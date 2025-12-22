こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
イヤホン・スマホなどのすき間汚れに！ e angleより、お求めやすい価格で「マルチクリーニングペン」が登場
3WAY仕様で、細かい部分まで清潔に
株式会社エディオンは、2025年12月29日（月）より、プライベートブランド「e angle」において、マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH/BK」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH/BK」は、ワイヤレスイヤホンやスマートフォンなどのデジタルデバイスの、微細なすき間や奥まった部分の汚れを手軽に清掃できる商品です。日常のケアアイテムとして気軽にお使いいただけるよう、お求めやすい価格で提供いたします。
植毛スポンジ・ブラシヘッド・金属スティックの3つの掃除ツールが1つになった3WAY仕様なので、お掃除の用途に合わせて使い分けることができます。
コンパクトなペン型で、手軽に持ち運べるデザインです。お好みにあわせて選べるブラック・ホワイトの2カラーを展開します。
【 概要 】
商品：e angleシリーズ マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH/BK」
発売日：2025年12月29日（月）
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
価格：330円（税込）
詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。
【 デジタルデバイスを隅々までキレイに 】
用途に合わせた3種類のクリーニングツールを搭載
■ブラシ
スマートフォンのスピーカー部分や充電ポートなど、細かい部分のホコリや汚れに。
■金属スティック
ワイヤレスイヤホンのメッシュ部分など、微細な隙間に。
■スポンジブラシ
イヤホンケースなど、広い面や曲面に。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/124890/124890_web_1.png
関連リンク
e angle特設サイト
https://www.edion.com/eangle
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
株式会社エディオンは、2025年12月29日（月）より、プライベートブランド「e angle」において、マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH/BK」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH/BK」は、ワイヤレスイヤホンやスマートフォンなどのデジタルデバイスの、微細なすき間や奥まった部分の汚れを手軽に清掃できる商品です。日常のケアアイテムとして気軽にお使いいただけるよう、お求めやすい価格で提供いたします。
コンパクトなペン型で、手軽に持ち運べるデザインです。お好みにあわせて選べるブラック・ホワイトの2カラーを展開します。
【 概要 】
商品：e angleシリーズ マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH/BK」
発売日：2025年12月29日（月）
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
価格：330円（税込）
詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。
【 デジタルデバイスを隅々までキレイに 】
用途に合わせた3種類のクリーニングツールを搭載
■ブラシ
スマートフォンのスピーカー部分や充電ポートなど、細かい部分のホコリや汚れに。
■金属スティック
ワイヤレスイヤホンのメッシュ部分など、微細な隙間に。
■スポンジブラシ
イヤホンケースなど、広い面や曲面に。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/124890/124890_web_1.png
関連リンク
e angle特設サイト
https://www.edion.com/eangle
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/