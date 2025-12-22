お題を入力、PDFを読み込ませるだけで暗記カードがAI自動生成！無料・登録不要のWebサービス「AIでかんたん暗記カード生成」をリリース　learningBOX

learningBOX株式会社

learningBOX株式会社（本社：兵庫県たつの市、代表取締役：西村洋一郎）は、2025年12月22日（月）に、登録不要・無料で使えるWebツール「AIでかんたん暗記カード生成」をリリースしました。本サービスは、お題（キーワード）を入力するだけで、AIが「用語」と「解説」からなる暗記カードを自動生成します。さらに、手元のPDF資料を読み込ませることで、その内容をもとに暗記カードを作成することも可能です。

大学入試や資格試験などでよく活用される暗記カードを、AIを使って自動で生成することで、これまで時間をかけていた暗記教材づくりを大幅に効率化します。教員による授業の補助教材づくりから、学生の自主学習まで、幅広いシーンで活用できます。

暗記カードを自動生成 誰でもかんたんに使える無料・登録不要のAI活用Webサービス

当社が2023年に開発・公開したAIクイズ作成ツール「AIでかんたんクイズ生成」は、キーワードやPDF、URLの情報からAIを使ってクイズを自動生成できます。AI活用ツールとして、作問の手間・障壁を取り除き、授業や試験対策の小テスト作成が可能になりました。無料・登録不要のため、教育現場からも高く評価され、多くの学校で活用されています。



こうした反響を受け、AIを活用して学習準備をより幅広く支援するシリーズの第2弾として「AIでかんたん暗記カード生成」をリリースしました。

大学受験や資格試験の学習で欠かせない「暗記」は、これまで単語カードを手作業で作成するなど、多くの時間と労力を要していました。

本サービスでは、お題（キーワード）を入力・PDFを読み込ませるだけで、AIが自動的に暗記カードを生成します。カードはWeb上でそのまま閲覧・学習でき、URLで共有することも可能です。

この仕組みにより、暗記カードを一枚ずつ手作業で作っていた時間を削減でき、教員は授業準備を効率化、学生は自分の苦手分野を重点的に復習するなど、学びの生産性を高めることができます。

「AIでかんたん暗記カード生成」の特長

- お題を入力するだけで、AIが暗記カードを自動生成「解剖学（心臓の構造）」「マーケティング用語」「TOEIC頻出英単語」など、学びたいテーマを入力するだけで、AIが最大20枚の暗記カードを自動生成します。カードの表面には「用語」、クリックすると裏面に「解説」が表示され、すぐに学習を始められます。- 登録不要・完全無料。スマホでもすぐ使えるアカウント登録やログインは一切不要。サイトにアクセスするだけで、暗記カードの作成と利用が可能です。スマートフォン・タブレット・PCなど、あらゆる端末から気軽に利用できます。- SNSや学習管理システム（LMS）で共有可能。共同学習にも活用生成したカードには専用URLが発行され、XやLINEなどで簡単に共有できます。授業で教員が学生に配布したり、学生同士で出題し合うなど、協働的な学びにも活用できます。学校教育での活用シーン

【学生】講義の復習・試験対策に

- 講義で学んだ専門用語や理論をお題にして、隙間時間で効率よく復習- 試験範囲をAIに読み込ませ、オリジナルの暗記カードを作成- ゼミやサークル仲間とカードを共有し、知識の定着を図る

【教員】授業の補助教材・小テストとして

- 授業で扱った重要単語をカード化し、URLで学生に配布（反転学習にも活用可能）- 授業の最後に「知識確認テスト」としてリアルタイムに出題

教材作成の時間を削減し、より深い議論や演習に時間を充てられる

また、AIが生成する内容については、暴力・差別・犯罪助長などの不適切表現を自動判定し、生成をブロックする仕組みを備えており、小中学生でも安心して利用できます。

AI学習支援シリーズで広がる選択肢 “手軽な生成”から“体系的な学習管理”まで

「AIでかんたん暗記カード生成」は、登録不要・無料で誰でも使えるシンプルなWebツールとして、“まずはAIで教材を作る”ことを気軽に体験できます。暗記カードをサッと作ってすぐ学習に使いたい場面に最適です。

一方、当社が提供するクラウド型eラーニングシステム「learningBOX」にも、AIが教材作成を支援する「AIアシスト機能」を搭載しており、暗記カードの自動生成が可能です。さらに、学習者の進捗管理、個別最適化学習、教材・受講・成績の一元管理など、学習環境全体を構築・運用できる多機能なプラットフォームとしてご利用いただけます。

クラウド型eラーニングシステム「learningBOX」のAIアシスト機能

▼「learningBOX」のAIアシスト機能の詳細はこちら

今後の展望

当社は、AI技術を活用した教材作成支援を通じて、教育現場の負担軽減と学習体験の向上を目指しています。「AIでかんたん暗記カード生成」は、誰でもすぐに使える“学びのきっかけづくり”として、今後もユーザーの声をもとに改善を重ねていきます。また、「learningBOX」とあわせて、教育現場の多様な課題を支える“使いやすい学習環境”の開発に取り組み続けます。

eラーニングシステム「learningBOX」（ラーニングボックス）について

価格と使いやすさにこだわった、eラーニングシステム「learningBOX」を開発・運営するlearningBOX株式会社は、兵庫県の南西部に位置する「たつの市」に本社を構えるEdTech企業です。「learningBOX」は、専門的なIT知識がなくても直感的に操作できるデザイン設計で、教材の作成・管理、学習者の進捗や成績の管理がスムーズに行えます。登録者数85万人以上、利用企業数1,600社以上（2025年8月末日時点）に達しており、検定・資格試験、社員研修、学校・塾など、業界・業種を問わず、多様な用途で多くのユーザーの皆さまにご活用いただいています。

▼learningBOXの詳細はこちら

■会社概要

会社名：learningBOX株式会社

所在地：〒679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本216-1

代表 ：西村 洋一郎

設立 ：2012年7月23日

【本リリースに関するお問合せ先】

learningBOX株式会社 広報担当 佐藤

