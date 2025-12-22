【新商品】箔押しブランド「ROKKAKU」と、人気イラストレーターオビワンのコラボ『箔押し B6リングノート』の新柄が登場！「文具女子博2025」全国のロフトで先行販売され、遂に一般販売を開始しました
『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」と、人気イラストレーターオビワンのコラボ新商品！「B6リングノート」へ新柄3種が加わりました。「文具女子博2025」全国のロフトで先行販売され、2025年12月22日（月）からオンラインショップおよび、全国の取扱い販売店より順次販売開始いたします。
「文具女子博2025 横浜会場」で大好評！全面箔押しのリングノートに新柄が登場
先日開催された「文具女子博2025 横浜会場」にて先行販売したところ、会期中に完売となった大人気商品です。全面に箔押しが施された表紙には、様々な箔色、テクスチャ加工が施されています。
厳選されたオビワンのレトロ可愛い絵柄をROKKAKUならではの箔押し加工技術が美しく彩ります。
※「雨音ソーダ」のみ全国のロフト、またはイベント限定販売となります
※一部取扱のない店舗がございます
【商品の概要】
B6リングノート
柄ごとに本文のデザインが異なる細部までこだわり抜いたB6リングノートです。
3色の箔とテクスチャ加工によってレトロ可愛いイラストがきらきらと輝きます。
●商品サイズ：W128×H182ｍｍ
●素材：紙
●仕様：70枚 140ページ
●商品価格（消費税込み）：各2,200円（1冊入）
パーラーフルーティー
本文デザイン
パーラームーンライト
本文デザイン
全国のロフト・イベント限定デザイン
雨音ソーダ
本文デザイン
ROKKAKUとは
ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。
■ROKKAKUブランドサイト
https://rokkaku-futaba.jp/
箔押し加工とは
熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。
オビワン（ob1toy）
イラストレーター兼グラフィックデザイナー。
レトロで可愛いをコンセプトに、幅広いデザインを制作。
自身のオリジナルグッズ「レトロ郵便」を発信し、多くのファンを魅了し続けています。
■オビワン（ob1toy）instagramアカウント
https://www.instagram.com/ob1toy/
■販売情報
【販売場所】
●ROKKAKU公式オンラインショップ
https://rokkaku-futaba.myshopify.com/collections/rokkaku-ob1toy%E3%82%AA%E3%83%93%E3%83%AF%E3%83%B3
●フタバオンラインショップ
https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
●全国のロフト
※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。
●その他全国の取扱い販売店
※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。
【販売開始日】
●ROKKAKU公式オンラインショップ：2025年12月22日（月）
●フタバオンラインショップ：2025年12月22日（月）
●全国のロフト：発売中
※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。
●その他全国の取扱い販売店：2025年12月下旬～順次販売開始
■フタバ株式会社概要
発売元：フタバ株式会社
【本社所在地】
〒466-0058
愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号
【設立】
昭和 47 年 2 月
【代表者】
代表取締役社長 市川 宗一郎
【事業内容】
年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供
慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売
ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売
感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発
大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供
【WEB サイト】
企業 HP：http://www.futabanenga.com/
年賀状印刷：https://futabanenga.jp/
「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/
「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/
フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
【SNSアカウント】
フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product
「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/
「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official
■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先
フタバ株式会社 企画部
電話：052-882-1671
受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）