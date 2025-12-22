灯台擬人化『燈の守り人』に悟代武さんが登場！～第62弾 部埼灯台編を12月26日にニコニコ生放送にて初公開～

株式会社ワールドエッグス

株式会社ワールドエッグス（本社：東京都港区、代表取締役社長：波房克典）は、全国の灯台を擬人化し、物語を通じて、その歴史・文化価値を創出する『燈の守り人』プロジェクトに取り組んでいます。活動の一つとして、灯台に秘められた歴史や物語を紐解くボイスドラマ『幻想夜話』を制作し、音声コンテンツ・プラットフォーム各社（YouTube、ニコニコ動画、ピカピカ、Voicy、南海放送ラジオ、interfm）で配信しています。

今回お届けする第62弾では、青二プロダクション所属の悟代武さんが部埼灯台（福岡県北九州市）の守り人として登場。服部想之介さんが演じるルポライター・長岡叶夜との掛け合いを、2025年12月26日（金）にニコニコ生放送【燈夜会（とうやかい）】で初公開いたします。

【燈の守り人『幻想夜話＃62 部埼灯台編（福岡県北九州市）CV悟代武』】

部埼灯台は、福岡県北九州市、門司港の東南端に建つ灯台です。設計者は「日本の灯台の父」リチャード・ヘンリー・ブラントンで、日本で唯一の「連成不動単閃白光レンズ」を持つ貴重な存在です。底抜けに明るく、豪快な語り口が特徴の彼に宿る、とある僧侶の気高い魂とは──

◎キャラクター紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86409/table/97_1_f59fe105e58b6c88e5b6f19871b050ab.jpg?v=202512221052 ]部埼灯台（福岡県北九州市）/CV：悟代武

長岡叶夜（語り部）/CV：服部想之介

部埼灯台/福岡県北九州市

部埼灯台は、福岡県北九州市門司区にある石造りの洋式灯台です。

明治5年（1872年）に初点灯し、関門海峡の東の出入口を照らし続けています。これは、江戸幕府がイギリスとの間で結んだ大阪条約に基づき建設された5つの灯台の一つで、「灯台の父」R.H.ブラントンの指導で建てられました。

歴史的価値が高く、2020年に国の重要文化財に指定されています。また、重厚な花崗岩造りの美しい姿で知られ、日本の灯台50選にも選ばれています。

＜灯台データ＞

初点灯：1872年1月22日

灯台の高さ：9.7m

光達距離：約 32km（閃光）

約 19km（不動光）

◎『燈の守り人』プロジェクト

『燈の守り人』は、日本全国の灯台を擬人化したメディアミックスプロジェクトです。各地の灯台が持つ魅力を丁寧に掘り下げ、オリジナルキャラクターおよび、ストーリーとして昇華しています。

各キャラクターは、それぞれの灯台が実際に有する歴史や文化、エピソードをベースに新たな創作を施し、豪華声優陣が魂を吹き込むことで、灯台ファンは勿論のこと、さらに幅広い方々へ灯台の魅力をお届けします。公式サイトでも各キャラクターやコンテンツが随時更新されますので、ぜひご覧ください。

【公式サイト】https://akarinomoribito.com/

【公式X】https://twitter.com/akarinomoribito

＜2025年度（2025年4月～2026年3月）の活動＞

１.ボイスドラマ「幻想夜話」・・・日本各地の灯台の歴史を紐解くショートストーリーを配信。

２.ボイスドラマ「逆光」・・・燈の守り人たちの戦いを描いた壮大なストーリーを配信。

３.4コマ漫画「あつまれ守りびとくん」・・・ゆるキャラ化した守り人たちのゆるい日常を配信。

４.灯台音声ガイド・・・豪華声優陣が日本各地の灯台について解説する音声ガイドを配信。

５.地域連携・・・該当自治体や海上保安庁にキャラクターの活用権を贈呈し、タイアップ。

会社概要

社 名： 株式会社ワールドエッグス

所 在 地： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-4 森崎ビル3F

代表取締役： 波房 克典

設 立： 2019年6月19日

公式サイト：https://world-eggs.jp/

公式X：https://x.com/WORLDEGGS_0619