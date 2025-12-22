AINOKI × soel 初のコラボ商品、ロールオン美容液が1/19(月)AINOKI公式オンラインショップにて発売！記念して限定コラボPOPUPも表参道で開催！
ジャプロ株式会社
＊2 すべての製品においてNPO法人ベジプロジェクトジャパンのビーガン認証を取得(https://vegeproject.org/certificate/)
公式HPサイト :
https://ainoki.net/
公式Instagram :
https://www.instagram.com/ainoki_japan/
化粧品製造・販売をおこなうジャプロ株式会社（東京本社：東京都中央区日本橋小舟町8-6 H1O日本橋小舟町606）が展開する国産ヴィーガン、ナチュラルオーガニックコスメブランド「AINOKI (アイノキ)」より、ホリスティックスキンケアブランドsoelとの初のコラボ商品、ロールオン美容液の販売を開始いたします。（https://ainoki.net/）
＊2 すべての製品においてNPO法人ベジプロジェクトジャパンのビーガン認証を取得(https://vegeproject.org/certificate/)
「AINOKI」について
一人ひとりのきれいになりたい、という気持ちに寄り添うために生まれた日本品質のコスメティックブランド。ブランド名への想い “AI”は eyeとI、日本語で愛（AI）、 “KI” は日本語の木（KI）、気持ち（KIMOCHI）の頭文字。
目元から一人ひとり、美しく輝くという願いを込めています。
公式HPサイト :
https://ainoki.net/
公式Instagram :
https://www.instagram.com/ainoki_japan/