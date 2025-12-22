【累計75万部突破の大人気シリーズ】世界の解像度が上がる！『イラスト＆図解　知識ゼロでも楽しく読める！ 地政学』が12月22日（月）発売！

株式会社西東社

累計75万部を突破した大人気の実用書「知識ゼロ」シリーズ。最新刊のテーマは「地政学」。地政学を通じて、日本、アメリカ、ロシア、中国など世界各国の情勢を学ぶことができます。

●地政学の基本から、各国の情勢まで。今知りたい内容がわかりやすく学べる！

「地政学ってどういう学問？」「用語の意味は？」といった基本から、地政学を通して見た日本、アメリカ、ロシアなど各国の情勢をイラストと図解でわかりやすく解説。今注目したい世界の国々の動き、政治の狙いなどが学べます。

解説のほか、監修・福富 満久氏による世界の行く末を解説する特集や、コラムも充実。地政学と世界情勢への解像度が上がり、より深く知ることができます。

「今後の世界情勢が知りたい！」「地政学を教養として身につけたい！」という方に、おすすめの一冊です。

●監修者プロフィール

福富 満久

一橋大学大学院社会学研究科／社会学部教授。英国王立地理学会フェロー(F.R.G.S.)。1972 年福岡県生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。同大学院政治学研究科博士課程およびパリ政治学院国際関係学Ph.D.コース修了。博士(政治学)、Ph.D(国際関係学)。専門は国際政治・安全保障・中東問題。

2012年より一橋大学大学院社会学研究科准教授、2015年より現職。15～16年カリフォルニア大学サンタバーバラ校 オルファレア国際問題研究センターリサーチフェロー、19～20年ロンドン大学キングス・カレッジ 戦争学研究科シニアリサーチフェロー。18年より防衛大修士・博士論文審査委員。著書に岡倉天心記念賞を受賞した『国際正義論』（東信堂）をはじめ、『国際平和論』（岩波書店）、『戦火の欧州・中東関係史』(東洋経済新報社)などがある。

【本書概要】

■タイトル：イラスト＆図解 知識ゼロでも楽しく読める！ 地政学

■監修：福富満久

■発行元：株式会社西東社

■発売日：2025年12月22日（月）

■価格：定価1,210円（1,100円 + 税）

■判型・ページ数：B6判/192ページ

■ISBN：9784791634637

