¥¨¥ë¥¶Æ°ÊªÉÂ±¡¥°¥ëー¥×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥¶¥¯¥é¥¤¥¹¡§Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¡Ë¤¬É±Ï©»ÔÎ©¾ë´¥¾®³Ø¹»¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¶µ°é¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ

É±Ï©»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Íè¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¡¢¼«Î©¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤äÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤òÀ¸¤«¤·¡¢È¯Ã£ÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÎ·ÏÅª¤Ê¶µ°é³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ç½ÎÏ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤Ê¤É¤ò°éÀ®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ë¥¶Æ°ÊªÉÂ±¡¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢½Ã°å»Õ¤È°¦´áÆ°Êª´Ç¸î»Õ¤Î»Å»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ°Êª°åÎÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤ä¡Ö¥Áー¥à¥ïー¥¯¤äÀÕÇ¤´¶¡×¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Î¶µ°é³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆâÍÆ¡¦¾ì½ê- Æü»þ¡§2025Ç¯12·î3Æü
- ¾ì½ê¡§É±Ï©»ÔÎ©¾ë´¥¾®³Ø¹»
- ¹Ö»Õ¡§¥¨¥ë¥¶Æ°ÊªÉÂ±¡¥°¥ëー¥× [³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥¶¥¯¥é¥¤¥¹]
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ä¹Ã« µ¹Í¦¡¡¡Ê¤Ï¤» ¤è¤·¤ª¡Ë½Ã°å»Õ¡¡¹¾Èª ¿ðµª¡¡¡Ê¤¨¤Ð¤¿ ¤ß¤º¤¡Ë
°¦´áÆ°Êª´Ç¸î»Õ ²¬ÅÄ Í¨ÂÁ¡¡(¤ª¤«¤À ¤æ¤¦¤¿)
- ¹ÖºÂÆâÍÆ¡§
¡¦½Ã°å»Õ¡¦°¦´áÆ°Êª´Ç¸î»Õ¤Î»Å»öÆâÍÆ¾Ò²ð
¡¦Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¤Î¿ÇÎÅ¡¦¼ê½Ñ¡¦´Ç¸î¤ÎÎ®¤ì¤ò²òÀâ
¡¦¡Ö¥¥Ã¥º½Ã°å»Õ¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡×¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø½¬
¡¦Æ°Êª°åÎÅ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Áー¥à¥ïー¥¯¤äÀÕÇ¤´¶¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤òÅÁÃ£
¾ë´¥¾®³Ø¹»¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¹ÖºÂ¤ÎÍÍ»Ò
¹ÖºÂ¤òÃ´Åö¤·¤¿½Ã°å»Õ¡¦°¦´áÆ°Êª´Ç¸î»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¨¥ë¥¶Æ°ÊªÉÂ±¡¥°¥ëー¥× ½Ã°å»Õ
½Ã°å»Õ ¹¾Èª ¿ðµª »á
½Ã°å»Õ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡¢°åÎÅ¤ÎÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÀÕÇ¤¤ä¡¢»ô¤¤¼çÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿´¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¿¦¶È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¿¦¶ÈÍý²ò¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ë¥¶Æ°ÊªÉÂ±¡¥°¥ëー¥× °¦´áÆ°Êª´Ç¸î»Õ
°¦´áÆ°Êª´Ç¸î»Õ ²¬ÅÄ Í¨ÂÁ¡¡»á
°¦´áÆ°Êª´Ç¸î»Õ¤Ï¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê¤´²ÈÂ²¤Î¤½¤Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢¡ÖÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤äÆ°Êª¤ËÀÜ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø¹»¤«¤é¤ÎÉ¾²Á
»ùÆ¸¤«¤é¤Ï¡ÖÆ°ÊªÉÂ±¡¤Î»Å»ö¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¾Íè½Ã°å»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë»Å»ö¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»Â¦¤«¤é¤â¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¡×¤È¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±¤¿¾®³ØÀ¸¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
