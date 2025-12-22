独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）関東本部は、支援機関の事業承継支援の取り組みを発表する中小企業支援機関向け「令和7年度事業承継支援者セミナー」の動画を2月13日（金曜）から配信いたします。

本セミナーは、支援機関における事業承継支援の取り組みをお話いただく、年に一度の事例発表会です。支援に係る知識や経験、ノウハウ等を共有し、地域支援機関等の支援力向上と、地域の事業承継支援を加速化することを目的としています。今年度は、事業承継の機運醸成から事業承継計画策定支援に至るまでの過程で、地域や支援機関等が抱える課題に対し、どのような手法や工夫で取り組んだのか、活用した施策、中小機構等との連携についてお伝えします。また、地域における特徴的な連携事例や業界の動向を紹介します。

【令和7年度事業承継支援者セミナー】動画配信概要

配信期間：2026年2月13日（金曜）10時～3月6日（金曜）17時

配信場所：YouTube中小機構公式チャンネル

＊オンデマンド配信のため、期間中のお好きな時間でご視聴できます。

参加費：無料

対象者：商工団体、金融機関、地方自治体、公的支援機関等で事業承継支援に関わる方など

申込方法：参加申込制。以下のウェブサイトからお申し込みください。

https://service.smrj.go.jp/cas/customer/apply/2c9d6f3880c34ca4a8234f7db0f4772c

申込締切：2026年3月6日（金曜）12時まで

主催：中小企業基盤整備機構 関東本部

共催：関東経済産業局、関東財務局

【チラシ】令和7年度事業承継支援者セミナー

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1832-3a909e657392f287540aeccc2f2f32f9.pdf

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。