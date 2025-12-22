『SILENT HILL f』が40％オフ！KONAMI 「HOLIDAY SALE」を開催中！
株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、ニンテンドーeショップ、PlayStation(TM) Store、Steam Store、Xbox Storeにおいて、ダウンロード版ゲームを最大80%オフでお得に購入できるKONAMI「HOLIDAY SALE」を開催中です。
今年発売した『SILENT HILL f』、『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』、『ときめきメモリアル～forever with you～ エモーショナル』がそれぞれ40％オフと大変お求めやすくなっています。
さらに、Nintendo Switch(TM) 2 タイトルからは、「夢」と「現実」の間で振り回される新感覚のアイドル×経営シミュレーションゲーム『シャインポスト Be Your アイドル！』と、最大4人で島でのサバイバルを楽しめるアドベンチャーゲーム『サバイバルキッズ』が20%オフとなってセールに登場！
年末年始は、KONAMIのゲームで楽しいひとときをお過ごしください！
【特設サイト】https://konami.jp/3VTBu79
※タイトルごとに、セール期間や対象プラットフォーム等が異なる場合があります。※本サイトのセール情報は、日本国内向けです。※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。※ご購入いただく前に、各ストアのページにて、価格や期間、ラインアップ等をご確認ください。
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
"PlayStation"、 "PS5ロゴ"および"PS5"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
(C)2025 Valve Corporation.
SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。
権利表記
▼パワフルプロ野球2024-2025
一般社団法人日本野球機構承認
Konami Digital Entertainment/WBCI (C)2025 SAMURAI JAPAN
日本プロ野球名球会公認
日本プロ野球OBクラブ公認
日本プロ野球外国人OB選手会公認
プロ野球フランチャイズ球場公認
ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。
データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。
All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.
(C)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actII‐SS‐」製作委員会・テレビ東京
(C)Konami Digital Entertainment
▼シャインポスト Be Your アイドル！
(C)Konami Digital Entertainment,Straight Edge Inc. (C)Konami Digital Entertainment
▼遊戯王デュエルモンスターズ レガシー・オブ・ザ・デュエリスト：リンク・エボリューション/遊戯王ラッシュデュエル 最強バトルロイヤル!!/遊戯王ラッシュデュエル 最強バトルロイヤル!! いくぞ!ゴーラッシュ!! スペシャルエディション/遊戯王 アーリーデイズコレクション
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
(C)Konami Digital Entertainment
▼Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection
(C)2022 Viacom Overseas Holdings C.V. All Rights Reserved. Teenage Mutant Ninja Turtles and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom Overseas Holdings C.V. Nickelodeon and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.
(C)Konami Digital Entertainment
▼SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE
SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE(TM) (C)2023 Second Impact Games Ltd.
Published by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Second Impact Games Ltd.
(C)Konami Digital Entertainment
Developed by Second Impact Games Ltd. All rights reserved.
▼Snake Pass
(C) 2018 Sumo Digital Ltd. All rights reserved. 'Snake Pass' and the 'Snake Pass' logo are trademarks or registered trademarks of Sumo Digital Ltd.
▼METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER/METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER デジタルデラックスエディション
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaru are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
(C)Konami Digital Entertainment
▼eFootball(TM): Lamine Yamal Edition 2026 [Deluxe]/eFootball(TM): Leo Messi Edition 2026 [Deluxe]
All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.
(C)Konami Digital Entertainment
Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere
adidas, the 3-Bars logo, the 3-Stripe trade mark, Predator are registered trade marks of the adidas Group, used with permission.
"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。
▼EDENS ZERO/EDENS ZERO Deluxe Edition
(C)真島ヒロ／講談社・NTV
(C)Konami Digital Entertainment
▼プロ野球スピリッツ2024-2025
一般社団法人日本野球機構承認
Konami Digital Entertainment/WBCI (C)2025 SAMURAI JAPAN 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認
ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。
データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。
Getty Images
All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.
(C)Konami Digital Entertainment
“eBaseball"および“eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。
▼Deliver At All Costs/Deliver At All Costs Deluxe/Deliver At All Costs Soundtrack
(C)Studio Far Out Games AB. Deliver At All Costs is a registered trademark of Studio Far Out Games AB. Published and distributed by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Studio Far Out Games AB.
(C)Konami Digital Entertainment
▼CYGNI: All Guns Blazing/CYGNI: All Guns Blazing Digital Deluxe Edition/CYGNI: All Guns Blazing Soundtrack
(C)Konami Digital Entertainment (C)KeelWorks ltd
▼オバケイドロ！
(C) FREE STYLE, Inc. (C)Konami Digital Entertainment
▼Castlevania: Lords of Shadow
(C)Konami Digital Entertainment Developed by MercurySteam Entertainment
▼悪魔城ドラキュラ Lords of Shadow 2/Castlevania - Lords of Shadow 宿命の魔鏡 HD
(C)Konami Digital Entertainment Developed by MercurySteam
▼その他タイトル
(C)Konami Digital Entertainment