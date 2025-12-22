歴代最多の応募数2,777社、賛同数5,843社！第3回「はたらく人ファーストアワード2025」授賞式開催

ミイダス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのミイダス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：後藤 喜悦、以下「当社」）が株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田 克）と共催する「はたらく人ファーストアワード2025（以下、本アワード）」授賞式を開催します。今回で3回目となる本アワードには、歴代最多となる2,777社の応募、5,843社の賛同※がありました。

※賛同企業：本アワードが提唱する以下の「はたらく人ファースト宣言」に賛同いただいた企業

「はたらく人ファースト宣言」

・はたらく人の多様なはたらきがいを尊重している、または今後尊重していく企業

・はたらく人の声を聞く機会を設けている、または今後設けていく企業

・はたらく人の声をもとに改善に努めている、または今後努めていく企業

はたらく人ファーストアワード2025

本アワードは従業員を大切にしている企業を称え、その取り組みを発信していくことで、全ての企業において、より「はたらく人ファースト」なはたらき方を推進していくことを目的としています。2026年3月4日には、応募総数2,777社※の中から「はたらく人ファースト」を体現している企業を表彰する授賞式を開催します。

※応募企業：特設サイト内エントリーフォームより応募し、ミイダス独自のエンゲージメントサーベイ「はたらきがいサーベイ」を受験した企業

▼「はたらく人ファーストアワード2025」授賞式概要

開催日：2026年3月4日（水）

開催場所：東京都品川区西五反田8丁目4-13 五反田JPビルディング 3階 シティホール&ギャラリー五反田（https://gotanda-hall.jp）

公式サイト:https://corp.miidas.jp/landing/hatarakuhito_first_award/2025

「はたらく人ファーストアワード 2025」審査員

本アワードの審査員として、はたらく人を大切にする活動をしている9名の審査員が決定しました。

■審査員（氏名 五十音順）

ポラスグループ

ポラス株式会社／人事部長 兼 ポラテック株式会社／監査役

石田 茂

1996 年ポラスグループへ新卒入社し、以降一貫して29年間人事に携わり、2013年に人事部長に就任し現在に至る。複数のグループ関連会社設立を担い、国内プレカット木材最大手のポラテック(株)監査役を兼任。グループ全人事機能を主管、制度・政策企画を得意としつつ企業カルチャーづくりに重きを置く。ライフワークとして複数の異業種交流会を20年以上に渡り企画・主催しており、日本最大規模の大手企業人事トップコミュニティである「人語会」の代表を務める。その他、「HRプロ」「Wellulu」「先端教育」「Learning Design」など多数のメディア取材を通して思考や取り組みが紹介されている。（趣味はお酒とキャンプ）

ハフポスト日本版 編集長

泉谷 由梨子

慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、2005年に毎日新聞社に入社。東日本大震災の被災地となった福島では、避難者の心と身体の健康の課題などを担当した。退職後、海外でビジネス誌編集者、NGOの広報職員として勤務。2016年に帰国し、ハフポスト日本版に入社。ジャーナリズムの知識とグローバル感覚の両方を生かしながらジェンダー平等の問題や働きかた、男性育休などのテーマでキャンペーン報道をリードしてきた。2018年から副編集長、2021年から現職。2児の母。

株式会社Momentor 代表取締役

坂井 風太

DeNA元人材育成責任者。子会社代表などを歴任後、南場智子氏がファウンダーを務めるデライト・ベンチャーズの出資を受け、マネジメント領域で起業。体系化されたマネジメント・人材育成理論が好評を博し、設立1年で業界最大手企業から急成長スタートアップまで、220社を超える企業を支援。ビジネスメディアPIVOTにて、【Z世代がたった数年で会社を見切る理由】「いても無駄」と「言っても無駄」などの動画が人気である。

コクヨ株式会社 働き方改革PJアドバイザー

合同会社SSIN 代表

特定非営利活動法人MCEI 理事

坂本 崇博

2001年コクヨ入社。自らを実験台に、生産性・やりがいUPに向けた会議の仕方や自己管理、アイデア出し、マネジメント手法など「仕事のアップデート術」を開発。これまで220社以上の業務効率化やりがい向上プロジェクトを支援。近年は「霞が関の働き方改革推進チーム（内閣人事局）」に参画し中央省庁の働き方改革も支援。著書「意識が高くない僕たちのためのゼロからはじめる働き方改革」、「仕事のアップデート100の法則（監修）」。

fermata株式会社 CEO

DrPH / 公衆衛生博士

杉本 亜美奈

東京大学修士号、London School of Hygiene & Tropical Medicine（英）公衆衛生博士号取得。福島第一原子力発電所事故による被災者の内外被曝及び健康管理の研究を行い、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（国会事故調）のメンバーでもある。日本医療政策機構にて、世界認知症審議会（World Dementia Council）の日本誘致を担当。厚生労働省のヤングプロフェッショナルメンバーにも選ばれ、「グローバル・ヘルスの体制強化：G7伊勢志摩サミット・神戸保健大臣会合への提言書」の執筆に関わる。近年、Mistletoe株式会社に参画。また、元evernote CEOのPhil Libin氏が率いるAIスタートアップスタジオ All Turtlesの元メンバーでもある。国内外の医療・ヘルスケアスタートアップへの政策アドバイスやマーケット参入のサポートが専門。

