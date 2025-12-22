こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ＤＩＣグラフィックス社、「カラーチャート」 第６刷を発売
ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志）の子会社であるＤＩＣグラフィックス株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：甲斐敏幸、以下「ＤＩＣグラフィックス」）は、オフセットカラー印刷におけるプロセス４色の掛け合わせ一覧表「カラーチャート」第６刷を、2026年1月7日（水）より発売します。
ＤＩＣグラフィックスが発行する「カラーチャート」は、オフセットカラー印刷で使用されるプロセス４色（黄、紅、藍、墨）の網点％（印刷紙面上に占める面積）を組み合わせた色彩のバリエーションを一覧できるチャートです。基本諧調スケールとして見やすく整理されており、印刷現場での色指定や品質管理に欠かせないツールとして、長年愛用されています。
【商品概要】
商品名 ：「カラーチャート」 第６刷
商品URL：https://www.dic-graphics.co.jp/products/cguide/chart.html
発売日 ：2026年1月7日（水）
販売価格：5,500円（税抜）
仕様 ：網点％ 0〜100％（12段階）
サイズ ：200×195mm
※「JapanColor2011」標準印刷を目指して製作
【購入方法】
全国の大手画材店や一部書店
DIC COLOR STORE オンラインショップ：https://shop.dic-graphics.co.jp/
印刷業界では、デジタル化が進む一方で、オフセット印刷の高精度な色再現は依然として重要です。「カラーチャート」は、印刷現場での色管理を支える基本ツールとして、プロフェッショナルのニーズに応え続けています。今回の改訂により、より効率的な作業と品質向上に貢献します。
ＤＩＣグループは、「彩りと快適を提供し、人と地球の未来をより良いものに - Color & Comfort -」という経営ビジョンのもと、今後も社会やお客様のニーズに対応した製品やソリューションを提供し、広く社会に貢献していきます。
以 上
【参考情報】
■DICカラーガイド（色見本帳）
https://www.dic-global.com/ja/products/cguide/
■DICデジタルカラーガイド（スマホひとつで簡単色検索）
https://www.dic-graphics.co.jp/products/dcguide/
-ＤＩＣグラフィックス株式会社について
事業内容 ：印刷インキ等の製造・販売
代表者 ：代表取締役 社長執行役員 甲斐 敏幸
本社所在地：〒103-8233 東京都中央区日本橋三丁目7番20号 ディーアイシービル
設 立 ：2009年10月1日
Webサイト：https://www.dic-graphics.co.jp/index.html
-ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。
詳しくは、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
