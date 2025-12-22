自力でコリや疲れがとれる！鍼灸師が実際に活用している技法と手軽なペンつぼ押しメソッド

株式会社 青春出版社

現代人は慢性的な肩こり、腰痛、疲れ目、ストレスなど様々な健康不調を抱えている。しかし、整体や鍼灸などの専門施設に通うのはお金も時間もかかりすぎる。最近は「自力整体」など自宅で実践できるセルフケアへの関心が急増しているが、専用の道具や大がかりな準備が必要なことも少なくない。

本書では、このような課題を解決するため、鍼灸師が実際に活用している技法を「たった30秒」「その場で症状が改善」「続けやすい」ペンツボ押しメソッドをまとめて解説。

指のツボ押しでは指や手首を痛めやすいが、ペンは誰でも持っていて、力の加減がしやすく、適切なツボをしっかり推すことができる。とくにツボ押しに向くペンの選び方も紹介。

自力でコリや疲れが取れるので、コリや疲労が蓄積せず、簡単な漢方食事もあわせることで内臓や神経、血管まで回復して見た目も身体機能も全身が若返る。論理的に「なぜツボ押しが効くのか」を丁寧に解説するので、読んだ人は納得してツボ押しに取り組めます。

仕事の能率を上げ、健康寿命を延ばす、世界の富裕層から指名を受ける整体師のメソッドの極意を解説する一冊です。

本書の目次

著者プロフィール

第1章 あなたの痛みや不調をペン1本でケアする第2章 不調が一瞬で改善！働く人のペンつぼ押し第3章 ストレス社会を生き抜く――自律神経を整える即効ツボ押し第4章 内臓が整う――体の内側から健康になるツボ押し第5章 視覚・嗅覚・聴覚・味覚…鈍った五感を取り戻すツボ押し第6章 あの頃の輝きを取り戻す――10歳若返る即効ツボ押し

松田 伊織（まつだ いおり）

神奈川県出身の男性。鍼灸師・整体師・漢方診断士として17年以上の臨床経験と延べ1万人以上の施術実績を持ち、ニューヨークやパリなどのアーティストや建築家から出張施術を指名されるほどの腕前を持つ。鍼灸・整体と漢方を組み合わせた独自の治療に加え、患者自身で行う効果的なセルフケアを確立し、治療効果の持続性を向上させ、指名リピート率は9割を超える。

書籍情報

一瞬で体がラクになる ペンつぼ押し

著者：松田伊織

発売日：2025年12月22日

定価：1,870円（税込）

ISBN：978-4-413-23426-9