イヤホン・スマホなどのすき間汚れに！ e angleより、お求めやすい価格で「マルチクリーニングペン」が登場

写真拡大 (全13枚)

3WAY仕様で、細かい部分まで清潔に

株式会社エディオンは、2025年12月29日（月）より、プライベートブランド「e angle」において、マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH/BK」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。

マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH/BK」は、ワイヤレスイヤホンやスマートフォンなどのデジタルデバイスの、微細なすき間や奥まった部分の汚れを手軽に清掃できる商品です。日常のケアアイテムとして気軽にお使いいただけるよう、お求めやすい価格で提供いたします。

植毛スポンジ・ブラシヘッド・金属スティックの3つの掃除ツールが1つになった3WAY仕様なので、お掃除の用途に合わせて使い分けることができます。

コンパクトなペン型で、手軽に持ち運べるデザインです。お好みにあわせて選べるブラック・ホワイトの2カラーを展開します。

　



【 概要 】

商品：e angleシリーズ マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH/BK」

発売日：2025年12月29日（月）

取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ

価格：330円（税込）

詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。

【 デジタルデバイスを隅々までキレイに 】

用途に合わせた3種類のクリーニングツールを搭載

■ブラシ







スマートフォンのスピーカー部分や充電ポートなど、細かい部分のホコリや汚れに。

■金属スティック





ワイヤレスイヤホンのメッシュ部分など、微細な隙間に。

■スポンジブラシ







イヤホンケースなど、広い面や曲面に。





【 仕様 】

https://digitalpr.jp/table_img/2946/124890/124890_web_1.png

関連リンク

e angle特設サイト

https://www.edion.com/eangle

エディオン店舗

https://www.edion.co.jp/store

エディオンネットショップ

https://www.edion.com/