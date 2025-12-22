忙しくて余裕がない子育て中でも、空いた時間にさっと読める。やさしい子育てヒントが詰まった１冊

株式会社 青春出版社

1分だけ子どもを待ってみる 表紙

子どものために「頑張らなきゃ」と無理をしていませんか？

子どもに何かしてあげたいけれど、家事や仕事に忙しく、余裕がない。

子どものために習いごとの時間をつくったり、丁寧な子育てをしている人を見ると自己嫌悪…。

「子育てがうまくいかない」という親御さんは、たくさんの高いハードルを自分に課しては挫折し、どんどん余裕と自信を失ってしまっています。

子育てでは、たくさんの荷物を入れた大きなリュックを背負って、高い山を登ろうとするのではなく、重たい荷物をおろして、足元の小さなことに目を向けることが大事。

シンプルで小さなことの中に、子どもの可能性を拓き、親もラクになるヒントが詰まっています。

本書では「モンテッソーリ流・子育てのヒント」を100個紹介。

忙しい方でもできるように、最短10秒でできるような「簡単でシンプルなことだけ」を厳選してまとめました。

どこから読んでいただいても構いません。空いた時間に、1日たったひとつでいい。そのひとつで、子どもとの暮らしがガラリと変わります。

気になったものから、試してみてください。

本書の章構成

著者プロフィール

第1章「好き」から才能を伸ばす第2章「自分でやる！」を大事にする第3章 環境・体・心を整える第4章 言葉で世界を広げる第5章 想像力の羽を育てる第6章 学びの土台をつくる第7章「困った行動」に可能性が隠れている第8章 親の心を整える第9章「一緒に育つ」親でいる

丘山亜未（おかやま あみ）

株式会社kototo代表。モンテッソーリ教師。モンテッソーリ幼児教室「ちいさないす」および、モンテッソーリの学びを広げる教育事業「kototo Montessori Life」を主宰。子どもの“好き”や“才能の芽”を丁寧に育て、親が自分らしいまなざしで子どもと向き合えるようになるための教育・支援を行っている。これまでに25,000組の親子を支援し、幼児教室・オンラインセミナー共に常に満席となる。著書に『子どもの才能を伸ばす5歳までの魔法の「おしごと」』（小社刊）などがある。

書籍情報

１分だけ子どもを待ってみる

著者：丘山亜未

発売日：2025年12月22日

定価：1,793円（税込）

ISBN：978-4-413-23424-5