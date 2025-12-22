『HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWING』が『オタフクソース』とコラボしたクラフトビール『OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）』をリリース！

写真拡大 (全20枚)

株式会社カナデル

広島市・本通り（広島市中区大手町1丁目5-10）のクラフトビール醸造所『HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWING（略称HNB）』は、『オタフクソース株式会社(https://www.otafuku.co.jp)』（所在地：広島市西区、以下 オタフクソース）とのコラボレーションにより、お好み焼と一緒に楽しむクラフトビール『OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）』を、2025年12月8日より発売を開始いたしました。



オタフクソース様とのコラボ『OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）』

■開発の背景


本プロジェクトは、オタフクソース様より「お好み焼に合うクラフトビールを作れないか」というお話をいただいたことをきっかけにスタート。広島の食文化とクラフトビールの新たな可能性を追求するため、HNBは開発に取り組みました。



私たちはまず、オタフクソース様とどんな材料でつくるかなど、打合せを重ねました。
その上で、オタフクソース様が広島駅で運営するお好み焼体験スタジオ「OKOSTA（オコスタ）(https://www.otafuku.co.jp/visit/experience/)」にて、お好み焼づくりを体験。広島人として普段味わうお好み焼の奥深さをより体感し、味わいの開発につなげています。
また、仕込み当日には、オタフクソース様のメンバーにもご参加いただきました。



OKOSTAでの体験

OKOSTAでの体験


仕込みの様子

麦芽投入

麦芽投入


■『OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）』の特徴





「お好み焼と一緒に楽しみたい！」をコンセプトに開発。
シナモンをはじめとした香辛料や、お好みソースに使われるデーツを使用することで、スパイスの豊かな風味にデーツのやさしい甘みと旨味が重なる、甘辛ソースのようにクセになる味わいを追求しました。お好み焼さらにおいしく、楽しく、彩ります。



商品名：OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）


スタイル：ペールエール


原材料：麦芽（イギリス製造・ドイツ製造）、デーツシロップ、デーツ、ホップ、ナツメグ、コリアンダーシード、シナモン


アルコール分：5％


内容量：370ml
要冷蔵


■ラベルを彩る、コナモン大好き宇宙モンスター「コナモン大好きエールワン」


本商品のラベルには、お好み焼とビールを心から愛するオリジナルキャラクター「コナモン大好きエールワン」が登場。物語と個性が、ビールの魅力をさらに引き立てます。



オリジナルキャラクター「コナモン大好きエールワン」

【コナモン大好きエールワンの物語】


ビールを愛し、粉モノ（コナモン）を崇拝する宇宙モンスター。
惑星の夕焼けと、熱々の鉄板を思わせる赤い体が特徴です。

そして、お好み焼の魅力にとりつかれ、夜な夜なコナモン研究に没頭。
お好み焼の焼き方とビールとの相性をノートに記録し続けています。


ときどき、故郷で愛されているデーツとスパイスの味が恋しくなり、自分で焼いたお好み焼をつまみにビールを飲みながら、遠くの空を見て涙することも。
焼きすぎて焦がし、落ち込むこともあるドジな一面がありますが、ビールを飲むと、すぐに元気を取り戻します。


夢は、故郷「ホップ星スパイシア」で宇宙一のお好み焼屋を開くことです。



出身： ホップ星スパイシア（スパイスとホップが豊富な星。「デーツ」は故郷でも高級食材。懐かしさで泣ける味）
性格： 少しドジで涙もろい。（口元からこぼれる雫は“感動のしるし”）
習性： 鉄板の「じゅうじゅう音」を聞くと踊り出してしまう。スパイスの香りが好きで、寝る前にシナモンスティックを抱えて眠る。
好きな言葉： 「おいしいけぇ！」（広島弁を一生懸命勉強中）


■HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWINGについて



ヒロシマネイバリーブリューイング

広島・本通り、平和公園のすぐ側、広島市内で一番大きな設備を構える醸造所。


この地だからこそ、まちに根付いたクラフトビールを作りたい。


飲むことで笑顔が咲き誇り輪になるような場所、ビールでありたい。


Brewing Peace, Blooming Smiles.　


そう、ビールは平和だからこそ、おいしい。


という思いで、できるだけ広島県産の素材も使い醸造をしています。


併設のブリューパブ＆居酒屋「Craftbeer と炭火はればれ」もあり、


『まさにビール工場の中で飲める！楽しめる！』場所です。






WEB：https://hnb.beer 　オンラインショップ：https://hiroshima.beer/


Facebook： https://www.facebook.com/hiroshimaNB　


公式instagram：https://www.instagram.com/hnb_beer/
X：https://twitter.com/hnb_beer

Craftbeerと炭火はればれ


公式Instagram：https://www.instagram.com/harebare_hiroshima/