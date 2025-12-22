こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」上野駅東京店 特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」とコラボレーション
惜しまれつつも販売終了した伝説の「絶滅グルメ」を期間限定で販売
期間：2026年1月2日（金）〜31日（土）
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」 の上野駅東京店では、国立科学博物館で開催されている特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」とのコラボレーションを実施、惜しまれつつも販売終了した伝説の「絶滅グルメ」として、2016年に限定発売した「リブアイステーキ」を1月2日（金）から31日（土）の期間、販売します。
このたびハードロックカフェ 上野駅東京が特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」とのコラボ・スペシャルメニューとして用意したのは、チャコールで外は香ばしく、中はジューシーに焼き上げたリブアイのステーキに、醬油をベースに香味を加えた特製ソースをあわせた「リブアイステーキ」です。サイドには温野菜とフレンチフライ（またはライス）をお付けし、ボリュームたっぷりに提供します。2016年に限定商品として販売、人気を博しながらも「絶滅」した一品です。
また、当メニューご注文のお客様には、店舗があるアトレ上野限定の「絶滅生物トレーディングカード“風”割引カード」（全2種［アノマロカリス、タリーモンスター］※枚数限定）をランダム配布。キラキラ加工のカードはアトレ上野のみで入手できるレアアイテムとなっています。さらに、カードに記載のクーポンコードで大絶滅展チケットを割引価格で購入いただけます。
ハードロックカフェ 上野駅東京×特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」
コラボレーション概要
◇ 内容：
惜しまれつつも販売終了した伝説の「絶滅グルメ」を期間限定で販売。
ご注文のお客様に、アトレ上野限定の「絶滅生物トレーディングカード“風”割引カード」を進呈。
◇ 販売期間：
2026年1月2日（金）〜31日（土）
◇ 提供商品：
「リブアイステーキ」 4,880円（税込）
◇ 販売店舗：
ハードロックカフェ 上野駅東京
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階 ／TEL.03-5826-5821
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」 開催概要
◇ 会期：
2025年11月1日（土）〜2026年2月23日（月・祝）
◇ 開館時間：
9:00〜17:00（入場は16:30まで） 夜間開館…毎週金・土曜日は19時まで開館
（1月2日（金）、3日（土）を除く／入館は18:30まで）
◇ 休館日：
月曜日、12月28日（日）〜2026年1月1日（木）、1月13日（火）
ただし1月12日（月・祝）、2月16日（月）、2月23日（月・祝）は開館
◇ 会場：
国立科学博物館（東京・上野公園） 東京都台東区上野公園7-20
◇ 主催：
国立科学博物館、NHK、NHKプロモーション、読売新聞社
◇ 協賛：
セブン−イレブン・ジャパン、光村印刷、早稲田アカデミー
◇ 協力：
国立極地研究所、産総研地質調査総合センター、ブリッジリンク
◇ 公式サイト：
https://daizetsumetsu.jp
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店 （ロックショップ）
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
