【QUOカードPay1万円分が100名様に当たる!】動画配信サービスLocipoでプレゼントキャンペーン実施中　12/22から５日連続で名古屋５局のアナウンサーによるライブ配信も

Locipo（ロキポ）

名古屋のテレビ5局が共同運営する動画配信プラットフォームLocipo（ロキポ）は、2025年12月22日（月）から2026年1月18日（日）まで期間中に会員登録をしていただいた方の中から抽選で1万円分のQUOカードPayが100名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

また、キャンペーン実施を記念して12月22日（月）から26日（金）までの5日間、名古屋のテレビ5局のアナウンサーがリレー方式でライブ配信を行います。

Locipoアプリのダウンロードは無料。ぜひこの機会に名古屋のテレビ局発のさまざまなコンテンツをお楽しみください！

プレゼントキャンペーン概要

キャンペーン期間中にLocipoアプリをダウンロードして会員登録をした方の中から抽選で100名様に1万円分のQUOカードPayをプレゼントします。

応募期間 2025年12月22日（月）～2026年1月18日（日）

応募条件

１.Locipoアプリをダウンロード

２.必要事項を入力し会員登録を行う

キャンペーンサイト https://locipo.jp/camp_entry/

プレゼント応募の流れ

名古屋5局のアナウンサーによるライブ配信

プレゼントキャンペーンに合わせて、名古屋5局のアナウンサーによるライブ配信「LocipoスペシャルLIVE！名古屋5局横断アナウンサー大忘年会！」を実施します。

12月22日（月）から26日（金）まで、5日連続で5局のアナウンサーがリレー方式でライブ配信します。

配信では他局のアナウンサーから寄せられた質問に答えるなど、普段では見られないアナウンサーの素顔が見られるかも！？名古屋のテレビ5局で運営するLocipoならではの企画をお届けします。

▽Locipoにて配信

・配信URL https://locipo.jp/live/regular/

配信スケジュールと出演アナウンサー

下記日程で19時頃から配信開始予定です。

＜12月22日（月）＞中京テレビ（松原朋美、望月杏夏、阿部芳美）

（左から）望月杏夏、阿部芳美、松原朋美

＜12月23日（火）＞東海テレビ（谷村謙介、篠田愛純）

（左から）谷村謙介、篠田愛純

＜12月24日（水）＞テレビ愛知（相澤伸郎、岡田愛マリー、石井俊大、上釜美憂、平賀吏桜）

（左から）石井俊大、平賀吏桜、岡田愛マリー、上釜美憂、相澤伸郎

＜12月25日（木）＞メ～テレ（望木聡子、松崎杏香）

（左から）望木聡子、松崎杏香

＜12月26日（金）＞CBCテレビ（永岡歩、柳沢彩美、友廣南実）

（左から）永岡歩、柳沢彩美、友廣南実

※配信日時および出演者は予告なく変更となる可能性があります。

Locipoについて

名古屋の民放テレビ5局が運営する動画配信サービス。テレビ番組の見逃し配信はもちろん、ニュースや番組で取り上げたエンタメ、グルメ、おでかけ情報などを配信中。

・URL：https://locipo.jp/

・提供サービス：WEBサイト、スマホアプリ（iOS,Android）

・参加社：東海テレビ放送、中京テレビ放送、CBCテレビ、メ～テレ、テレビ愛知

Locipoアプリのダウンロード

iOS：https://lp.locipo.jp/app/apple_app_store.html

Android：https://lp.locipo.jp/app/google_play_store.html