【60秒TVCM放送】RIA JAPAN、2025/12/28(日)「となりのスゴイ家アワード2025」でTVCM放送

RIA JAPAN おカネ学株式会社(東京 江東、代表 安東隆司 投資助言業)は、BSテレ東「となりのスゴイ家アワード2025」でTVCMを放送します。

BSテレ東「となりのスゴイ家アワード2025」で60秒TVCM放送予定

放送詳細

2025年12月28日(日) 21:00～22:54

「となりのスゴイ家アワード2025」の番組内でRIA JAPANの60秒TVCMが放送予定です。

また、番組の提供クレジットにRIA JAPANのロゴが表示予定です。

*放送スケジュールは変更になる場合があります。

RIA JAPAN TVCM映像、公開！

実際に放送されるRIA JAPANのTVCM映像が公開中です。

60秒TVCM「テーラーメード篇」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GjFA4l8SJEI ]

過去に放送された15秒TVCMも公開中です。



15秒TVCM「歩く篇」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Bwf_FbrbNl4 ]



15秒TVCM「金融アドバイザー篇」

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=DHIB9_kMDMU ]

RIAとは？アメリカの金融アドバイザー事情を紹介した5分番組公開中！

2021年7月25日に日経CNBCで5分番組『富裕層が選ぶアドバイザーの新基準 アメリカ型アドバイザーRIAとは』が放送されました。

資産運用の担い手と利益相反、運用コストの低いETF、フィーベース型ビジネスなどを通じ、アメリカ型アドバイザー、RIAについて紹介した番組です。

RIA JAPANの安東隆司が登壇した国際会議の模様、インタビューなどを通じて、RIAの特徴を紹介しています。

過去にRIA JAPANのTVCM・5分番組が放送された番組一覧

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=3uw1x1qjEe0 ]「Newsモーニングサテライト」「おぎやはぎの愛車遍歴」「WBS」「日経CNBC」等

過去にRIA JAPANのTVCMが放送された番組、時間帯は下記リンク先のページより閲覧可能です。

RIA JAPAN TVCM放送情報・5分番組放送情報(https://ria-japan.co.jp/appearing-5mprogram/)

＜RIA JAPANの社員になりすましたSNS利用投資詐欺にご注意ください＞

RIA JAPAN おカネ学株式会社になりすました投資詐欺が発生しています。

SNSを利用した投資詐欺にご注意ください

・当社ではお金を振り込むように依頼することはありません。

・また、LINEなどSNSで助言を行うこともありません。

・「機関口座」というものは存在していません

LINE等のSNS上で、RIA JAPAN おカネ学株式会社の名前をかたり、

本人確認情報・口座情報の入手や、入金を促す悪質な投資詐欺が確認されています。

これらは当社と一切関係がありません。

投資詐欺被害に遭われた方や、同様の勧誘を受けた方は、警察に通報をお願いします。

当社では管轄の深川警察署(03-3641-0110)に情報提供をしております。



被害拡大を防ぐため、警察の捜査にご協力をお願いします。

詳細は下記リンク先のページより閲覧可能です。

RIA JAPAN「当社社員を名乗る人物による投資詐欺にご注意ください」(https://mbp-japan.com/tokyo/cc/ria-japan/column/eNortjI1slLKKCkpKLbS1y_KTNTNSixIzNNLztfLKtA3MjAy1Tc00Dew0C9PLMrLzEvXLc4r1i1OTszVV7IGAD37Etk./)

＜RIA JAPANおカネ学株式会社 事業紹介＞

低コストの海外ETF・外国株等を活用したWIN-WINの金融執事

RIA JAPANの特徴の2つは、「低コストの海外ETF・外国株等の活用」と、「顧客とWIN-WINの関係」です。



従来の日本での資産運用は「コミッション型」（コミッション＝販売手数料、売買手数料、信託報酬の一部受取り）でした。販売者は証券会社等で上がった収益の一部を受け取るために、証券会社や販売者にとって収益性の高い商品を顧客に勧める形が多く見られます。コミッション型では、１）高い手数料の商品 ２）商品乗換の手数料 ３）頻繁な売買 という、顧客にとってのデメリットが販売者のメリットです。顧客の利益と販売者の利益は逆方向で利益相反の関係が避けられません。

RIA JAPANはコミッションを一切受け取りません。契約残高×報酬率という、フィーベース型の投資顧問報酬を顧客から受け取っています。顧客の資産が増えるとアドバイザーの報酬も増える、WIN-WINの関係です。

１）低コストの海外ETFなどを運用ツールに用い、

２）不必要である、頻繁な売買手数料が発生することがありません。

顧客の運用資産が増加する助言こそがRIA JAPANの最優先事項です。

米国で拡大中のフィーベース型「*RIA」 、内閣総理大臣登録の投資助言業を日本で展開しています。

*RIA＝Registered Investment Adviser、登録を受けた、投資のアドバイザー：米国での職業名称

会社名：おカネ学株式会社

英文名称：Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd. (略称RIA JAPAN(TM))

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第2865号 投資助言業

加入団体：社)日本投資顧問業協会

公式サイト：https://ria-japan.co.jp

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



■本資料はおカネ学株式会社のサービスを紹介したものであり、特定の有価証券又は金融商品を勧誘するものではありません。

■当社が提供する業務に関して、お客様には所定の報酬をご負担いただきます。提供される業務に応じて決定されることとなりますので、報酬の詳細を予め記載することはできません。

■投資のリスクについて例えば海外ETF等への投資は様々なリスクを伴い投資元本は保証されているものではないことから、元本欠損が生ずるおそれがあります。運用の結果生じた利益および損失はすべてお客様に帰属します。

■投資リスクや投資顧問報酬額などの詳細につきましては契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みください。