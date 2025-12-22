BSSTOの年末年始特集12月26日開幕！ショートフィルムレビュワー20名が選んだ 「もう一度観たい！」アンコール5作品と、特別招待作品にクリープハイプ『変な声』が期間限定で登場！

株式会社パシフィックボイス

株式会社ビジュアルボイス（渋谷区：代表取締役 別所哲也）が運営するショートフィルム専門のオンラインシアター 「ブリリア ショートショートシアター オンライン（以下、BSSTO）」は、今年も年末年始の期間限定で、特集配信を行います。

特別招待作品として登場するのは、4人組ロックバンド クリープハイプのアルバム『こんなところに居たのかやっと見つけたよ』に収録されている短編映画『変な声』。ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2025で話題賞を受賞した本作は、尾崎世界観がクリープハイプのレコーディング中に、レコーディン グスタジオで繰り広げられる会話劇として物語を 構想。 監督には映画監督 阪元裕吾を迎え、脚本は尾崎世界観が阪元監督が共同で執筆しました。 池松壮亮さん、 森七菜さん、森優作さんと個性豊かな俳優のキャスティングによる共演も注目の1作品を12月26日（金）～31日 （水）の期間限定で配信いたします。

さらに、恒例となったアンコール配信企画には、20名のショートフィルムレビュワーがキュレーターとして参加。 「もう一度観たい」「まだ観ていなかった人にぜひお勧めしたい！」そんな5作品を選んでいただきました。

「友情って最高！」「ラストがすごくいい！」そんなレビューで1位を獲得した『ビキニをやっつけろ！』（カナダ）、「まさに映画のような出会い」にあこがれる声が多かった第2位『その夜』（イギリス）、「この短さでこの緊迫感」とショートフィルムならでは の魅力を支持する高評価の第3位『孤独な夜の出会い』（イギリス）、第4位となったのは2025年アカデミー賞受賞のハイクオリティ なドラマに思わず入り込んでしまう『私は人間』（スペイン）。「あっと驚いてほしい」というコメントも。また、同率第4位だった 『コーダ』（アメリカ）には「心がヒリつく」など作品を通して知る「聞こえない世界」と「聞こえる世界」の物語に感動のコメントが届きました。

アンコール配信5作品は2025年12月26日（金）～2026年1月8日（木）の期間に配信いたします。

https://sst-online.jp/magazine/18419/(https://sst-online.jp/magazine/18419/)

BSSTO年末年始特集2025-2026

特別招待作品：期間限定配信 12月26日～12月31日

『変な声』

脚本：尾崎世界観 監督：阪元裕吾

キャスト：池松壮亮、森 七菜、森 優作、クリープハイプ

主題歌：クリープハイプ「天の声」

2024/12/4(水)にリリースされた、 4人組ロックバンド クリープハイプのニューアルバム『こんなところに居たのかやっと見つけたよ』に収録されている短編映画。そのアルバムに収録されている新曲「天の声」から生まれた本作品は、尾崎世界観がクリープハイプのレコーディング中に、レコーディングスタジオで繰り広げられる会話劇として物語を構想。

監督には「青梅」のMVを手掛けた映画監督 阪元裕吾を迎え、脚本は尾崎世界観が阪元監督とネタを持ち寄り共同で執筆。

レコーディング・エンジニア役として映画『ちょっと思い出しただけ』にも出演した池松壮亮さん、レコード会社のディレクターA&R役には 森七菜さん、クリープハイプのマネージャー役には森優作さんと、個性豊かな俳優のキャスティングが実現。クリープハイプも本人役とし て登場している。

20名のショートフィルムレビュワーが選んだ「もう一度観たい！」アンコールベスト５

配信期間12月26日～1月8日

第1位

わたしはわたし リリーの夏はこれからだ

『ビキニをやっつけろ！』（Death to Bikini！）

監督：Justine Gauthier/カナダ/コメディ/2023/16:36

ちょっと生意気な10歳の少女リリーはいつもトップレスで泳ぐ。ウォー ターパークへ小旅行することになり、両親はリリーにビキニを着させようとするが、「男の子たちは胸を隠さなくて良いのになぜ私だけぺちゃんこの胸を隠さなきゃいけないの？」と反抗する。

第2位

ジェームズ・コーデン主演！クリスマスの夜・ロンドンのバスで

『その夜』 （That Night）

監督：Chris Foggin/イギリス/ドラマ/2013/19:00

クリスマスのイルミネーションが輝くロンドンの街。終バスに乗り合わ せた二人の世界が動き出す。

第3位

揺れ動く心- 信じるのは自分？

『孤独な夜の出会い』（Under the Blue）

監督：James Curle, Linda Ludwig/イギリス/スリラー/2024/ 15:00 勤務を終えで疲労を隠せない一人の女性警察官。ふと立ち寄った 店で、一人の万引き犯と出会う。この出会いが、彼女の人生を変え るとも知らずに・・・。

第4位 (同率）

米国アカデミー賞受賞！AI時代の心理サスペンス

『私は人間』（I'm Not a Robot）

監督：Victoria Warmerdam/オランダ/Sci-Fi/2023/ 23:00 CAPTCHA認証に何度も失敗したフェミニストのラーラ。そんな彼女に投げかけられたのは、「あなたはロボットですか？」と言う質問だった。

第4位 (同率）

名作『コーダ あいのうた』の短編バージョン

『コーダ』（CODA）

監督：Erika Davis Marsh/アメリカ/ドラマ/2019/ 0:24:00

CODA（耳の聞こえない両親を持つ子供）であるアレックスはダンサ ーとしても自分の姿を見失いかけていた。しかしろうあ者のドラマーとの出会いが、彼女の心の声を表現するきっかけとなる。

「ブリリア ショートショートシアター オンライン」

国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア」が厳選したショートフィルムを毎週水 曜日に配信しているオンラインシアター。

2008年2月~2017年12月まで横浜みなとみらいで運営したショートフィルム専門映画館「ブリリア シ ョートショート シアター」のブランドを引き継ぎ、2018年2月にスタートしました。

簡単な会員登録をいただければ、常時12作品ほどを無料で視聴いただけます。 短い時間ではありますが、人間の優しさや強さ、豊かな人生のヒントを教えてくれる、素晴らしい映画を皆さんの日常にお届けするオンラインシアターをめざし、映画を暮らしに取り込むヒントになる記事も掲載しています。

https://sst-online.jp/(https://sst-online.jp/)