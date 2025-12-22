うんこドリルと太陽石油がコラボ！クイズで学び、ゲームで体験する冊子『うんこドリル エネルギー 石油編』とガソリンスタンド体験ゲームが登場

株式会社 文響社

株式会社文響社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：山本周嗣）は、エネルギーを通じて人々のくらしを支える太陽石油株式会社（ブランド：SOLATO）（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：山本堯大）と共同で、小学生向けの啓発冊子『うんこドリル エネルギー 石油編』とブラウザゲーム『ワクワク満タン！うんこスタンド』を制作しました。

本コンテンツは、「石油ってなに？」「なぜ車は走るの？」「エネルギーは、くらしをどう支えているの？」といった、子どもが普段考える機会の少ない疑問を、クイズ・物語・ゲームを通して、楽しく学べる内容となっています。

■ クイズと物語で学ぶ「エネルギー・石油」

冊子『うんこドリル エネルギー 石油編』では、うんこ先生・うんこねこ・うんこいぬが登場し、

車で出かけようとしたところでまさかの燃料切れに遭遇するところから物語が始まります。

ガソリンスタンドで給油をする体験をきっかけに、

・ガソリンを入れると、なぜ車は動くのか

・ガソリンは石油からできていること

・石油は何からでき、どこで採れるのか

などといった内容を、会話形式のストーリーとクイズで自然に学べる構成です。

冊子の後半では、石油から作られるさまざまな燃料を紹介するとともに、ガソリンスタンドが普段から取り扱いの難しい燃料を安全に管理しているからこそ、災害時にも強く、地域を支える重要な拠点となっていることにも触れています。エネルギーを「使うもの」としてだけでなく、エネルギーを通じて社会を支える仕事や人の存在を知るきっかけをつくります。

■ 冊子だけで終わらない、ゲームで体験！『ワクワク満タン！うんこスタンド』

冊子とあわせて楽しめるブラウザゲーム『ワクワク満タン！うんこスタンド』 では、プレイヤーがガソリンスタンドのスタッフとなり、

・「15リットルぴったり入れて！」

・「3,000円ぶんピッタリ入れて！」

といった注文に対して、給油ボタンを操作します。指定された数値に近いほど高得点となり、入れすぎてしまうと0点になる仕組みで、ギリギリを狙うドキドキ感を楽しみながらプレイできます。遊びながら、ガソリンスタンドの仕事やエネルギーを支える現場への理解を深められる内容となっています。

本冊子とゲームを通じて、子どもたちがエネルギーへの理解と関心を深め、エネルギーが私たちの生活を支える大切な存在であることに気づくきっかけを提供します。

太陽石油はこの冊子を、希望のあった全国の小学校や地域イベントなどで配布していく予定です。

私たち文響社ではこれからも、子どもたちが健康で豊かな人生を送ることができるよう「生きていく上で大切な学び」を伝える事業を展開してまいります。

＜参考URL＞

うんこドリル公式 うんこワールド

https://world.unkogakuen.com/

「ワクワク満タン！うんこスタンド」（ゲームはこちらからプレイできます）

https://world.unkogakuen.com/taiyosekiyu/

株式会社文響社

https://bunkyosha.com/

太陽石油株式会社

https://www.taiyooil.net/