『ちふれ ラスティング リップスティック』2026年2月1日（日）より順次販売
気分やシーンに合わせて選べる3つの質感・11色展開
ちふれグループの株式会社ちふれ化粧品（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：中村 俊彦）は、『ちふれ ラスティング リップスティック』を、グロス・シアー・セミグロスの3つの質感、全11色のバリエーションでラインアップし、全国のドラッグストア、百貨店、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」等で、2026年2月1日（日）から順次販売いたします。※店舗により発売日が異なります。
『ちふれ ラスティング リップスティック』
■商品化の背景と商品の価値
近年のリップカラー市場は、色味や仕上がりに応じた使い分けや複数アイテムを使用したリップメイクを行う生活者が増加したこと等を受け、一人当たりの購入個数が増加傾向*1にあります。一方で、当社が行ったリップメイクに関する意識調査*2では、「自分に似合う色が分からない」、「いつもワンパターンになってしまう」、「落ちやすい」といった悩みを持つ生活者が多いことが分かりました。
そこでこのたび、理想のイメージや使用シーンに合わせてお好みのアイテムを選べる『ちふれ ラスティング リップスティック』を発売いたします。
同商品は、みずみずしいつやと高発色の「グロス」、自然で肌になじむ仕上がりの「シアー」、ほどよいつや感と高発色の「セミグロス」の3つの質感で展開するリップスティックです。シーンに合わせて質感を選べることに加え、黄み系から青み系、あざやか系からくすみ系といった、全11色の多彩なカラー展開により、日常使いから新しい色への挑戦まで、好みやシーンに合わせた色選びも楽しめます。
うるおいを“抱える＆守る”ダブルのうるおい成分*3や、乾燥による唇あれを防ぐ成分*4を配合することで、しっとり感が続きます。また、すべり性のよい油剤*5を配合。ムラなくなめらかにのびて唇にピタッと密着し、つけたての発色をキープします。
＊1…出典：化粧品マーケティング要覧2025 No.1（富士経済）
＊2…自社調べ（対象：15〜69歳・女性、n＝ 2,523/2024年5月実施）
＊3…油性エモリエント成分：スクワラン、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）
＊4…保湿成分：グリチルレチン酸ステアリル
＊5…ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン
■商品概要
商品名：ちふれ ラスティング リップスティック
価格：880円（税込）※ケース別売り
商品特長：質感＆カラーバリエーションの中から気分やシーンに合わせて選べ、気持ちをちょっと上向きにしてくれる、スティックタイプのリップカラー。
種類：グロス
カラー：全5色（PK10 ピンク系、 PK41 ピンク系、OR70 オレンジ系、RD41 レッド系、BR70 ブラウン系）
種類：シアー
カラー：全3色（PK42 ピンク系、RD70 レッド系、BR40 ブラウン系）
種類：セミグロス
カラー：全3色（OR11 オレンジ系、RD71 レッド系、BE12 ベージュ系）
■気分に合わせて選べる、全4種の専用ケース
商品名：ちふれ リップスティック ケース 1、ちふれ リップスティック ケース 2、ちふれ リップスティック ケース 3
価格：363円（税込）
商品名：ちふれリップスティック ケース D
価格：418円（税込）
※ 掲載内容は発表日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
ちふれホールディングス株式会社 福角・長野
