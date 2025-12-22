『HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWING』が『オタフクソース』とコラボしたクラフトビール『OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）』をリリース！
広島市・本通り（広島市中区大手町1丁目5-10）のクラフトビール醸造所『HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWING（略称HNB）』は、『オタフクソース株式会社(https://www.otafuku.co.jp)』（所在地：広島市西区、以下 オタフクソース）とのコラボレーションにより、お好み焼と一緒に楽しむクラフトビール『OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）』を、2025年12月8日より発売を開始いたしました。
オタフクソース様とのコラボ『OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）』
■開発の背景
本プロジェクトは、オタフクソース様より「お好み焼に合うクラフトビールを作れないか」というお話をいただいたことをきっかけにスタート。広島の食文化とクラフトビールの新たな可能性を追求するため、HNBは開発に取り組みました。
私たちはまず、オタフクソース様とどんな材料でつくるかなど、打合せを重ねました。
その上で、オタフクソース様が広島駅で運営するお好み焼体験スタジオ「OKOSTA（オコスタ）(https://www.otafuku.co.jp/visit/experience/)」にて、お好み焼づくりを体験。広島人として普段味わうお好み焼の奥深さをより体感し、味わいの開発につなげています。
また、仕込み当日には、オタフクソース様のメンバーにもご参加いただきました。
OKOSTAでの体験
仕込みの様子
麦芽投入
■『OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）』の特徴
「お好み焼と一緒に楽しみたい！」をコンセプトに開発。
シナモンをはじめとした香辛料や、お好みソースに使われるデーツを使用することで、スパイスの豊かな風味にデーツのやさしい甘みと旨味が重なる、甘辛ソースのようにクセになる味わいを追求しました。お好み焼さらにおいしく、楽しく、彩ります。
商品名：OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）
スタイル：ペールエール
原材料：麦芽（イギリス製造・ドイツ製造）、デーツシロップ、デーツ、ホップ、ナツメグ、コリアンダーシード、シナモン
アルコール分：5％
内容量：370ml
要冷蔵
■ラベルを彩る、コナモン大好き宇宙モンスター「コナモン大好きエールワン」
本商品のラベルには、お好み焼とビールを心から愛するオリジナルキャラクター「コナモン大好きエールワン」が登場。物語と個性が、ビールの魅力をさらに引き立てます。
オリジナルキャラクター「コナモン大好きエールワン」
【コナモン大好きエールワンの物語】
ビールを愛し、粉モノ（コナモン）を崇拝する宇宙モンスター。
惑星の夕焼けと、熱々の鉄板を思わせる赤い体が特徴です。
そして、お好み焼の魅力にとりつかれ、夜な夜なコナモン研究に没頭。
お好み焼の焼き方とビールとの相性をノートに記録し続けています。
ときどき、故郷で愛されているデーツとスパイスの味が恋しくなり、自分で焼いたお好み焼をつまみにビールを飲みながら、遠くの空を見て涙することも。
焼きすぎて焦がし、落ち込むこともあるドジな一面がありますが、ビールを飲むと、すぐに元気を取り戻します。
夢は、故郷「ホップ星スパイシア」で宇宙一のお好み焼屋を開くことです。
出身： ホップ星スパイシア（スパイスとホップが豊富な星。「デーツ」は故郷でも高級食材。懐かしさで泣ける味）
性格： 少しドジで涙もろい。（口元からこぼれる雫は“感動のしるし”）
習性： 鉄板の「じゅうじゅう音」を聞くと踊り出してしまう。スパイスの香りが好きで、寝る前にシナモンスティックを抱えて眠る。
好きな言葉： 「おいしいけぇ！」（広島弁を一生懸命勉強中）
■HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWINGについて
ヒロシマネイバリーブリューイング
広島・本通り、平和公園のすぐ側、広島市内で一番大きな設備を構える醸造所。
この地だからこそ、まちに根付いたクラフトビールを作りたい。
飲むことで笑顔が咲き誇り輪になるような場所、ビールでありたい。
Brewing Peace, Blooming Smiles.
そう、ビールは平和だからこそ、おいしい。
という思いで、できるだけ広島県産の素材も使い醸造をしています。
併設のブリューパブ＆居酒屋「Craftbeer と炭火はればれ」もあり、
『まさにビール工場の中で飲める！楽しめる！』場所です。
WEB：https://hnb.beer オンラインショップ：https://hiroshima.beer/
Facebook： https://www.facebook.com/hiroshimaNB
公式instagram：https://www.instagram.com/hnb_beer/
X：https://twitter.com/hnb_beer
Craftbeerと炭火はればれ
公式Instagram：https://www.instagram.com/harebare_hiroshima/