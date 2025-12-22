【ミスタードーナツ】12月22日（月）より『ミスドストーリー 優秀ショップ編』公式ホームページ・SNSにて順次公開

株式会社ダスキン

株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保 裕行）が運営するミスタードーナツは“ミスタードーナツをもっと知っていただきたいという想い”からスタートしたコンテンツ『ミスドストーリー』を、公式ホームページ及び公式SNS（X/Instagram/Facebook）にて公開しています。今回は、サービスやクォリティなどを含む店舗運営にて、全国の優秀ショップ1位、2位となったショップに密着取材した、「優秀ショップ編」を12月22日（月）より公開します。

■背景と目的

ミスタードーナツでは『いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ』のブランドスローガンのもと、皆様にとって、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、新しい出会いにワクワクするミスタードーナツを目指し取り組んでいます。

『ミスドストーリー』は、「知れば知るほど、もっとミスタードーナツが好きになる。」をテーマに、ミスタードーナツの様々な人物や商品、事柄に焦点を当てたコンテンツを公開しており、どなたでも気軽にお読みいただき、多くのお客様にさらにミスタードーナツを楽しんでいただきたい、そんな想いからスタートしました。

12月22日（月）より公開される内容では、ミスタードーナツの優秀ショップ全国1位と、2位を受賞したショップへ取材し、サービスやクォリティへのこだわりやお客様へのメッセージを紹介します。ぜひご覧ください。

■優秀ショップ1位「鹿屋寿ショップ」、2位「イーアスつくばショップ」へ密着取材しインタビュー！

鹿屋寿ショップ（鹿児島県）イーアスつくばショップ（茨城県）

ミスタードーナツでは、「ひとりでも多くの人々に喜んでもらおう」という想いのもと、各ショップが一丸となって店舗運営に取り組み、日々のショップ運営を行っています。その中で、サービスやクォリティなどをさらに追求している優秀ショップを表彰しており、今年も“めざせベスト100”を目指して全国のショップが奮闘してきました。今回は全国1位の鹿屋寿ショップ（鹿児島県）と、2位のイーアスつくばショップ（茨城県）の店舗に密着取材し、店主やショップスタッフにインタビューを行いました。お客様へのおもてなしのこだわりや、商品の陳列に関するこだわりなどを紹介します。

