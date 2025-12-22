整備から運用まで全体解説　私立学校法改正対応｜学校法人の「内部統制システム」構築・評価実務を3.5時間で体系的に学ぶ【会場（東京）・オンライン】

一般社団法人日本経営協会

一般社団法人日本経営協会（所在地：東京都渋谷区、会長：高原 豪久）は、私立学校法改正を踏まえ、学校法人に求められる内部統制の在り方と実務対応を体系的に学ぶ講座「学校法人に求められる内部統制システムの構築」を、2026年1月22日（木）に開催いたします。

本講座では、法改正により求められる学校法人の内部統制の在り方を整理し、実効性のある内部統制システムの構築と評価方法について、専門家が体系的に解説します。

詳細・申込み：https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025910

■開催背景・目的

学校法人が持続可能で透明性の高い運営を行うためには、内部統制システムの整備が不可欠です。また、私立学校法改正により、理事会・監事の役割の明確化、財務情報の開示強化、内部監査体制の整備などが求められ、内部統制の重要性がこれまで以上に高まっています。

本講座では、学校法人が直面する課題を整理し、内部統制システムの構築手順、リスク評価、運用状況の確認など、内部統制の全体像を実務的に学びます。

■この講座で得られること（受講後のゴール）

■講師

- 内部統制の意義と役割を理解できる- 私立学校法が求める内部統制システムの水準を理解できる- 内部統制システムの有効性評価（整備状況・運用状況）の方法を習得できる奈尾 光浩 氏

奈尾光浩公認会計士事務所 所長／公認会計士

早稲田大学商学部卒。元日本公認会計士協会学校法人委員会委員長。

有限責任監査法人トーマツ パートナーとして学校法人監査、会社法・金商法監査、IPO準備企業の監査等に従事。2019年に独立。学校法人会計・内部統制に関する著書多数。

■プログラム

１．内部統制の意義

（１）内部統制基準における内部統制の意義及び目的

（２）内部統制の６つの基本的要素

（３）全学的内部統制と業務プロセスに係る内部統制

（４）内部統制の限界

（５）内部統制の有効性評価（整備状況及び運用状況）

２．私立学校法が定める内部統制システム

（１）内部統制システムに関する私立学校法の定め

（２）私立学校法が求める内部統制システム

（３）事業報告書における開示

（４）私立学校法で定める内部統制システムと内部統制基準における内部統制

（演習問題１）チェックリストによる内部統制システムの整備状況の評価

３．内部統制システムの有効性評価

（１）リスクマネジメントとしての内部統制システム

（２）リスクの識別と評価の方法

（３）リスクを軽減する内部統制の識別

（４）内部統制の運用状況の評価

（演習問題２）リスクコントロールマトリックスの作成

■開催概要・申込み

タイトル：

学校法人に求められる内部統制システムの構築

開催日時：

2026年1月22日（木）13:00～16:30

会場：日本経営協会内専用教室（東京都渋谷区千駄ヶ谷5-31-11）

※Zoomによるオンライン参加も可能

受講料（税込）：１名あたり 会員 25,300円／ 一般 30,800円

※日本経営協会会員についてはこちらをご覧ください

https://www.noma.or.jp/entry/tabid/134/Default.aspx

対象：

学校法人における

・理事、法人本部長、事務局長

・監事、財務・総務部門責任者

・内部監査担当者 他

詳細・お申込み：

https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025910

※オンライン参加

https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025911

パンフレット（PDF）：

https://www.noma-front.com/NOMA_PDF/tokyo/25910.25911.pdf

■NOMA公開セミナー・経営実務講座について

一般社団法人日本経営協会は、民間法人（企業・病院・学校等）や行政機関、また士業の方々を対象とした公開講座（セミナー）を全国で年間約1,400本開催しております。

民間法人対象のセミナー（経営実務講座）では、経営課題や人材育成に関する課題から、様々なテーマを取り上げ、年間約750本の講座を開催しております。実務知識の習得の他、参加者同士のネットワークづくりの場としても活用いただいております。オンライン受講ができる講座のラインナップも幅広いテーマで取り揃えております。

