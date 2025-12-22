ＤＩＣグラフィックス社、「カラーチャート」 第６刷を発売

ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志）の子会社であるＤＩＣグラフィックス株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：甲斐敏幸、以下「ＤＩＣグラフィックス」）は、オフセットカラー印刷におけるプロセス４色の掛け合わせ一覧表「カラーチャート」第６刷を、2026年1月7日（水）より発売します。

ＤＩＣグラフィックスが発行する「カラーチャート」は、オフセットカラー印刷で使用されるプロセス４色（黄、紅、藍、墨）の網点％（印刷紙面上に占める面積）を組み合わせた色彩のバリエーションを一覧できるチャートです。基本諧調スケールとして見やすく整理されており、印刷現場での色指定や品質管理に欠かせないツールとして、長年愛用されています。今回の改訂では、仕様をセルリング型からダブルリング型に変更し、より使いやすさを追求し、商品名も刷新しました。