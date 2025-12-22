女子レスラー史上初のMVP獲得！　上谷沙弥選手初の自伝本『アイドルで落ちこぼれだった私がプロレス界のセンターに立った話』2026年2月20日（金）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月20日（金）に上谷沙弥・著『アイドルで落ちこぼれだった私がプロレス界のセンターに立った話』を発売いたします。また、発売記念イベントの開催とサイン本の追加販売が決定いたしました。

女子選手としては史上初「東京スポーツ新聞社制定2025プロレス大賞」MVP獲得、女子プロレス大賞も合わせて受賞。そして、2025年12月29日（月）「STARDOM DREAM QUEENDOM 2025」では、王者としてワールド・オブ・スターダム選手権試合に臨み、2026年1月4日（日）「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」では第6代STRONG女子王者として出場が決定するなどプロレスラーとして大活躍。

さらにTVのバラエティ番組に出演し、プロレス業界外にもその存在を認知されるようになった、上谷沙弥選手の自伝が発売になります。

本書で初めて詳細を明かす、幼少期～学生時代、サポートダンサー、アイドル時代の話。

そして導かれるように、プロレスの世界へ――。



厳しい練習生時代を経て華々しくデビューした後も、孤独との闘いや怪我による長期欠場など、波乱万丈な出来事が彼女に襲い掛かる。

そんななかでも、プロレスを辞めなかった理由とは。

そして「沙弥様」になるまでの秘話が、本人の言葉で綴られます。

過去と現在がリンクする、本人考案の撮りおろしグラビアをはじめ、人生を変えた中野たむと大切なしもべたち（上谷選手ファンの総称）への直筆メッセージを収録。さらに麒麟・川島明さんとのスペシャルトークマッチ（撮りおろし写真＆対談）も！

■自伝発売記念イベント「漆黒の舞踏会」開催決定！

本書の刊行を記念し、2026年3月14日（土）にイベントの開催が決定しました。その名も「漆黒の舞踏会」！

本書制作時のマル秘エピソードを中心としたトークイベントですが、なんとしもべのみなさまのために、その場で宛名を入れたサイン本を本人から直接手渡ししてもらえます！ 宛名入れサイン本はこのイベントだけの特典です。

チケットは2026年1月20日（火）20:00～発売予定。

イベントの詳細、販売サイトのURLは上谷選手、スターダムの各種SNS、KADOKAWAライフスタイル編集部の公式 X（https://x.com/kadokawa_ls）にて後日発表予定です。

発売記念イベント「漆黒の舞踏会」概要

開催日：2026年3月14日（土）お昼、夕方の二部予定

会場：神楽座（東京都千代田区富士見 2丁目13-12 KADOKAWA富士見ビル）

チケット料金：11,000円（税込）

チケット発売日：2026年1月20日（火）20:00～発売予定 ※先着順

イベント内容：トークイベント

参加特典：サイン本（その場で宛名入れ＋本人からお渡し）、お土産つき

■書籍概要

書名：アイドルで落ちこぼれだった私がプロレス界のセンターに立った話

著者：上谷沙弥

発売日：2026年2月20日（金）

定価：2,530円（本体2,300円＋税）

判型：四六判

ページ数：224ページ

ISBN：978-4-04-607868-1

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001563/)

■著者プロフィール

上谷沙弥（かみたに さや）

EXILEサポートダンサーやバイトAKBなどで活動後、2019年にプロレスデビュー。

抜群の運動神経で注目を集め、2019年度の新人王を獲得。2020年2月16日の新木場1stRING大会で林下詩美の勧誘を受けQueen’s Questに加入。

2021年のシンデレラ・トーナメントで初優勝を飾ると、同年12月29日の両国国技館大会で中野たむを破りワンダー王座を初戴冠。同王座は歴代最多防衛V15を記録。

2024年7月28日札幌大会で突如H.A.T.E.に加入。（公式HPより）

