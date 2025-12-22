「ルル メリー」が伊勢丹新宿店 本館地下1階 カフェ エ シュクレ【トレンドスイーツ】に期間限定で登場！

2025年12月26日（金）～2026年1月6日（火）（＊1月1日は店休日）の間、「ルル メリー」が伊勢丹新宿店 本館地下1階 カフェ エ シュクレ【トレンドスイーツ】に期間限定で登場します。



こちらの催事では2026年1月7日より発売予定の「季節のショコラサブレ あまおう苺」が先行販売開始となります。年末年始のご挨拶にもおすすめの「ルル メリー」商品をこの機会にぜひお楽しみください。



催事展開商品


【季節限定商品】



季節のショコラサブレ（あまおう苺）

2枚入411円・8枚入1,620円



旬のあまおう苺を使用し焼き上げたショコラサブレ。


あまおう苺の香りが広がるクッキーと、すっきりとした味わいのスイートチョコレートが織りなす


今だけの味わいをお楽しみいただけます。






お花のティグレ（アーモンドキャラメル）

2個入972円・4個入1,944円



香ばしいアーモンドのパウダーを入れてくちどけよく焼き上げた生地に、コク深いキャラメルチョコレートを合わせました。
美味しさ際立つ素材感と優しい甘さにほっと心癒される味わいです。






ルルガトー　あまおう苺

1個411円



福岡県産のあまおう苺のパウダーとピューレを入れてしっとり焼き上げたガトー。甘みと酸味の絶妙なバランスをお楽しみいただけます。






【定番商品】



ショコラサブレ

2枚入411円・8枚入1,404円・16枚入2,592円・24枚入3,780円



チョコレートが大きなナッツに恋をした。
ナッツとさっくりとしたクッキーを、チョコレートが優しく包む。
スウィートで幸せなひととき、ひとり占めしても、みなさまでも。






ルルガトー（バター・ショコラ）

各411円



やさしい甘い香りがそよ風とともに。
香り豊かに焼き上げた可愛らしいガトーは、
ちょっと特別な日のプレゼントにも。






お花のティグレ

2個入864円・4個入1,728円・6個入2,592円



チョコレートの焼き菓子の、かわいらしいお花が咲きました。
手のひらにのせて、うっとり。
お口に入れて、しっとりしあわせ。






ショコラサブレとお花のティグレ

13個入5,400円



大きなナッツをのせたバターが香るクッキーをチョコレートで包み込んだショコラサブレ。国産バターでくちどけよく焼き上げた生地にチョコレートを入れた愛らしいお花のティグレ。それぞれの素材が織りなす、心ときめく味わいを上品なバラのデザイン缶に詰め合わせました。





価格は税込みです。



【店舗情報】


2025年12月26日（金）～2026年1月6日（火）＊1月1日は店休日


伊勢丹新宿店 本館地下1階 カフェ エ シュクレ【トレンドスイーツ】



※お取り扱い商品が変更する場合もございます。


※お品切れの際はご容赦ください。