。@COMIC ～宿主の毎日メシ～ 第1巻(https://www.tobooks.jp/contents/20647)
[漫画] さんど
[脚本] 沙川りさ
[原作] 岬
シリーズ累計200万部(紙＋電子）突破！
舞台は、南国アスタルニア！
リゼルたち泊まりつけの宿の主人──”宿主”。
彼の日常を描く完全スピンオフ漫画がついに登場！
原作小説イラストレーター・さんどが担当！
価格：704円(税込)
ISBN：9784867948170
(C) Misaki / TO Books. Illustrated by sando
穏やか貴族の休暇のすすめ。短編集3(https://www.tobooks.jp/contents/20654)
[著] 岬
[イラスト] さんど
三度【みたび】集う、散りばめられた旅の欠片【ピース】たち――。
水の都サルスにて、募るよもやま話――。
リゼルたちの旅の様子や様々なキャラクターたちの『今』が紡がれる物語集。
リゼルがいない時のジルとイレヴンの迷宮でのやり取りに、街角で起こる様々な出来事、あんな人やこんな人の一方その頃の様子まで、『休暇』世界をくまなく楽しむためのエピソードが盛りだくさん。
書籍１５～１８巻の特典SSに加え、コミックス６～１０巻までの書き下ろし短編、ドラマＣＤ４特典SS、更に過去２回に亘って上演された舞台パンフレット＆ＤＶＤに掲載されたＳＳまで収録。
『休暇』シリーズ待望、珠玉の短編集第３弾！
価格：1,399円(税込)
ISBN：9784867948217
(C) Misaki / TO Books. Illustrated by sando
穏やか貴族の休暇のすすめ。ドラマCD6(https://www.tobooks.jp/contents/20656)
[発売元] TOブックス
【ドラマCD6出演】
リゼル：斉藤壮馬
ジル：梅原裕一郎
イレヴン：柿原徹也
ナハス：増田俊樹
宿主：ＫＥＮＮ
魔物研究家：七海ひろき
クァト：坂 泰斗
精鋭(前髪)：土岐隼一
精鋭(パッツン)：阿部 敦
精鋭(サイドテール)：市川太一
ギャンドラ=Ｇ=ゴールド：斉藤次郎
ハンス：松岡洋平
女性店員：並木さくら
品番 ： TOBC0070
仕様 ： SS付きドラマCD
ドラマＣＤ分数 ：58分31秒価格：2,200円(税込)
株式会社TOブックス
TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。
紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送予定です。
TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
代表取締役：本田 武市
HP：https://www.tobooks.jp/