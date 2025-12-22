3500万部超の児童書大ベストセラー「かいけつゾロリ」がミニチュアサイズの豆本に！12月22日（月）から一部コンビニエンスストアで先行発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、「かいけつゾロリの豆本」を2025年12月22日（月）から一部コンビニエンスストアで先行発売いたします。


シリーズ累計3,500万部超の大ベストセラー児童書「かいけつゾロリ」の1～10巻が、手のひらに収まるミニチュア本になりました。


小さいながらもしっかり読めて、カバーも巻ける本格仕様。原作本をそのまま小さくした、こだわりの完全再現です。今まさにゾロリを楽しんでいる方はもちろん、かつて夢中になって読んでいた“大人になった方”にもおすすめです。



■お取り扱い店舗一覧：https://www.poplar.co.jp/pr/zororinomamebon/










ラインナップ

・第1巻『かいけつゾロリのドラゴンたいじ』（1987年11月）


・第2巻『かいけつゾロリのきょうふのやかた』（1988年5月）


・第3巻『かいけつゾロリのまほうつかいのでし』（1988年11月）


・第4巻『かいけつゾロリの大かいぞく』（1989年5月）


・第5巻『かいけつゾロリのゆうれいせん』（1989年10月）


・第6巻『かいけつゾロリのチョコレートじょう』（1990年2月）


・第7巻『かいけつゾロリの大きょうりゅう』（1990年8月）


・第8巻『かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち』（1991年1月）


・第9巻『かいけつゾロリのママだーいすき』（1991年8月）


・第10巻『かいけつゾロリの大かいじゅう』（1992年1月）


・シークレット巻






プレゼント特典

パッケージ箱を開いてすぐの箇所に、「かいけつゾロリ」の作者・原ゆたか先生のイラスト「金の原ゆたか」が出た方には、ここでしか手に入らないオリジナルの豆本棚をプレゼント！



■プレゼント内容


・かいけつゾロリの豆本棚



■応募方法：https://www.poplar.co.jp/pr/zororinomamebon/



■受付開始日：2025年12月22日～




公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

「かいけつゾロリの豆本」の発売を記念して、かいけつゾロリポプラ社公式Xアカウント（＠zororizz）にて、公式Xフォロー＆リポストキャンペーンを全12回開催いたします！


プレゼント内容はキャンペーン期間ごとに異なりますので、各キャンペーンを開催中の「@zororizz」アカウントのポストをご確認ください。






■キャンペーン期間：


１.：2025年12月22日（月）～12月24日（水）23:59まで


２.：2025年12月23日（火）～12月25日（木）23:59まで


３.：2025年12月24日（水）～12月26日（金）23:59まで


４.：2025年12月25日（木）～12月27日（土）23:59まで


５.：2025年12月26日（金）～12月28日（日）23:59まで


６.：2025年12月27日（土）～12月29日（月）23:59まで


７.：2025年12月28日（日）～12月30日（火）23:59まで


８.：2025年12月29日（月）～12月31日（水）23:59まで


９.：2025年12月30日（火）～2026年1月1日（木）23:59まで


１０.：2026年1月4日（日）～1月6日（火）23:59まで


１１.：2026年1月5日（月）～1月7日（水）23:59まで


１２.：2026年1月6日（火）～1月8日（木）23:59まで



■プレゼント：


キャンペーン期間ごとに内容が異なりますので、各キャンペーンを開催中の「@zororizz」アカウントのポストをご確認ください。



■応募規約：https://www.poplar.co.jp/topics/67148.html



かいけつゾロリシリーズとは

1987年の刊行以来、テレビアニメ化、劇場映画化もされている子どもたちに大人気の読み物シリーズ。キツネのゾロリと、ふたごの　イノシシ、イシシ・ノシシがくりひろげる、大冒険の物語。わるいことをたくらんで、いたずらをしかけては、いつもしっぱい。どんなことがあっても、くじけず、いつも前向きなゾロリは、子どもたちのヒーローです。



【公式X】https://x.com/zororizz


【公式HP】https://www.poplar.co.jp/zorori/
【アニメ公式HP】http://www.zorori.jp/