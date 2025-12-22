¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤±¤Á¤ã¡ÊAMPTAKxCOLORS¡Ë¤¬²Î¤¦¡Ö·¯¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤Êª¸ì¡×¤¬¤¢¤Ë¤½¤ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë12·î22Æü¤è¤êÅÐ¾ì¡ªSTPR Family5Ï¢È¯´ë²è¤ÎÂè2ÃÆ
³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢DAM¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¤¢¤Ë¤½¤ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¡Ê°Ê²¼¡¢STPR¡Ë½êÂ°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡ÖSTPR Family¡×¤¬5²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¡Öµ³»ÎX - Knight X -¡×¥¿¥±¥ä¥æÆ¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢STPR½êÂ°¤Î2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¤Î¤±¤Á¤ã¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤±¤Á¤ã¤¬²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢supercell¤Î¡Ö·¯¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤Êª¸ì¡×¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤ÈSTPR¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËLIVE DAM WAO!¤ª¤è¤ÓLIVE DAM Ai¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2025Ç¯12·î22Æü¤è¤êÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡È²Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤Æ¤âÄ°¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡Ö¤¢¤Ë¤½¤ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡×¤Ï¡¢À¼Í¥¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Î±é¼Ô¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¥¢¥Ë¥½¥ó¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤¹¡£±é¼Ô¤µ¤ó¤Îµ®½Å¤Ê²ÎÀ¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥é¥ª¥±¤ÎÁ°¸å¤ËÎ®¤ì¤ëËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¤ÏÉ¬Ä°¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»£¤ê²¼¤í¤·ËÜ¿Í±ÇÁü¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ÇÁü¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¡¢Ä°¤¯¤â¤è¤·¡¢¸«¤ë¤â¤è¤·¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤â¤è¤·¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤±¤Á¤ã¤Î½êÂ°¤¹¤ë¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¤Ï¡¢·ëÀ®¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯10¥«·î¤ÇÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿6¿ÍÁÈ¤Î2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì²«¿§¡¢»ç¿§¡¢ÎÐ¿§¡¢¿å¿§¡¢ÀÖ¿§¤ª¤è¤Ó¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥«¥é¡¼¤ò»ý¤Á¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¿§¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤±¤Á¤ã¤Ï¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤¤¤¸¤é¤ìÌò¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î½À¤é¤«¤ÊÏÃ¤·À¼¤È¡¢Í¥¤·¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤Ãæ¹â²»¤Î²ÎÀ¼¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¡È²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡É¤ä¥²¡¼¥à¼Â¶·¤Ê¤É¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤Ï¡Ö¤¢¤Ë¤½¤ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡×¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌÀ©ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¡¢¤±¤Á¤ã¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Î»ì¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤¬³Ú¶Ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êQUO¥«¡¼¥É¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë²Î¾§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ë¤½¤ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢STPR Family¤«¤é¸ÄÀË¤«¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÆÏ¤±¤ë²ÎÀ¼¤È±ÇÁü¤¬¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â¿·¤¿¤Ê´ë²è¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤Ë¤½¤ó¥Ü¡¼¥«¥ë ¤±¤Á¤ã ²Î¾§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î22Æü(·î)¡Á2026Ç¯1·î18Æü(Æü)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎDAMÀßÃÖÅ¹ÊÞ
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§LIVE DAM WAO!¤ª¤è¤ÓLIVE DAM Ai¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥ó¥â¥¯¤ÏSmartDAM¥·¥ê¡¼¥º
²ÝÂê¶Ê¡¡¡§¶ÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·¯¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤Êª¸ì(²Î¾§:¤±¤Á¤ã)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Î¼êÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¤±¤Á¤ã(¤¢¤Ë¤½¤ó¥Ü¡¼¥«¥ëVer.)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈNo. 1274-58
±þÊçÊýË¡¡§¡SmartDAM¤«¤é¡Ö¤¢¤Ë¤½¤ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ð¥Ê¡¼¤òÁªÂò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢²ÝÂê¶Ê¤ò²Î¾§¤·¡¢SmartDAM¤Î²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëQR¥³¡¼¥É¤«¤é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£É¬Í×¹àÌÜ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç
¾ÞÉÊ¡§¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤±¤Á¤ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«¡¼¥É¡Ê1,000±ßÊ¬¡Ë10Ì¾ÍÍ
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡¦DAM¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¤¢¤Ë¤½¤ó¥Ü¡¼¥«¥ë ¤±¤Á¤ã ²Î¾§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¡§
¡¡https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202512_ketcha.html
¡¦¤±¤Á¤ã ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://stprcorp.com/creator/ketcha/