- ½Ã°å»Õ¤ä°¦´áÆ°Êª´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¡¢Æ°Êª¤¬¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Áー¥à¥ïー¥¯¡×¤ä¡ÖÀÕÇ¤´¶¡×¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤¿¡£
- ½Ã°å»Õ¤ä°¦´áÆ°Êª´Ç¸î»Õ¤ÎÌ¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆ°Êª¤â¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
- Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ï¡¢¿Í¤ÎÉÂ±¡¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Æ°Êª¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤à¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÉôÊ¬¡£Æ°Êª¤¬¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ù¤¿¡£
¥¨¥ë¥¶Æ°ÊªÉÂ±¡¥°¥ëー¥×¤Î¡Ö¾®³ØÀ¸¸þ¤±¹ÖºÂ¤Î³«ºÅ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥ë¥¶Æ°ÊªÉÂ±¡¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍSocial Eight¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¾ë°é¡Ê¤·¤í¤¤¤¯¡Ë¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë½Ã°å»ÕÂÎ¸³²ñ¡Ö¥¥Ã¥º½Ã°å»ÕÂÎ¸³¡×¤ò2026Ç¯1·î24Æü¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤È¡ÖÆ°ÊªÉÂ±¡¤ÎÌò³ä¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹ÖºÂ¤Î»²²ÃÊç½¸¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
会社概要
¥¨¥ë¥¶Æ°ÊªÉÂ±¡¥°¥ëー¥× [³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥¶¥¯¥é¥¤¥¹]
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô²¼¼êÌî1-110-1
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ Ä¹Ã« µ¹Í¦
ÆÃÄ§¡§¸©Æâ¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤òÍ¤·¡¢É±Ï©»Ô¤òÃæ¿´¤Ë7ÉÂ±¡¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ°ÊªÉÂ±¡¥°¥ëー¥×
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Æ°Êª°åÎÅ¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¡¢Æ°ÊªÊÝ¸î³èÆ°¤Ê¤É
±¿±ÄÉÂ±¡¡§
¥¨¥ë¥¶Æ°Êª°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー
²Ã¸ÅÀî¥¨¥ë¥¶Æ°Êª°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー
É±Ï©¥¨¥ë¥¶Æ°ÊªÉÂ±¡
¤É¤¤Æ°ÊªÉÂ±¡ Î¶Ìî¥¨¥ë¥¶
¹á»û¥¨¥ë¥¶Æ°ÊªÉÂ±¡
¥¨¥ë¥¶Æ°ÊªÉÂ±¡ ËÌ¿À¸Í
²ÃÀ¾¥ì¥ªÆ°ÊªÉÂ±¡
JPAC グループ
¥¨¥ë¥¶Æ°ÊªÉÂ±¡¥°¥ëー¥×[³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥¶¥¯¥é¥¤¥¹]¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJapan Animal Care Holdings¡ÊJPAC¡Ë¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒJapan Animal Care Holdings¡ÊÄÌ¾Î¡§JPAC¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒJapan Animal Care Holdings(ÄÌ¾Î¡§JPAC)¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡¦»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
Æ°Êª°åÎÅ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶µ°é¡¢·Ð±Ä»Ù±ç¡¢DX¿ä¿Ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ°Êª¤È¿Í¤¬¤è¤ê¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒJapan Animal Care Holdings¡ÊJPAC¡Ë
ÀßÎ©¡§2024Ç¯11·î
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥¶¥¯¥é¥¤¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¤¥ëÆ°ÊªÉÂ±¡¥°¥ëー¥×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò³§Àî½Ã°å²Ê°å±¡¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥Ôー¥·ー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¨ー¥·ー
³ô¼ç¡§¥°¥ëー¥×Ìò¿¦°÷¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁáÀ¥ ¿¿µª»Ò
¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¿ô¡§Ìó500Ì¾
¥°¥ëー¥×Çä¾å¹â¡§Ìó70²¯±ß
