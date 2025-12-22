『HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWING』が『オタフクソース』とコラボしたクラフトビール『OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）』をリリース！

株式会社カナデル

広島市・本通り（広島市中区大手町1丁目5-10）のクラフトビール醸造所『HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWING（略称HNB）』は、『オタフクソース株式会社(https://www.otafuku.co.jp)』（所在地：広島市西区、以下 オタフクソース）とのコラボレーションにより、お好み焼と一緒に楽しむクラフトビール『OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）』を、2025年12月8日より発売を開始いたしました。

■開発の背景

オタフクソース様とのコラボ『OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）』

本プロジェクトは、オタフクソース様より「お好み焼に合うクラフトビールを作れないか」というお話をいただいたことをきっかけにスタート。広島の食文化とクラフトビールの新たな可能性を追求するため、HNBは開発に取り組みました。



私たちはまず、オタフクソース様とどんな材料でつくるかなど、打合せを重ねました。

その上で、オタフクソース様が広島駅で運営するお好み焼体験スタジオ「OKOSTA（オコスタ）(https://www.otafuku.co.jp/visit/experience/)」にて、お好み焼づくりを体験。広島人として普段味わうお好み焼の奥深さをより体感し、味わいの開発につなげています。

また、仕込み当日には、オタフクソース様のメンバーにもご参加いただきました。

■『OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）』の特徴

「お好み焼と一緒に楽しみたい！」をコンセプトに開発。

シナモンをはじめとした香辛料や、お好みソースに使われるデーツを使用することで、スパイスの豊かな風味にデーツのやさしい甘みと旨味が重なる、甘辛ソースのようにクセになる味わいを追求しました。お好み焼さらにおいしく、楽しく、彩ります。

商品名：OKONOMIYAKI ALE（お好み焼エール）

スタイル：ペールエール

原材料：麦芽（イギリス製造・ドイツ製造）、デーツシロップ、デーツ、ホップ、ナツメグ、コリアンダーシード、シナモン

アルコール分：5％

内容量：370ml

要冷蔵

■ラベルを彩る、コナモン大好き宇宙モンスター「コナモン大好きエールワン」

本商品のラベルには、お好み焼とビールを心から愛するオリジナルキャラクター「コナモン大好きエールワン」が登場。物語と個性が、ビールの魅力をさらに引き立てます。

オリジナルキャラクター「コナモン大好きエールワン」

【コナモン大好きエールワンの物語】

ビールを愛し、粉モノ（コナモン）を崇拝する宇宙モンスター。

惑星の夕焼けと、熱々の鉄板を思わせる赤い体が特徴です。



そして、お好み焼の魅力にとりつかれ、夜な夜なコナモン研究に没頭。

お好み焼の焼き方とビールとの相性をノートに記録し続けています。

ときどき、故郷で愛されているデーツとスパイスの味が恋しくなり、自分で焼いたお好み焼をつまみにビールを飲みながら、遠くの空を見て涙することも。

焼きすぎて焦がし、落ち込むこともあるドジな一面がありますが、ビールを飲むと、すぐに元気を取り戻します。

夢は、故郷「ホップ星スパイシア」で宇宙一のお好み焼屋を開くことです。



出身： ホップ星スパイシア（スパイスとホップが豊富な星。「デーツ」は故郷でも高級食材。懐かしさで泣ける味）

性格： 少しドジで涙もろい。（口元からこぼれる雫は“感動のしるし”）

習性： 鉄板の「じゅうじゅう音」を聞くと踊り出してしまう。スパイスの香りが好きで、寝る前にシナモンスティックを抱えて眠る。

好きな言葉： 「おいしいけぇ！」（広島弁を一生懸命勉強中）

■HIROSHIMA NEIGHBORLY BREWINGについて

ヒロシマネイバリーブリューイング

広島・本通り、平和公園のすぐ側、広島市内で一番大きな設備を構える醸造所。

この地だからこそ、まちに根付いたクラフトビールを作りたい。

飲むことで笑顔が咲き誇り輪になるような場所、ビールでありたい。

Brewing Peace, Blooming Smiles.

そう、ビールは平和だからこそ、おいしい。

という思いで、できるだけ広島県産の素材も使い醸造をしています。

併設のブリューパブ＆居酒屋「Craftbeer と炭火はればれ」もあり、

『まさにビール工場の中で飲める！楽しめる！』場所です。

