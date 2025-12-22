オフィス情報誌「OJ　Office Journal vol.48」リリース！賃貸オフィスに関する最新トレンド情報をわかりやすく解説

写真拡大 (全2枚)

三菱地所リアルエステートサービス株式会社

三菱地所リアルエステートサービス株式会社（本社：東京都千代田区）は、オフィス情報誌「Office Journal vol.48」を発刊しました。


経営者様、ビルオーナー様、総務・経営企画ご担当者様、オフィスワーカーの皆様必読の、賃貸オフィスに関する最新トレンド情報をわかりやすく解説しています。


Office Journalは年3回発行。オフィス専門情報誌として、いま伝えたい、いま求められている情報をお届けしています。


今号では、大規模再開発で変革期を迎える「大阪エリア」をご紹介いたします。




【媒体概要】


名　称：”OJ”　Office Journal（オフィスジャーナル）vol.48


体　裁：A4　カラー16頁　


頒布方法：WEBデータ（PDF）公開



閲覧申込URL :
https://www.mecyes.co.jp/library/officejournal


AREA FOCUS「大阪 エリア」


大規模再開発で変革期を迎える大阪都心3エリア



西日本最大の都市・大阪エリアの主要オフィス街（梅田・堂島、中之島、淀屋橋・本町）を中心に紹介する。



・ビジネスマップ　竣工／竣工予定プロジェクト


・歴史コラム　水の都・大坂から商都・大阪に


・移転の視点





移転インタビュー

はなさく生命保険株式会社 様　

『従業員ファースト』を体現 出社したくなるオフィス


　大阪府大阪市北区堂島浜１丁目　大阪堂島浜タワー　入居


物件観察

グラングリーン大阪

計算された“不均衡”と“余白”本物のパブリックスペースに芽生えるイノベーションの兆し


　大阪府大阪市北区大深町5番54号　2024年11月　竣工




閲覧申込URL :
https://www.mecyes.co.jp/library/officejournal/