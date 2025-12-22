ストリートミュージシャンの新聖地『日本橋 Music Liver』

株式会社スパート

日本橋 Music Liver 実行委員会（株式会社スパート 本社：東京都中央区日本橋室町 代表取締役：嶋崎琢也）では、日本の芸能文化を支え続けてきた東京日本橋にて、次世代アーティストの発掘を目的としたストリートライブイベント、「日本橋 Music Liver」を毎週金曜日開催している。

全国でも数少ない地域公認のストリートイベントで、プロアーティストからも注目が集まっている同イベントでは、これまで110組を越えるストリートミュージシャンが好演。行き交うオフィスワーカーや訪日旅行客が足を止め温かい声援を送る場面が多く見られ、地下歩道ならではの天候に左右されず、気温も保たれる会場は、ストリートミュージシャンサイドからも大好評となっている。

ライブの様子は、注目のYouTubeチャンネル『Tokyo Street Live 4K』により生配信とアーカイブ化がなされ、アーティストの内面に迫るインタビューは、ご当地メディア『日本橋チャンネル』がそれぞれ担当する。

現在、SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）、BRONZE STAGE（日本橋案内所前）の二つのステージが設けられ、SILVER STAGEは隔週金曜日（第2第4金曜日）、BRONZE STAGEは毎週金曜日に実施している。

SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）BRONZE STAGE（日本橋案内所前）会場図

ストリートミュージシャンの登竜門的イベントとすべく、登録アーティストのみが参加できるコンテスト形式のライブ企画や、アワード的な総決算イベントも用意、名実ともにメジャーデビューへの道が開かれ、単にストリートステージを提供するだけにとどまらない企画を日本橋 Music Liver では提供している。

エリア内の商業施設や地域の商店とコラボレーションを行なうことにより、エリアの方々の理解にも努め、アフターステージには、同じエリアの飲食店でファン交流イベントを実施するなど、充実した連動施策が用意されている。

ステージ設備も備えたAGORA CAFE

注目の12/26は、中野みやび＆城戸結菜、久保陽貴、海蔵亮太&BLIVALNOA＆JXJ、はしもとねね、VIDA Hollywood、綾華＆三浦怜華の6組のアーティストが出演する。

SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）には2022年日本テレビ「歌唱王」に応募総数2万人以上から15人に選ばれ、2024年に2度目の出演をしファイナリストとなった中野みやびと、2023年テレビ東京「THEカラオケ☆バトル」 U-18歌うま甲子園開幕戦にて優勝した城戸結菜、

同じくテレビ東京「THEカラオケ☆バトル」に出演し高校１年生秋には「四天王」となった久保陽貴、カラオケ世界大会(KWC) において2016年、2017年の2年連続で世界チャンピオンに輝き、数々のカラオケ歌番組でも賞を総ナメにしてきた大注目のヴォーカリストの海蔵亮太、

BS日テレから放送された「現役歌王JAPAN」でTOP10入りを果たしたボーカル中村悠太（なかむらゆうた）とラッパー. Araw（アラウ）の2人からなるボーカルユニットBLIVALNOA、全リリース作品でオリコンTOP10入りを果たすなど、高い音楽性と歌唱力で支持を集めるJXJが登場。

BRONZE STAGE（日本橋案内所前）には60年代～70年代のフォークソングやROCK、J-POPなど、ざまざまなジャンルの音楽に強い影響を受け、自身で作詞作曲を行なっているはしもとねね、アメリカ・ロサンゼルスの音大で出会ったメンバーを中心に結成された、日本人4人による次世代型プロデュースチームのVIDA Hollywood、都内を中心にライブハウスやイベント出演、公認ストリートライブ、動画投稿やTikTokライブでの弾き語り配信も行い、毎月オリジナル曲を制作する綾華と、Lucky Fes'25出演 GARDEN STAGE オープニングアクトを務めた大学生シンガーの三浦怜華が、それぞれ自慢のパフォーマンスを披露する。

