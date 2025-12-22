“まるでワイン”の味わいを証明--アルコール0％の「シニャチュール」、ブラインド試飲で業界関係者の84％以上がアルコール入りと誤認

株式会社モトックス

株式会社モトックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：寺西 太亮）は、「ワインのある暮らしに貢献する。」をミッションとして掲げております。

この度、仏産ワインテイスト飲料ブランド「ピエール・ゼロ」のフラッグシップ商品「シニャチュール」について、全国７会場で開催したプロ向け試飲会にてブラインドテイスティング*1を実施しましたので、その結果をお知らせいたします。

*1産地や品種など、ワインに関する情報を何も持たない状態で試飲を行い、先入観なくワインに向き合いながら、どのようなワインであるかを推測すること。

■なぜブラインドテイスティングを実施したのか

「ピエール・ゼロ」のキャッチコピーである“まるでワイン”。そう言わしめる品質を、どうすれば一番伝えられるか。その答えとしてモトックスが選んだのは、ブラインドテイスティングでした。

当初は、ごく小規模な試飲会や飲食店向け勉強会などで検証を重ねていました。しかし、想像を超えるほど多くのプロフェッショナルが「アルコール入りワイン」と誤認する結果となり、この体験こそが“品質の証明”になると確信。全国規模での検証へと踏み切りました。

アルコール・ゼロ ワインはしばしば「ワインの代替品」として見られ、「アルコール・ゼロだから仕方ない」と品質面でのハードルを下げて見られることがあります。だからこそ、ワインのプロによる客観的な評価を通して、“ワインの代替ではなく、ワインそのものとして成立する”ことを証明したかったのです。このブラインドテイスティングは、固定観念を超え、アルコール・ゼロカテゴリーの新たな可能性を示す挑戦でもありました。

■検証方法

各地で開催した業界関係者向け試飲会において、アルコールゼロと伏せてブラインドテイスティングを実施。ブースに設置されたQRコードをスマートフォンで読み取り、専用フォームから回答を入力する形式で検証を行いました。

■調査概要

・調査対象：飲食店・酒販店関係者

・調査期間：2025年8~11月

・実施方法：全国7会場で実施のプロ向け試飲会にてブラインドテイスティングを実施

・回答方法：WEB上の専用回答フォームに入力

・回答者数：201名

・設問：「提供されたワインのアルコール度数を推定してください」

・結果：正解率15.4％（31名が0%と回答）＝約84％がアルコール入りと回答

回答者201名のうち84％以上がアルコール入りワインと回答。アルコール・ゼロでありながらアルコール入りのワインと遜色ない味わいが、酒販店・飲食店等のワインに携わる仕事をしているプロの方々に認められました。

■ “まるでワイン”のような味わいを実現する２つのポイント

１.ブドウ果汁や香味成分の無添加

ブドウ果汁や香味成分を加えて味を補うことは一切せず、原料ブドウが持つ本来のクオリティと表現力を、ワイン同様に丁寧に引き出しています。

２.減圧蒸留法の採用

低温度の穏やかな蒸留で加熱による影響を抑えることで、アルコール分を除去しつつもワインの複雑な香味成分を残した本格的な味わいを実現しました。

■「本物志向のアルコール・ゼロ文化」が切り拓く未来

「シニャチュール」はシャルドネ100％のワインから、アルコールのみを取り除いた100％脱アルコールワインです。ブドウジュース等のブレンドを一切行わず、ワインそのものの構造と余韻を純粋に残すことで、アルコール入りワインと遜色ない複雑さと厚みを実現することにこだわりました。

今後は、ただの代替ではなく、ワインのある豊かさをそのままに、ワイン文化を拡張する存在として、“お酒のある場に自然に溶け込むアルコール・ゼロワイン”という立ち位置を目指します。

これを実現するため、モトックスでは次の取り組みを進めてまいります。

● ペアリングイベントの継続開催

これまでにも、各地でフルコース料理とピエール・ゼロのラインナップを合わせるペアリングイベントを実施してまいりましたが、今後はワインとノンアルコールが肩を並べて提供されるペアリングイベントの企画も行ってまいります。

