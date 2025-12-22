【新発売!】猫用「爪とぎハウス」に新タイプ登場。2段まで重ねて使える新構造で多頭飼いにも対応、選べる2色展開に進化。発売を記念し、期間限定でお得にお試しいただける15％OFFクーポンを配布中です。

Fun Standard株式会社

新タイプ登場「爪とぎハウス」

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）楽天市場店は、人気商品「爪とぎハウス」に新タイプスクエアBの2色を追加し、予約販売を開始いたしました。

従来品に加え全2タイプ展開となり、より幅広い飼い主様のニーズにお応えします。

【発売記念】お得にお試しいただける15％OFFクーポン配布中

新タイプ追加「爪とぎハウス」- クーポン使用可能期間：12月19日(金)～12月26日(金)01：59まで- 配布枚数：先着30枚- クーポン内容：利用で15％OFF- 対象商品：「爪とぎハウス」- 対象店舗：PetFun（ペットファン）楽天市場店爪とぎハウス 商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0083tsume/15％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SEZNVC1FUlZPLUxWQ1AtNlNIUA--&rt=%E3%80%80%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3

■新タイプ誕生の背景

新タイプ「ナチュラル」新タイプ「ブラウン」



今回の新タイプは、「より多様な飼育環境や暮らし方に応えたい」という想いから開発されました。

- 1匹でも、複数でも使いやすい- 2段重ね可能で限られたスペースでも取り入れやすい- インテリアに合わせて選べる

そうした声に応える形で、構造・カラー展開を見直し、従来品の良さを活かしながら選択肢を広げたモデルとなっています。

■新タイプ「スクエアB」の主な特長

従来品の使いやすさや素材感はそのままに、より多様な環境や飼育スタイルに配慮した仕様となっています。

１.2段まで重ね置き可能な新構造

２段重ねできる新構造

新タイプは上下に重ねて設置できる設計となっており、

- 上下でくつろぎスペースを分けたい- 縦空間を活かしたレイアウトにしたい

といったニーズに対応。多頭飼いのご家庭にも使いやすい仕様です。

２.選べる2色展開

選べる2色「ブラウン」・「ナチュラル」

従来品は1色のみでしたが、新バリエーションでは2カラーをご用意。

インテリアの雰囲気やお好みに合わせて選びやすくなりました。

３.替え芯は従来品と相互使用可能

交換できる替え芯タイプ

爪とぎ部分の替え芯は、従来品と新バリエーションで共通仕様。

使い切りではなく交換タイプのため、長く使える設計となっています。

替え芯 商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0144tsume/

■商品詳細

爪とぎハウス商品詳細

【商品名】：爪とぎハウス

【販売価格】：スクエア 3,490円（税込）

スクエアB 3,580円（税込）

※両タイプ15％OFFクーポン(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SEZNVC1FUlZPLUxWQ1AtNlNIUA--&rt=)配布中（PetFun楽天市場店限定）

【本体サイズ】：

スクエア (約)横幅45cm×奥行31cm×縦30cm

スクエアB (約)横幅46cm×奥行31.5cm×縦33cm

【重量】：(約)3kg

【耐荷重】：(約)10kg

爪とぎハウス 商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0083tsume/

【最大30％OFF】12月26日まで楽天大感謝祭を開催中!

楽天大感謝祭

現在PetFun（ペットファン）楽天市場店では、12月26日まで大感謝祭セールを開催中。

今回ご紹介の爪とぎハウスも15％OFFクーポン(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SEZNVC1FUlZPLUxWQ1AtNlNIUA--&rt=)を利用してお得に購入できます。



さらに、店内では対象アイテムに使える最大30％OFFクーポンも配布中。

愛犬・愛猫との毎日を快適にするアイテムを、お得に揃えられるチャンスです。ぜひご活用ください。

セール概要

イベント名：楽天大感謝祭

開催期間：12月19日(金)～12月26日(金)01：59まで

特典内容：ショップ限定クーポン配布中

対象店舗：PetFun楽天市場店 大感謝祭セール会場はこちら(https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/251219kansha/)

【今後の展開】

ペットとの毎日に、やすらぎと笑顔を

PetFun（ペットファン）は、ペットの暮らしをより快適にする製品を中心に、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにするペット用品ブランドです。

今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいります。今後の新製品にもぜひご注目ください。

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/petfun/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/