こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
A3モノクロ複合機「RICOH IM 6010/4510/3510/2510」を発売
株式会社リコー(社長執行役員：大山 晃)とリコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）は、A3モノクロ複合機「RICOH IM 6010」「RICOH IM 4510」「RICOH IM 3510」「RICOH IM 2510」を2026年1月13日に発売します。
「RICOH IM 6010/4510/3510/2510」の主な特徴
読み取りオプションの1パス両面ADF（両面自動読み取り）*1は、両面300ページ/分*2と高速読み取りに対応。名刺や小サイズ原稿の読み取りにも対応し、電子化作業を効率化。
後処理オプションの3000枚フィニッシャーは収容可能枚数が向上(3,200枚*3)し、さらに最大10枚までの針なし綴じに対応。インナー紙折りユニットは、最大3枚までの重ね折りにも対応し、出力業務を効率化。
本体樹脂総重量の約50%に再生プラスチックを使用。低融点トナーの採用で業界トップクラス*4のTEC値を実現。環境への取り組みや環境性能を強化し、循環型社会および脱炭素社会の実現に貢献。
グローバルなセキュリティ規格として今後求められるECDSAをはじめ、TLS1.3、TPM2.0、WPA3™に対応するなど、最新のセキュリティ機能を搭載。
*1 RICOH IM 6010は標準搭載。
*2 A4 ヨコ、200dpi 文字モード。原稿サイズ混載時は除く。
*3 リコー マイペーパーA4ヨコの場合。
*4 財団法人省エネルギーセンターがWebサイトに公開している国際エネルギースタープログラム使用製品 （25〜60枚/分クラスのコピー/ファクス/スキャナー機能付きのデジタルモノクロ複合機）との比較において。 2025年11月現在。当社調べ。
RICOH IM 3510 （オプションを装着したもの）
https://digitalpr.jp/table_img/2160/125057/125057_web_1.png
＊WPA™は、Wi-Fi Allianceの商標です。
＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。
“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
https://jp.ricoh.com/
本件に関するお問合わせ先
≪報道関係のお問い合わせ先≫
リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部
E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com
≪お客様のお問い合わせ先≫
リコーテクニカルコールセンター
TEL：0120-892-111
関連リンク
RICOH IM 6010/4510/3510/2510商品ページ
https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-im-6010-4510-3510-2510
「RICOH IM 6010/4510/3510/2510」の主な特徴
読み取りオプションの1パス両面ADF（両面自動読み取り）*1は、両面300ページ/分*2と高速読み取りに対応。名刺や小サイズ原稿の読み取りにも対応し、電子化作業を効率化。
本体樹脂総重量の約50%に再生プラスチックを使用。低融点トナーの採用で業界トップクラス*4のTEC値を実現。環境への取り組みや環境性能を強化し、循環型社会および脱炭素社会の実現に貢献。
グローバルなセキュリティ規格として今後求められるECDSAをはじめ、TLS1.3、TPM2.0、WPA3™に対応するなど、最新のセキュリティ機能を搭載。
*1 RICOH IM 6010は標準搭載。
*2 A4 ヨコ、200dpi 文字モード。原稿サイズ混載時は除く。
*3 リコー マイペーパーA4ヨコの場合。
*4 財団法人省エネルギーセンターがWebサイトに公開している国際エネルギースタープログラム使用製品 （25〜60枚/分クラスのコピー/ファクス/スキャナー機能付きのデジタルモノクロ複合機）との比較において。 2025年11月現在。当社調べ。
RICOH IM 3510 （オプションを装着したもの）
仕様と標準価格
https://digitalpr.jp/table_img/2160/125057/125057_web_1.png
＊WPA™は、Wi-Fi Allianceの商標です。
＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。
“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
https://jp.ricoh.com/
本件に関するお問合わせ先
≪報道関係のお問い合わせ先≫
リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部
E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com
≪お客様のお問い合わせ先≫
リコーテクニカルコールセンター
TEL：0120-892-111
関連リンク
RICOH IM 6010/4510/3510/2510商品ページ
https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-im-6010-4510-3510-2510