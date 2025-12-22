TVアニメ「ゆゆ式」不思議の国のアリスがテーマのオンラインくじが12月22日（月）より発売！

写真拡大 (全20枚)

株式会社サトクリフ


株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区　代表取締役社長：加藤　勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」にてTVアニメ「ゆゆ式」オンラインくじを、2025年12月22日（月）10時より販売します。



キャラクターデザイン田畑壽之氏による新規描き下ろし！

「不思議の国のアリス」テーマ衣装のゆずこ、唯、縁の女子高生3人組が登場！


10連特典もあり、豪華なラインナップが勢揃いです。


ぜひご確認ください！


TVアニメ「ゆゆ式」オンラインくじ 概要


販売期間：2025年12月22日(月)10:00～2026年1月30日(金)17:59


販売価格：1回 770円(税込) 　※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kuji-cliffe.com/lp/yuyushikikuji/


(C)三上小又・芳文社／ゆゆ式情報処理部



▼賞品ラインナップ


A賞：選べるB２ハーフタペストリー（全3種）



B2ハーフサイズ



B賞：アクリルスタンド（全3種）



約 H117-140mm×W56-88mm



C賞：アクリルキーホルダー（全10種）



等身：約 H60-72mm×W59mmミニキャラ：約 H41mm×W60mm







D賞：ミニ色紙（全10種）



約 H135mm×W120mm







E賞：缶バッジ（全10種）



約 Φ56mm








10連特典：ポストカード（全10種）



約 H148mm×W100mm

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる可能性がございます。


※上記画像は一部のみ表示の場合がございます。ラインナップ詳細はくじクリフHPにてご確認くださいませ。


※B賞はキャラクターによりサイズが異なります。



TVアニメ「ゆゆ式」とは


この春、女子高生になった、ゆずこ、唯（ゆい）、縁（ゆかり）の3人組はいつもいっしょの学園生活。


放送後は部員3人、パソコン2台とホワイトボード1台の『情報処理部』で、てきとうに決めた単語をググってその結果でまたおしゃべり。


なんでもない日常は、たまにイベントも発生するけど、やっぱり女の子がいちゃいちゃするだけ。でもなぜか目が離せない新世代女子高生コミュニケーション。


ゆとりかわいい学園生活は、遊びと部活とところにより百合要素。


ノーイベント・グッドライフ！それがこの三人の“ゆゆ式（ルール）”。



公式HP：https://www.yuyushiki.net/


公式X：https://x.com/yuyushiki_anime



▼「くじクリフ」とは


みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。


公式サイト：https://kuji-cliffe.com/


▼最新情報はXでチェック！


最新情報はこちらの公式アカウントからお届けします♪


公式X：https://x.com/Sutcliffe_O_S


▼商品に関するお問い合わせはこちら


くじクリフお問い合わせ：https://kuji-cliffe.com/contact/


▼会社情報


株式会社サトクリフ：https://sutcliffe.jp/


トゥーヴァージンズグループ公式HP：https://twovirgins-group.com/