過去のイベントレポート：

https://www.mottox.co.jp/column/report/after_guinguette_202

● いつでも、誰とでも。幅広い飲用シーンを提案

消費者の方が「シニャチュール」をランチタイムにも自然に注文できるよう、TPOにとらわれない“日常の一杯”としての提案を推進します。

●新しい当たり前を作りあげる

レストランでの乾杯の際に、ビールやスパークリングワインとともに、ノンアルコールスパークリングワインが当たり前にサービススタッフから提案される。ピエール・ゼロ、そしてシニャチュールを通して、そんな未来を作りあげてまいります。

■ピエール・シャヴァンについて

ピエール・シャヴァン創業者 マチルダ・ブラシャン氏

フランス南部ラングドック地方に拠点を置くピエール・シャヴァンは、“本物志向”のアルコール・ゼロワインを生んだパイオニアです。創業者のマチルダ・ブラシャンは、シャンパーニュ地方出身のワイン愛好家。

結婚後、立て続けに子宝に恵まれた彼女は、大好きなワインを４年間飲めなくなった経験から、「アルコールだけを取り除き、香りと味わいはそのままに」という想いで“アルコール・ゼロワイン”の開発を始めました。

“ジュースではなく、ワインの風格を湛えたアルコール・ゼロワイン”を追求した結果、「ピエール・ゼロ」が誕生しました。「ピエール」はフランスの代表的な名前の一つで「石」を意味することから、土壌やテロワールとの密接な関りがあります。本物志向のアルコール・ゼロワインとして造られたこのブランドは、ワインとの関係を連想させ、そして印象に残りやすい「ピエール」の名とともに、世界中で愛されるようになりました。

現在は世界約70カ国に輸出され、ミシュラン星付きレストランや五つ星ホテルでも採用されるなど、ワイン文化の新たなスタンダードを築いています。

■商品情報

ピエール・ゼロ シニャチュール

・産地：フランス

・品種：脱アルコール白ワイン（シャルドネ100％）

・醗酵：炭酸ガス注入式/ステンレスタンク

・アルコール度数：0％

・脱アル手法：減圧蒸留法

・味のタイプ：白泡 辛口

・品番：616659

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：2,500円（税別）

コメント

脱アルコールシャルドネでシャンパーニュの趣を表現したピエール・ゼロのフラッグシップ。上品で優雅な味わい。アルコール度数0%未満のスパークリングワインテイスト飲料です。

■ご紹介した商品は、モトックスホームページに掲載の「お取り寄せ可能店」またはモトックスが運営するワインショップ「UNCORK」にてお取り寄せが可能です。

・お取り寄せ可能店一覧：https://www.mottox.co.jp/shop-list/

・モトックスが運営するワインショップUNCORK：https://www.uncork.shop/shop/

・商品情報サイト：https://www.mottox.co.jp/catalog/wine/

・モトックスお客様相談室（個人の方）：https://www.mottox.co.jp/contact/for-customer/

■株式会社モトックスについて

株式会社モトックスは、2025年で創業110周年を迎えた1915年創業の酒類専門商社です。“Value ＆ Quality”というコンセプトを掲げ、世界各地の生産者の歴史や想い、産地の特性や文化が詰まっている選りすぐりの商品を取り扱っています。世界25カ国のワインや食品、国内では全国の素晴らしい蔵元の日本酒・焼酎・泡盛といった和酒を適正価格でお客様へお届けし、日本の食文化の発展に取り組んでいます。

※モトックスは従業員数219名のうち、約7割の142名がソムリエの資格を取得しています。（2025年7月現在）

本社：〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

代表者：代表取締役社長 寺西 太亮

設立：1954年3月（創業：1915年9月）

事業内容：酒類専門商社（輸入ワイン、全国地方銘酒・焼酎・泡盛）

電話番号：06-6723-3131（代表）

URL：https://www.mottox.co.jp