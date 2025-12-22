TVアニメ「ゆゆ式」不思議の国のアリスがテーマのオンラインくじが12月22日（月）より発売！

株式会社サトクリフ

株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」にてTVアニメ「ゆゆ式」オンラインくじを、2025年12月22日（月）10時より販売します。

キャラクターデザイン田畑壽之氏による新規描き下ろし！

「不思議の国のアリス」テーマ衣装のゆずこ、唯、縁の女子高生3人組が登場！

10連特典もあり、豪華なラインナップが勢揃いです。

ぜひご確認ください！

TVアニメ「ゆゆ式」オンラインくじ 概要

販売期間：2025年12月22日(月)10:00～2026年1月30日(金)17:59

販売価格：1回 770円(税込) ※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kuji-cliffe.com/lp/yuyushikikuji/

(C)三上小又・芳文社／ゆゆ式情報処理部

▼賞品ラインナップ

A賞：選べるB２ハーフタペストリー（全3種）

B2ハーフサイズ

B賞：アクリルスタンド（全3種）

約 H117-140mm×W56-88mm

C賞：アクリルキーホルダー（全10種）

等身：約 H60-72mm×W59mmミニキャラ：約 H41mm×W60mm

D賞：ミニ色紙（全10種）

約 H135mm×W120mm

E賞：缶バッジ（全10種）

約 Φ56mm

10連特典：ポストカード（全10種）

約 H148mm×W100mm

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる可能性がございます。

※上記画像は一部のみ表示の場合がございます。ラインナップ詳細はくじクリフHPにてご確認くださいませ。

※B賞はキャラクターによりサイズが異なります。

TVアニメ「ゆゆ式」とは

この春、女子高生になった、ゆずこ、唯（ゆい）、縁（ゆかり）の3人組はいつもいっしょの学園生活。

放送後は部員3人、パソコン2台とホワイトボード1台の『情報処理部』で、てきとうに決めた単語をググってその結果でまたおしゃべり。

なんでもない日常は、たまにイベントも発生するけど、やっぱり女の子がいちゃいちゃするだけ。でもなぜか目が離せない新世代女子高生コミュニケーション。

ゆとりかわいい学園生活は、遊びと部活とところにより百合要素。

ノーイベント・グッドライフ！それがこの三人の“ゆゆ式（ルール）”。

公式HP：https://www.yuyushiki.net/

公式X：https://x.com/yuyushiki_anime

▼「くじクリフ」とは

みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。

公式サイト：https://kuji-cliffe.com/