2025年の日本橋 Music Liverのステージを彩る注目のアーティストによる白熱のライブに期待したい。

12/26 ステージ詳細

【実施時間】

17:00～ SILVER STAGE 中野みやび＆城戸結菜

18:00～ SILVER STAGE 久保陽貴

18:50～ SILVER STAGE 海蔵亮太&BLIVALNOA＆JXJ

17:30～ BRONZE STAGE はしもとねね

18:20～ BRONZE STAGE VIDA Hollywood

19:10～ BRONZE STAGE 綾華＆三浦怜華

【実施場所】

日本橋室町三丁目地下歩道 *COREDO室町テラス前地下1階：SILVER STAGE

日本橋案内所前 *COREDO室町1地下1階：BRONZE STAGE

【入場料】

無料

※諸事情により、実施場所・時間・出演アーティスト等が変更となる場合がございます。公式サイト、公式SNSをご確認ください。

【出演アーティストプロフィール】

なかの みやび中野みやび

群馬県出身大学2年生。

2022年日本テレビ「歌唱王」に応募総数2万人以上から15人に選ばれ出演。

2023年世界No.1オーディション番組「The Voice」が日本初上陸しファイナリストとなる。その番組「The Voice Japan」のブラインドオーディションで披露した「千本桜」がSNSで800万回再生され注目を集める。

2024年日本テレビ「歌唱王」に2度目の出演をしファイナリストとなる。

現在は都内を中心にライブ活動しており2026年1月18日（日）には20歳のバースデーライブ「中野みやび 20th Birthday Live ～ Still, I sing. ～」が開催される。

きど ゆな城戸結菜

・2021年 NHKのど自慢 栃木県小山市大会チャンピオン

・2022年 NHKのど自慢チャンピオン大会

出場

・2023年テレビ東京THEカラオケ★バトル

U-18歌うま甲子園開幕戦優勝

・2024年 BS-TBS昭和歌謡DX 歌うまコーナー出演

昭和歌謡好きの19歳！

関東を中心に活動中！

くぼ はるき久保陽貴

広島県出身の18歳。

歌は友だち。ステージで歌い続けるのが夢。

幼少期から、地元のイベント等のステージで歌唱

中学校１年生のときテレビ東京「THEカラオケ☆バトル」に出演し高校１年生秋には「四天王」となり同世代の歌い手たちと切磋琢磨する。

2025年4月から都内大学に進学し上京。

定期的にワンマンライブを行っている。

かいぞう りょうた海蔵亮太

1990年生まれ 愛知県出身

カラオケ世界大会(KWC) において2016年、2017年の2年連続で世界チャンピオンに輝き、数々のカラオケ歌番組でも賞を総ナメにしてきた大注目のヴォーカリスト。

並外れた歌唱力と表現力を武器に、2018年6月シングル「愛のカタチ」でメジャーデビュー。現在、テレビ東京系「THE カラオケ★バトル」等の音楽番組に定期的に出演中。好きなアーティストは槇原敬之。

★カラオケ世界大会 Karaoke World Championships (KWC)

2003年より毎年開催されている国際的なカラオケ大会。これまでに40カ国以上の国と地域が参加。 毎年参加国による国内予選が行われ、各国の代表者が選出される。 決勝大会では各国の代表者が男性部門・女性部門に分かれ、カラオケ世界王者が決定される。

ブライヴァルノアBLIVALNOA

2022年8月に結成。

ボーカル中村悠太（なかむらゆうた）とラッパー. Araw（アラウ）の2人からなるボーカルユニット。

4人組として始動したが約1年で2人になり、解散すると思われたが、様々な逆境を乗り越え、再始動後初のワンマンライブ【Restart in赤羽ReNYα】に挑戦し、動員目標330名を達成！

