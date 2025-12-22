3500万部超の児童書大ベストセラー「かいけつゾロリ」がミニチュアサイズの豆本に！12月22日（月）から一部コンビニエンスストアで先行発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、「かいけつゾロリの豆本」を2025年12月22日（月）から一部コンビニエンスストアで先行発売いたします。

シリーズ累計3,500万部超の大ベストセラー児童書「かいけつゾロリ」の1～10巻が、手のひらに収まるミニチュア本になりました。

小さいながらもしっかり読めて、カバーも巻ける本格仕様。原作本をそのまま小さくした、こだわりの完全再現です。今まさにゾロリを楽しんでいる方はもちろん、かつて夢中になって読んでいた“大人になった方”にもおすすめです。

■お取り扱い店舗一覧：https://www.poplar.co.jp/pr/zororinomamebon/

ラインナップ

・第1巻『かいけつゾロリのドラゴンたいじ』（1987年11月）

・第2巻『かいけつゾロリのきょうふのやかた』（1988年5月）

・第3巻『かいけつゾロリのまほうつかいのでし』（1988年11月）

・第4巻『かいけつゾロリの大かいぞく』（1989年5月）

・第5巻『かいけつゾロリのゆうれいせん』（1989年10月）

・第6巻『かいけつゾロリのチョコレートじょう』（1990年2月）

・第7巻『かいけつゾロリの大きょうりゅう』（1990年8月）

・第8巻『かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち』（1991年1月）

・第9巻『かいけつゾロリのママだーいすき』（1991年8月）

・第10巻『かいけつゾロリの大かいじゅう』（1992年1月）

・シークレット巻

プレゼント特典

パッケージ箱を開いてすぐの箇所に、「かいけつゾロリ」の作者・原ゆたか先生のイラスト「金の原ゆたか」が出た方には、ここでしか手に入らないオリジナルの豆本棚をプレゼント！

■プレゼント内容

・かいけつゾロリの豆本棚

■応募方法：https://www.poplar.co.jp/pr/zororinomamebon/

■受付開始日：2025年12月22日～

公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

「かいけつゾロリの豆本」の発売を記念して、かいけつゾロリポプラ社公式Xアカウント（＠zororizz）にて、公式Xフォロー＆リポストキャンペーンを全12回開催いたします！

プレゼント内容はキャンペーン期間ごとに異なりますので、各キャンペーンを開催中の「@zororizz」アカウントのポストをご確認ください。

■キャンペーン期間：

１.：2025年12月22日（月）～12月24日（水）23:59まで

２.：2025年12月23日（火）～12月25日（木）23:59まで

３.：2025年12月24日（水）～12月26日（金）23:59まで

４.：2025年12月25日（木）～12月27日（土）23:59まで

５.：2025年12月26日（金）～12月28日（日）23:59まで

６.：2025年12月27日（土）～12月29日（月）23:59まで

７.：2025年12月28日（日）～12月30日（火）23:59まで

８.：2025年12月29日（月）～12月31日（水）23:59まで

９.：2025年12月30日（火）～2026年1月1日（木）23:59まで

１０.：2026年1月4日（日）～1月6日（火）23:59まで

１１.：2026年1月5日（月）～1月7日（水）23:59まで

１２.：2026年1月6日（火）～1月8日（木）23:59まで

■プレゼント：

キャンペーン期間ごとに内容が異なりますので、各キャンペーンを開催中の「@zororizz」アカウントのポストをご確認ください。

■応募規約：https://www.poplar.co.jp/topics/67148.html

かいけつゾロリシリーズとは

1987年の刊行以来、テレビアニメ化、劇場映画化もされている子どもたちに大人気の読み物シリーズ。キツネのゾロリと、ふたごの イノシシ、イシシ・ノシシがくりひろげる、大冒険の物語。わるいことをたくらんで、いたずらをしかけては、いつもしっぱい。どんなことがあっても、くじけず、いつも前向きなゾロリは、子どもたちのヒーローです。



【公式X】https://x.com/zororizz

【公式HP】https://www.poplar.co.jp/zorori/

【アニメ公式HP】http://www.zorori.jp/