千葉商科大学 基盤教育機構 准教授

働き方評論家

常見 陽平

北海道札幌市出身。一橋大学商学部卒業、同大学大学院社会学研究科修士課程修了（社会学修士）。リクルート、バンダイ、ベンチャー企業、フリーランス活動を経て2015年に千葉商科大学専任講師、2020年に准教授就任。労働社会学を専攻し、学校と職業の接続や労働問題に関する執筆や講演を精力的に行う。平成29年参議院国民生活・経済調査会、平成30年参議院経済産業委員会参考人を務め、厚生労働省や総務省の検討会委員も歴任。政策提言にも積極的に関わる。著書は『50代上等！』『僕たちはガンダムのジムである』『「就活」と日本社会』『なぜ、残業はなくならないのか』など多数。

トイトイ合同会社 代表

永島 寛之

「美しい問いが溢れる組織づくり」をミッションに、トイトイ合同会社を設立。経営者の経営課題に連動した人事戦略、組織設計、人材育成の構築を支援。「組織変革100本ノック」や「部長100本ノック」等の「問い」をベースとしたコーチングセッションが好評。創業前は、ソニーで海外マーケティングに従事。米国駐在を経て、ニトリ入社。2年間の店長経験後、似鳥昭雄会長の元で人事責任者として、組織変革を指揮。その後はレノバにて執行役員 / CHRO。

N.D.Promotion取締役

道満 綾香

兵庫県出身。大学在学時に女子大生のマーケティングを目的としたTeamKJを設立し、プロデューサーを務める。大学卒業後はリクルートグループに入社。その後、スタートアップ数社でZ世代を対象としたPRやプロモーションを行い、数々のメディアに取り上げられるなど若者向けのアプリがブレイク。その後、Z世代のプロモーションやインフルエンサーのキャスティングを行う株式会社N.D.Promotionで取締役に就任。Z世代の研究メディア「Z総研」ではアナリストとして、ジェネレーションギャップが生まれるZ世代の「今」を取材している。

株式会社morich 代表取締役 / All Rounder Agent

森本 千賀子

1993年、現(株)リクルート入社、累計売上実績歴代トップ、全社MVP等受賞歴30回超。2017年株式会社morich設立。転職エージェントとして CxOクラスの採用支援を中心に、社外取締役・アドバイザー等スタートアップ支援をライフワークにパラレルキャリアを体現。「本気の転職」等の多数の著書執筆、NHK「プロフェッショナル~仕事の流儀~」「ガイアの夜明け」日経新聞「人間発見」等各種メディアや講演多数出演。文部科学省任命「アントレプレナーシップ推進大使」としても活躍。二男の母。

「はたらく人ファーストアワード」について

本アワードは、当社と朝日新聞社が共催する、「はたらく人」一人ひとりを「ファースト」に考えていきたい思いをもった企業を称えるアワードです。本アワードを通して従業員を大切にしている企業の取り組みを発信することで、すべての企業において、より「はたらく人ファースト」なはたらき方を推進していくことを目的としています。

昨今、日本の経済成長に向けて、労働市場は働き方改革、人的資本経営の推進、賃上げ等、はたらいている「人」に改めて着目し、制度を整備していく気運が高まっています。その中で、はたらく人の「はたらきがい」も多様化が進んでおり、一人ひとりの「はたらきがい」をより尊重して、はたらく人のホンネに耳を傾けることが大切だと考えられます。一人ひとりがはたらきがいを感じる場所で、最大限の価値を発揮することが、生産性の向上にも繋がっていきます。

「はたらきがいサーベイ」とは

また、本アワードの開催にあたり、自社の「はたらきがい」をより正確に算定するため、自分ひとりの立場による主観的評価と自分以外の社員の立場に立った客観的評価を区別して集計する、当社独自開発のエンゲージメントサーベイ※、「はたらきがいサーベイ(https://corp.miidas.jp/landing/engagement_survey)」を参加企業に無償で提供しています。

※エンゲージメントサーベイとは：企業が組織の現状を可視化するために実施する社内調査のこと。報酬・福利厚生・労働環境・人間関係などの従業員満足度や、会社の理念・ビジョンへの共感、目標・戦略の理解、組織への貢献意欲などを回答するアンケート調査

中途採用サービス『ミイダス』について

「採用が変われば 企業が変わる」ミイダス独自の視点から生まれた4M2Kで実現する採用強化ブランディング

『ミイダス』は、世界初※1の採用・転職におけるミスマッチを減らしながら、入社後の活躍までを支援する採用・転職サービスです。人口減少による人材不足が深刻化する中、主に中小企業を対象に「採用力」を高める支援を行っています。

