【ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京】冬限定「あまおう苺のホワイトショコラチーズパイ」を提供開始

株式会社ワンダーテーブル［本社：東京都新宿区西新宿 / 代表取締役社長 河野 博明］は、ニューヨーク・ブルックリンで創業135年の歴史を誇るステーキハウス「Peter Luger Steak House（ピーター・ルーガー・ステーキハウス）」東京店にて、冬季限定デザート 「あまおう苺のホワイトショコラチーズパイ」 を提供いたします。

冬の贈り物をテーマにした、ライブ感あふれる一皿

本デザートは、冬の贈り物をテーマにした、目の前で仕上げるライブ感あふれる一皿。

甘さと酸味のバランスに優れた福岡県産「あまおう」と、華やかな香りが特徴の「とちおとめ」、2種類の国産苺を贅沢に使用しています。サクサクに焼き上げた香ばしいパイ生地に、濃厚でなめらかなホワイトチョコレートクリームを重ね、仕上げには自家製シュラッグを添えました。苺のフレッシュな果実味とホワイトショコラのコクが重なり合い、口の中でとろけるような豊かな味わいをお楽しみいただけます。

お客様の目の前でダイナミックに仕上げる演出も、このデザートの大きな魅力。特別な食事の締めくくりにふさわしい、ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京ならではの冬限定デザートです。

あまおう苺のホワイトショコラチーズパイ

提供形態：レストランデザート（店内飲食のみ）

価格：3,400円

提供開始：2025年12月21日(日)～

いちご品種:「あまおう」と「とちおとめ」を使用

※入荷により変更になる可能性があります

※表示価格は税込です。なお、サービス料として別途10％を頂戴いたします。

Peter Luger Steak Houseとは

Peter Lugerは、135年以上前にブルックリンで創業された、アメリカ最古のステーキハウスの1軒です。ニューヨークのザガットサーベイ(アメリカのレストランガイドブック)では、30年以上もの間、No.1に輝き続けています。そんな歴史のあるブルックリンの本店のダイニングシーンを日本でも体験できる場所として、この東京店を営業しています。

ブルックリンの本店と全く同じ味と品質のステーキ。ブルックリンに来たかと錯覚するような店の外観と内装。そして、Peter Lugerを体現するような、自信に満ちたフレンドリーな接客ができるスタッフ。

東京店では、これらの要素を磨き続け、ゲストの皆様に最高のステーキ体験を提供することに努めています。大切な人との会食や記念日など、お食事をする様々なダイニングシーンでご利用ください。

https://peterluger.co.jp/

株式会社ワンダーテーブルは、国内37店舗・海外99店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「モーモーパラダイス」やビアレストラン「よなよなビアワークス」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業135年となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。

https://wondertable.com/