その後、東名を拠点に毎月ワンマンライブと主催ライブを軸に活動中。

各々、10年間の音楽活動を経て、今もまだ下積みではあるが、「諦めない」「絶対夢を叶えてやる」という強い気持ちは変わらない。

ボーカルの中村悠太は、BS日テレから放送された「現役歌王JAPAN」でTOP10入りを果たす。

ジェーバイジェーJXJ

2025年4月より始動した圧倒的な歌唱力と多彩な音楽キャリアを誇る JUNPEI、TAKUYA、YUUTO、SAM、JIN によるボーカルユニット。 メンバーのうち JIN・SAM は現在『J4M』として活動中。２人は『UNIONE』のメンバーとして2017年日本レコード大賞新人賞を受賞。映画「コードギアス 復活のルルーシュ」のエンディング主題歌「リバイブ」などを含むシングル・アルバム11作が連続でオリコンTOP10入りを記録する実績を持つ。 JUNPEI・YUUTO・TAKUYA は『COLOR CREATION』としてメジャーデビュー以降、代表曲「CANVAS」「Blue Star」などで注目を集め、2019年関西コレクションのオープニングアクトなど大型イベントにも多数出演。全リリース作品でオリコンTOP10入りを果たすなど、高い音楽性と歌唱力で支持を集めた。 異なる背景で活躍してきた5人が集結し、さらなる音楽の可能性を追求するボーカルユニット。

韓国人気音楽番組、現役歌王JAPANにメンバーのTAKUYA、JIN PARKが出演中。

はしもとねねはしもとねね

神奈川県横浜市出身、2002年9月2日生まれ。

両親の影響で小学6年生の時にギターに出会い、15歳から作詞作曲を開始。

2022年頃から、下北沢QLUB Queや吉祥寺MANDA-La2など都内を中心にライブ活動をはじめる。

60年代～70年代のフォークソングやROCK、J-POPなど、ざまざまなジャンルの音楽に強い影響を受け、自身で作詞作曲を行なっている。2024年7月20日には、1stシングル「よりそい屋さん」を配信リリース。コロナ禍に書き下ろした本楽曲は、昭和のフォークサウンドをベースにしながらも、コロナ禍に感じていた気持ちを真っ直ぐに詰め込んだ楽曲となっている。

また、映画「アルム」（野本梢監督）、「ある母」（板橋友也監督）をはじめとした映画、ドラマなどへの出演経験がある。

ヴィダ ハリウッドVIDA Hollywood

アメリカ・ロサンゼルスの音大で出会ったメンバーを中心に結成された、日本人4人による次世代型プロデュースチーム。R&Bをベースに王道ポップを生み出す、高いプロダクション力が魅力。

2024年7月リリースのVo.芦澤万紀の亡き母を歌った「Feel The Love」はTikTokで話題となり、関連動画2億回再生を超えるバイラルヒットとなった。

2025年4月には「Receipt」が再びTikTokで話題を呼び、1日2.5万回以上のストリーミング再生を記録。

日本の音楽シーンで急速に存在感を高めている。

あやか綾華

SSW ×トリマーの綾華 🎧

都内を中心にライブハウスやイベント出演、公認ストリートライブ、動画投稿やTikTokライブでの弾き語り配信も行い、毎月オリジナル曲制作チャレンジ中 ️

妹の怜華との姉妹ユニット「 アンジェとエルフ 」としても活動する。

みうら れいか三浦怜華

笑顔を届ける大学生シンガー🎤

都内を中心に音楽活動中。

公認路上ライブ（新宿歌舞伎町・多摩センター駅・海老名駅・戸塚駅・横浜マリンタワー前など）

Lucky Fes'25出演

GARDEN STAGE オープニングアクト

BS日テレ冠企画出演

2025/8/31初回放送📺

主な活動

・公認路上LIVE(新宿歌舞伎町、多摩センター、横浜マリンタワー、海老名駅自由通路)

CDリリース

・1st single

「ラブレター」

「笑顔を忘れた君の顔は見たくない」

・2nd single

「illumina」

「エトワール」作詞作曲

公式SNS / HP

公式ウェブサイト https://nmusicliver.jp/

X https://x.com/NML_info

TikTok https://www.tiktok.com/@info_nml?lang=ja-JP

Instagram https://www.instagram.com/nml___official/

日本橋 Music Liver 概要

【実施期間】 2025年4月3日（木）～

【実施時間】 17:30～20:00

【実施場所】

日本橋案内所前（COREDO室町1地下1階）※毎週金曜日

日本橋室町三丁目地下歩道（COREDO室町テラス地下1階）※第2第4金曜日

※いずれも東京都中央区日本橋室町（東京メトロ三越前駅直結）

【協力】

Tokyo Street Live 4K https://youtube.com/@tokyostreetlive4k

日本橋チャンネル https://www.youtube.com/@ch-xi7ts