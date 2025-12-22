ミシュラン一つ星獲得、最も洗練された本格台湾料理が楽しめる人気レストラン「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」、「エコマーク」を取得









「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」とは台北の松山空港の近くにある緑豊かなおしゃれエリア、富錦街（フージンジェ）でセレクトショップやカフェなどのライフスタイルショップを数々展開する富錦樹（フージンツリー）グループ創立者Jay Wu（ジェイ・ウー）によって、“洗練された台湾料理をシャンパン共にスタイリッシュに楽しめる店”として2014年台北にオープン。以来、台湾や日本のグルメ層や著名人などから人気を集め、2014年「世界の観光スポット50選」や、2018年に台湾政府が勧める「必ず食べるべきグルメ10選」に選出、2021年から2025年まで台湾本店（敦北店）が5年連続でミシュラン一つ星を獲得しました。今では台湾を代表するレストランとして世界各国からゲストを迎えています。ここ日本においては、日本初上陸店としてCOREDO室町テラス店が2019年、東京・日本橋室町の複合商業施設「コレド室町テラス」にオープン。テラス40席を含め116席の広々としたスペースに、台北本店同様、大ぶりなガラス製ペンダントライトと、大きなボタニカルアート（植物を取り入れたアート作品）を配したクリエイティブ感とリラックスした雰囲気がブレンドされた居心地のよい空間で、日本向けにアレンジすることなく、厳選した台湾の食材や調味料を使用し、台北本店そのままの調理法で仕上げた本場の味をお楽しみいただいています。 また、2025年11月18日には、日本2号店として複合商業施設「原宿クエスト」の5階に原宿クエスト店がオープン、原宿に訪れる方々に新しい発見と、台湾の豊かな食文化をお届けしています。〜国内店舗〜※「富錦樹台菜香檳」は「フージンツリー」と記載、または「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」と併記も可。富錦樹台菜香檳 COREDO室町テラス店所在地： 東京都中央区日本橋室町3-2-1 COREDO室町テラス 2F電話番号： 03-6262-5611富錦樹台菜香檳 原宿クエスト店所在地： 東京都渋谷区神宮前1丁目13-14 原宿クエスト5階／TEL電話番号： 03-6434-7238公式HPhttps://fujintree.jp