私たちが定義する「採用力」とは、単なる採用活動の効率化だけではなく、企業の魅力を高める力です。そして、この「採用力」を軸に企業価値を高める【採用強化ブランディング(https://corp.miidas.jp/assessment/18294/)】を推進しています。

そこで、『ミイダス』では、独自の視点から生まれた「4M2K」フレームワーク※2に基づき、人材の採用から定着までの課題を明らかにし、その解決までをサポートする機能を提供しています。

サポート１.：独自のデータ解析やAI等を活用し、効率的に採用活動支援

採用においては、独自のデータ解析により、競合との差異や自社の魅力を客観的に把握することで求職者が「応募したくなる」求人票の設計から応募促進までを、AI等を活用して効率的に支援します。約60万人（2025年6月時点）の「可能性診断」データに基づき、これまで接点を持てなかった人材や企業が求める最適な人材との出会いを創出しています。

サポート２.：「選ばれる企業」づくりの支援

採用後のフェーズでは、企業の人事担当者に向けて、従業員が安心してはたらける職場環境づくりを支援する仕組みを提供しています。組織のエンゲージメントを可視化するサーベイ機能や、これにより集めた従業員の声の分析を通じて、課題や改善ポイントを把握することが可能です。データに基づく組織改善を後押しし、従業員満足度の向上を図ることで、求職者からも「選ばれる企業」へと成長できるように支援します。

※1：「バイアス診断ゲーム」（認知バイアスを測定するテスト）と「コンピテンシー診断（特性診断）」を用いて、人材の採用・配置・育成を可能にする無料のスマホアプリ診断サービスとして（2023年5月／未来トレンド研究機構調べ）

※2：「4M2K」フレームワークとは、採用に特化し、企業ブランドを導く4つのアクション「見つけて・届ける」「魅了する」「導く」「見極める」とアクションを実現する2つの要素「簡単に使える」「価格が安い」をフルサポートする独自の採用サービスを指す

ミイダス独自の「4M2K」フレームワーク

関連する『ミイダス』サービス

・毎月簡単なアンケートを実施するだけで、従業員やチームのコンディションをカテゴリ別に可視化でき、パフォーマンス向上や離職の防止に役立つ「ミイダス組織サーベイ」(https://corp.miidas.jp/landing/survey)

・従業員の受講履歴管理や理解度テストの実施も可能な200種類以上の多種多様なオンライン教育・研修講座「活躍ラーニング」(https://corp.miidas.jp/landing/learning)

・ストレスチェックや研修の実施などが必要なため、自社だけで認定を取得することが困難な「健康経営優良法人」の認定取得を支援するサービス(https://corp.miidas.jp/landing/hpm)

・生活に役立つ商品をバラエティ豊かにラインナップ。お買い得価格で従業員が購入可能な「福利厚生」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/benefit)

・多くの求職者に効率的にリーチし、専門オペレーターが企業の魅力をご紹介。必要スキルや経験を事前設定するだけで該当候補者へ自動でスカウト送信でき、採用力を高める「スカウトプラス」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/scoutplus)

・コンピテンシー活用講座：https://corp.miidas.jp/landing/competency_training_courses

・バイアス診断ゲーム研修講座：https://corp.miidas.jp/landing/bias_training_courses

▶︎「コンピテンシー診断（特性診断）」を使った採用について、【こちらから資料をダウンロード(https://corp.miidas.jp/documents)】できます。

ミイダス株式会社について

ミイダス株式会社は、パーソルグループ全体のHR領域におけるイノベーション推進を牽引し、より一層の企業の人材ニーズに対する貢献を目的として、2019年4月に発足しました。 ミイダス株式会社が運営するアセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』は、2015年7月よりサービス提供を開始しています。

2019年の日本の人事部HRアワード2019「プロフェッショナル 人材採用・雇用部門」(https://hr-award.jp/2019/prize.php)最優秀賞を受賞したことを皮切りに、2023年には第8回 HRテクノロジー大賞「人事システムサービス部門」(https://hr-souken.jp/hrtech_award2023)優秀賞を受賞。2025年には「ITreview Best Software in Japan 2025」TOP100(https://www.itreview.jp/best-software/2025)に選出、「ITreview Grid Award 2025 Fall」(https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html)にて、5部門で最高位の「Leader」を受賞、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」タレントマネジメントシステム部門(https://boxil.jp/awards/2025-autumn/sc-human_resource)で「Good Service」に選出されるなど多くの受賞実績があります。

【会社概要】

会社名 ：ミイダス株式会社

設立 ：2019年4月1日

代表取締役：後藤 喜悦

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-8 寿パークビル8F

事業内容 ：転職支援・採用支援サービス『ミイダス』の企画、開発、および運営

公式HP ：https://corp.miidas.jp

