嫌われずに、風見鶏のようにもならずに、「自分の周りに敵を作らない」という最強の思考法を解説！

敵を作らない。敵にまわさない。それは、小さいけれど、最強の戦略。

どれだけあなたが仕事の能力やスキルを持っていたとしても、職場がギスギスしていたり、周りに足を引っ張る人がたくさんいたり、協力し合える関係性がうまく築けていなければ、その能力やスキルは思うように発揮できず、大きな成果につながることはありません。

仕事において重要なのは、人に好かれること以上に「敵を作らない」こと。

本書では、嫌われずに、風見鶏のようにもならずに、「自分の周りに敵を作らない」という思考法、立ち回り、コミュニケーション法を解説します。

2万人ものビジネスパーソン、組織を見てきてわかった無敵の仕事術を紹介。 世代や価値観が多様化する現代に必要な仕事術の書です。

本書の目次

著者プロフィール

国家資格キャリアコンサルタント。老舗金融機関の営業にて5年連続表彰され最年少で出世。その後、大手メーカーに転職し人材・組織開発の責任者を務める。1000社超えの経営者を含む延べ1.3万人以上と営業で面談し、現在は約4000人に人材・組織開発を推進するなかで、仕事ができる人には必ず「愛嬌力」が共通していることに気づく。Twitterでは日々ビジネスパーソンに向けて最強の対人スキルの磨き方を発信中。 著書に『仕事ができる人は知っている こびない愛嬌力』（KADOKAWA）がある。 Xアカウント @Ryoot13(https://x.com/Ryoot13)（6.4万フォロワー）

書籍情報

敵を作らない人の思考法

著者：リョウ

発売日：2025年12月22日

定価：1,892円（税込）

ISBN：978-4-413-23425-2